Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Opportunità di tirocinio per i disoccupati nella pubblica amministrazione.

Sono 59 i tirocini retribuiti disponibili nei Comuni e negli Enti locali della Lombardia grazie alla nuova edizione di DoteComune. Il programma – promosso dalla Regione in collaborazione con Anci, AnciLab e gli Enti locali aderenti – prevede l’attivazione dei percorsi a partire dal 17 settembre 2026, ma le candidature sono già aperte e devono essere presentate entro martedì 25 agosto 2026.

Come funzionano i tirocini retribuiti con DoteComune in Lombardia

DoteComune è un programma che consente di svolgere un’esperienza formativa all’interno degli Enti locali lombardi che hanno aderito all’iniziativa. Durante i tirocini vengono alternate attività formative e pratiche, che permettono ai partecipanti di partecipare a diversi ambiti di attività dei Comuni.

I percorsi possono avere una durata differente, a seconda del progetto scelto e delle esigenze dell’Ente ospitante. In particolare, sono previste esperienze di:

3 mesi;

6 mesi;

9 mesi;

12 mesi.

Per alcuni percorsi di durata inferiore è inoltre possibile prevedere una proroga, fino al raggiungimento del limite massimo di 12 mesi consecutivi (che comunque non può essere superato).

Chi può candidarsi

I tirocini sono destinati ai disoccupati che:

hanno compiuto almeno 18 anni;

sono residenti o domiciliati in Lombardia.

Non è quindi richiesto un particolare titolo di studio e possono partecipare anche i percettori di ammortizzatori sociali, compresa la NASpI e altre indennità.

Sono invece esclusi dal programma i soggetti che sono titolari di pensione di vecchiaia o pensione anticipata.

Quanto spetta ai tirocinanti

Ai tirocinanti di DoteComune spetta un contributo mensile, il cui importo dipende dall’orario settimanale previsto dal progetto. Nel dettaglio, l’indennità mensile è pari a:

400 euro al mese per un impegno di 20 ore settimanali;

al mese per un impegno di 20 ore settimanali; 500 euro al mese per 25 ore settimanali;

Inoltre, ai partecipanti che hanno preso parte ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto, al termine del percorso viene rilasciata un’attestazione. Nel documento vengono indicati tipologia di tirocinio, sede e periodo di svolgimento, ma anche la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro regionale degli standard professionali in Lombardia.

Come presentare domanda

Per candidarsi, bisogna prima di tutto scegliere tra gli enti aderenti qual è quello di proprio interesse, dopo di che rivolgersi direttamente all’ufficio di protocollo dello stesso e consegnare tutta la documentazione richiesta.

È possibile candidarsi a un solo progetto per volta. L’avviso stabilisce infatti che la presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione al programma.

Una volta inviata la domanda, gli aspiranti tirocinanti vengono convocati dall’Ente per sostenere un colloquio di selezione. Coloro che verranno selezionati dovranno infine rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) entro la data di avvio del progetto, tramite il portale del ministero del Lavoro o presso un Centro per l’impiego.

Le sedi di lavoro

Ecco l’elenco degli enti aderenti all’edizione 2026 di DoteComune (presso i quali è possibile candidarsi):