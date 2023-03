Naspi, obbligo di trasmissione del reddito (anche se è zero)

Fonte: ANSA

I beneficiari di disoccupazione NASpI che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023, pena la sospensione del servizio.

Lo comunica l’Inps ricordando che i soggetti interessati dall’obbligo sono circa trecentomila in totale: per quelli di cui dispone dell’indirizzo mail, l’Istituto ha provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da fare. In assenza della dichiarazione, il pagamento della Naspi viene sospeso.

Naspi, reddito presunto aggiornato anche se pari a zero

L’Inps, nel suo messaggio, ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 risulta effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno 2023.

Da qui la necessità di effettuare la comunicazione per poter riemettere in pagamento le prestazioni NASpI la cui erogazione risulti “sospesa”, in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione.

La comunicazione si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2023 è pari a “zero”.

Naspi sospesa in assenza della comunicazione

È possibile che, ai lavoratori disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi, non sia arrivata la mensilità di febbraio. In caso in cui l’erogazione sia sospesa, è possibile che la motivazione riguardi l’invio della comunicazione riguardante il reddito annuo presunto.

L’Inps invita urgentemente i soggetti tenuti all’invio della dichiarazione sul reddito annuo presunto a inviare la comunicazione per poter rimettere in pagamento la prestazione.

Naspi, come fare la comunicazione all’Inps

Accedendo al portale INPS, e accreditandosi mediante SPID/CIE/CNS, continua l’istituto, l’utente dovrà utilizzare il modello NASpI-COM per effettuare tale comunicazione. Si ricorda che il reddito presunto per l’anno corrente deve essere comunicato anche qualora esso corrisponda a 0 euro. Per poter trasmettere il NASpI-COM è necessario digitare la parola “Naspi” nella barra di ricerca del sito, selezionando la scheda “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.