Fonte: 123RF Le migliori aziende per i giovani

Ecco quali sono le migliori aziende in Italia per i giovani: le realtà lavorative che trattano meglio i dipendenti junior, fra rimborsi spese più corposi rispetto alla media e contratti di stage che più di frequente si trasformano in assunzioni a tempo indeterminato. Gli AwaRdS 2024 sono stati conferiti dalla Repubblica degli Stagisti ad alcune aziende virtuose che nell’anno precedente hanno messo in atto alcune buone pratiche in determinati ambiti.

“Le aziende che fanno parte dell’RdS network ogni anno si mettono a nudo, dandoci i loro dati. Noi costruiamo sul nostro sito una sintetica narrazione delle condizioni di stage e di recruiting dei profili più giovani che queste aziende mettono in pratica, e in base a tali numeri assegniamo i nostri AwaRdS”, ha spiegato Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della Repubblica degli Stagisti e dell’associazione Journalism for Social Change.

Rimborso spese più alto

Cefriel si aggiudica il premio per il miglior rimborso spese: questa realtà aziendale offre 1.000 euro a tutti gli stagisti, sia per le esperienze curriculari che per quelle extracurriculari, praticamente il doppio rispetto al tipico stage.

Maggior numero di assunzioni post stage

Ma avendo superato il 90% di assunzioni sugli otto tirocini attivati nel 2023, Cefriel vince anche l’AwaRdS per il miglior tasso di assunzioni post stage. Lo stesso premio è stato vinto anche da Mercer e Bip. In Mercer, sul totale di 17 stage attivati nel 2023, di cui 4 curriculari, oltre il 90% ha visto la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In Bip nel 2023 sono stati attivati 290 stage, di cui 78 curricolari. Praticamente tutti sono poi stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Miglior tasso di assunzione diretta

E Bip si mette in evidenza anche per il maggior tasso di assunzioni dirette senza passare per lo stage (432 under 30 nel 2023, quasi tutti a tempo indeterminato). Lo stesso AwaRdS per il maggior tasso di assunzioni dirette è stato vinto da Bene Assicurazioni e Ey. Bene Assicurazioni ha effettuato 18 assunzioni dirette di under 30 nel corso del 2023, su un organico di 151 persone, quasi tutte con contratto di apprendistato. Ey si è aggiudicata il premio per il miglior tasso di assunzione diretta con 1.023 under 30 assunti nel 2023 su un totale di 6.472 dipendenti.

Maggior utilizzo del contratto di apprendistato

Ey e Bene Assicurazioni hanno portato a casa anche l’AwaRdS Speciale Apprendistato, per l’utilizzo più frequente di questa tipologia contrattuale. Nel corso del 2023 Ey ha assunto in apprendistato 1.006 giovani e Bene Assicurazioni ha effettuato quasi tutte le sue assunzioni post stage con questa modalità di contratto. Il premio è stato vinto anche da Spindox e Marsh. Spindox nel 2023 ha usato l’apprendistato in 9 assunzioni post stage su 10, e 76 delle 111 assunzioni dirette di giovani sono avvenute proprio con questa modalità. Marsh nel 2023 ha attivato 77 stage. L’81% di questi stagisti è stato poi assunto con un contratto di apprendistato. E delle 54 assunzioni dirette di giovani, 35 sono avvenute con apprendistato.

Menzioni speciali

Kirey Group si aggiudica una menzione speciale per l’apprendistato, dal momento che tutte le sue 7 assunzioni post stage del 2023 sono avvenute con questo contratto. Bene Assicurazioni incassa una menzione speciale per l’assunzione post stage: l’86% dei 16 stagisti entrati del 2023 è stato poi contrattualizzato. Spindox ottiene la menzione per le assunzioni dirette senza stage: 111 nel 2023 su 1.160 dipendenti.