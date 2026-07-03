123RF Bonus metano e Gpl fino a 800 euro

A partire dal 2 luglio 2026 è stato avviato il nuovo incentivo statale per la conversione di auto a benzina o diesel con impianti a Gpl o a Metano. Nel primo caso, il bonus arriva fino a 400 euro, mentre nel secondo a 800. L’obiettivo è quello di aiutare la diffusione di questi carburanti, che sono meno inquinanti.

Al contempo, Gpl e metano sono anche meno costosi di benzina e diesel e permettono di risparmiare al momento del rifornimento. Un vantaggio solo in parte frenato dai maggiori costi di manutenzione degli impianti.

Il nuovo bonus per convertire l’auto a metano e Gpl

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del 10 giugno scorso che stabilisce nuovi incentivi per il settore automotive, in particolare per la conversione di veicoli a benzina o diesel in auto a doppia alimentazione, Gpl o metano. Il bonus si divide in due diverse possibilità di finanziamento dell’intervento:

per gli impianti a Gpl si tratta di 400 euro;

per gli impianti a metano si tratta di 800 euro.

Il finanziamento totale per questa misura è di 21 milioni di euro, ma divisi in un totale di 5 annualità:

4 milioni di euro per il 2026;

5 milioni di euro per gli anni tra il 2027 e il 2029;

1 milione di euro per il 2030.

Si tratta di uno sconto in fattura. Il consumatore non deve fare alcuna domanda, solo informarsi presso un’officina che esegue le conversioni a Gpl o metano per ottenere il bonus direttamente al momento del pagamento.

Quanto si risparmia con Gpl e metano

L’obiettivo del governo con questi incentivi è quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il Gpl, infatti, emette tra il 10% e il 15% di anidride carbonica in meno della benzina, mentre il metano può arrivare a una riduzione delle emissioni del 30%. Non è però l’unico vantaggio di avere un impianto a metano o uno a Gpl sulla propria auto.

C’è anche un significativo risparmio economico, perché entrambi i carburanti alternativi costano meno delle loro controparti. Il metano si aggira attorno a 1,7 euro, il Gpl a 0,7 euro. Quest’ultimo però è nettamente meno efficiente, quindi lo stesso volume di Gpl farà fare meno chilometri rispetto alla benzina o allo stesso metano. I risparmi sono:

di circa il 30%-45% con i Gpl;

di circa il 40%-60% con il metano.

La fine degli sconti sulle accise

Un risparmio significativo che potrebbe servire, visto che a partire da oggi 3 luglio, finiscono gli sconti sulle accise che il Governo aveva attuato per contrastare l’aumento del prezzo del carburante dovuto alla guerra in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

I prezzi torneranno quindi “pieni”. Benzina e diesel aumenteranno di 6,1 centesimi al litro l’uno, 5 centesimi di accise e l’Iva. In assenza di nuovi interventi, quindi, i nuovi prezzi medi saranno: