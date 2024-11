Fonte: 123RF Siisl apre ai percettori di indennità di disoccupazione

A partire da oggi, domenica 24 novembre, per la prima volta in Italia, chi presenterà domanda di disoccupazione (Naspi e Dis-Coll) e vedrà accolta la richiesta, con relativo pagamento, verrà automaticamente iscritto alla piattaforma Siisl. Si tratta del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, un nuovo strumento del ministero del Lavoro, gestito dall’Inps, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro.

Le prossime tappe

Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa. Il decreto, firmato da Marina Calderone e ora all’esame della Corte dei Conti, attuativo del decreto Coesione, stabilisce anche le modalità con cui i datori di lavoro potranno pubblicare le proprie ricerche di personale su Siisl, come le posizioni vacanti pubblicate su altre piattaforme nazionali e internazionali. Inoltre, definisce i limiti e le garanzie nell’uso dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative, nel rispetto della privacy e della normativa vigente.

Chi ha perso il lavoro avrà così maggiori possibilità di trovare un’occupazione in linea con il proprio percorso di studi e esperienza, oppure di acquisire nuove competenze per aumentare la propria attrattività professionale. Le imprese, dal canto loro, potranno accedere a personale altamente qualificato.

“Il nostro obiettivo è il lavoro – ha dichiarato il ministro del Lavoro Calderone. La piattaforma Siisl è uno strumento per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione. Con questo decreto consolidiamo la creazione di un sistema digitale unico a livello nazionale, superando le attuali frammentazioni, e permettendo di mappare fabbisogni formativi, corsi offerti, competenze richieste e lavoratori in cerca di impiego. Un’operazione di trasparenza e legalità che aiuterà ad affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro”.

Come funziona la piattaforma

Il provvedimento ministeriale, composto da 16 articoli, prevede che l’Inps trasmetta i dati di contatto dei disoccupati a Siisl, dove verranno inseriti d’ufficio. Successivamente, scattano le verifiche (l’interessato può sempre modificare l’indirizzo email e i recapiti telefonici). Dal giorno successivo all’accoglimento della domanda di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll), il beneficiario dovrà accedere a Siisl entro 15 giorni per completare i dati necessari per attivare il patto di attivazione digitale, integrare il proprio curriculum vitae e redigere il patto di servizio personalizzato, che verrà poi finalizzato dal centro per l’impiego. L’interessato potrà anche selezionare le agenzie per il lavoro più performanti.

Una volta registrato in Siisl e sottoscritto il patto di attivazione digitale, sarà possibile visualizzare le offerte di lavoro o le proposte formative disponibili sulla piattaforma. A partire dal 18 dicembre, tutti i cittadini, anche stranieri, potranno caricare il proprio curriculum vitae su Siisl e consultare le offerte di lavoro o di formazione.

Le imprese, invece, potranno caricare le proprie vacancies su Siisl; una volta trovato il candidato giusto, la posizione verrà chiusa. In genere, un’offerta di lavoro rimane visibile per due mesi. Regioni ed enti formativi potranno pubblicare le offerte formative su Siisl, inclusi i tirocini non curriculari. Inoltre, la piattaforma utilizzerà l’intelligenza artificiale per supportare gli utenti nella ricerca del corso o lavoro più adatto.