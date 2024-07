Intesa Sanpaolo, problemi con il login dell’app: il messaggio di errore

Fonte: iStock app intesa Sanpaolo down

Nelle ultime 24 ore, numerosi clienti di Intesa Sanpaolo hanno avuto problemi di accesso ai servizi online della banca, inclusa l’impossibilità di accedere all’app mobile. Le segnalazioni, aumentate oggi, hanno preoccupato gli utenti, per l’indisponibilità dei servizi, anche i più essenziali (come il controllo del conto corrente o i pagamenti).

Problemi di accesso Intesa Sanpaolo oggi, cosa è successo

Secondo quanto riportato dai clienti, i problemi di accesso all’app di Intesa Sanpaolo sono conseguenti a un messaggio di segnalazione di errore, che, comparso proprio durante il tentativo di accesso, ha impedito agli utenti di gestire le operazioni bancarie quotidiane in modo efficiente. In pratica, l’app Intesa Sanpaolo non funzionava.

A dare problemi il login di Intesa Sanpaolo, cioè dall’app i clienti non riuscivano proprio a connettersi e non arrivava nemmeno la notifica per procedere con i pagamenti e gli acquisti.

Nel frattempo, molti utenti hanno cercato alternative temporanee per gestire le proprie operazioni finanziarie, come l’accesso tramite il sito web della banca, ma anche quello non funzionava.

Dopo alcune ore, però sia l’accesso tramite sito internet che tramite app è ritornato a funzionare.

Errore 0076, cosa significa

Già in passato alcuni utenti hanno avuto un problema simile, riscontrando però il codice di errore 0076.

L’errore ER0076 segnalato dagli utenti dell’app Intesa Sanpaolo indica un problema tecnico che impedisce il corretto accesso al proprio conto tramite l’applicazione mobile della banca, ma non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del team tecnico di Intesa Sanpaolo riguardo alla causa specifica di questo errore.

Quando si verifica l’errore, però, è consigliabile non preoccuparsi eccessivamente, poiché solitamente il supporto tecnico della banca è abituato a risolvere prontamente simili anomalie. A tal proposito, se si riscontrano anomalie o in caso di emergenza, gli utenti sono incoraggiati a contattare direttamente l’assistenza clienti di Intesa Sanpaolo per ulteriori informazioni e per verificare lo stato della risoluzione del problema.

Bisogna precisare, tuttavia, che la Banca non ha fornito alcun dettaglio sul malfunzionamento di oggi. Non sappiamo quindi se potrebbe essere lo stesso errore. Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sulla risoluzione dei problemi, i clienti sono invitati a monitorare i canali ufficiali di comunicazione di Intesa Sanpaolo e a consultare il sito web della banca qualora il problema continuasse a persistere.

Assistenza e servizio clienti Intesa Sanpaolo

Per ricevere assistenza da Intesa Sanpaolo in caso di problemi come il malfunzionamento dell’app o per altre necessità bancarie, ci sono diversi metodi e contatti disponibili:

1. Tramite numero Verde per richiedere assistenza telefonica

Il numero da chiamare dall’Italia è il seguente: 800.303.303 (gratuito); dall’estero +39 011.80.19.200 (ma il numero in questo caso è a pagamento).

Un operatore risponderà alle richieste negli orari di disponibilità garantiti, ovvero dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00, il venerdì dalle 07:00 alle 22:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

2. Assistenza via Chat:

In alternativa, è possibile ricorrere a Ellis, il servizio di assistenza digitale di Intesa Sanpaolo, che risponderà direttamente in chat e in tempo reale per rispondere a dubbi e domande dirette dell’utente. In questo caso, basta collegarsi sul sito, a questa pagina, e cliccare sull’apposita icona “avvia chat”. Non è una persona a rispondere ma un Bot, tuttavia è possibile chiedere assistenza anche per mettersi in contatto con un consulente .