Leader Group : Noleggia o Vende la tua scala “WHF” (Works hands-free), “lavora a mani libere,” anticaduta e in sicurezza.

Fonte: leader world

Garantire la sicurezza sul lavoro è una priorità per chi vuole lavorare in un ambiente sicuro, efficiente e di qualità. Subire un incidente sul lavoro può cambiare la vita del lavoratore, della sua famiglia, degli amici, dei colleghi, ma anche della stessa azienda, se questa non ha osservato le idonee misure di sicurezza.

Disattenzioni e mancato rispetto delle normative possono avere gravi ripercussioni sul posto di lavoro, ma anche l’utilizzo di strumentazione non idonea può comportare seri rischi, tanto da essere tra le cause principali di incidenti sul lavoro.

Le mansioni che vengono svolte in altezza richiedono un livello di sicurezza maggiore, a partire dalla scelta della strumentazione, che deve essere affidabile e conforme alle normative.

È il caso della scala sviluppata da Leader, che propone un’alternativa sicura alle scale e alle impalcature tradizionali. Una “Scala anticaduta 2.0″, grazie alla quale è possibile lavorare in modo efficace e sicuro in quota, senza rinunciare all’efficienza necessaria in qualsiasi contesto di lavoro.

Ecologica e intelligente: la scala WHF anticaduta professionale di Leader

Le scale professionali sono tra le attrezzature di lavoro più utilizzate, non soltanto nel settore edile. Elementi indispensabili per facilitare quei compiti che si svolgono in altezza, devono osservare determinati requisiti per poter garantire un utilizzo in sicurezza e ridurre la probabilità di incidenti dovuti a cadute.

Da oltre 30 anni attiva nel settore della strumentazione per i lavori in altezza, Leader ha sviluppato un’alternativa intelligente alla scala da lavoro. Un’alternativa in perfetto equilibrio tra funzionalità e sicurezza, con un occhio di riguardo anche alla sostenibilità.

Tramite un meccanismo brevettato con molla e pistone a gas, la scala anticaduta Leader si posiziona sempre all’altezza desiderata, fino ad un massimo di 4 metri. La scala antinfortunistica Leader è quindi estremamente ecologica perché non si serve della tradizionale centralina idraulica, evitando così l’utilizzo di olio nell’impianto. Una scelta green che riduce al minimo sia l’inquinamento che la manutenzione.

Inoltre, la struttura realizzata in acciaio inox la rende resistente alle condizioni climatiche estreme, ma non solo. Progettata per gli ambienti più esigenti, come l’industria chimica, medica e alimentare, dove sono necessarie soluzioni ad alta igiene, la scala anticaduta è chimicamente resistente e a prova di ATEX. Senza contare che l’acciaio inox è il re dei materiali sostenibili, aspetto che rende la scala Leader riciclabile al 100%.

Scala LEADR WHF anticaduta: funzionalità smart per migliorare la sicurezza sul lavoro

Intuitiva e sicura da utilizzare, l’innovativa scala anticaduta proposta da Leader è compatta ed estremamente semplice da manovrare in autonomia dall’operatore.

Grazie alle dimensioni ridotte e al peso contenuto, è facile da riporre e da spingere nei diversi ambienti, e può adattarsi facilmente attraverso porte, corridoi e ascensori. Anche il funzionamento è estremamente semplificato: basato su un’interfaccia utente semplice e immediata, non richiede formazione o permessi speciali durante l’uso.

Diverse caratteristiche intelligenti fanno sì che il suo utilizzo sia estremamente sicuro, anche alle altezze più elevate. Innanzitutto la presenza di freni antislittamento per un solido ancoraggio a terra in qualsiasi contesto di lavoro. Le ruote si bloccano automaticamente, rendendo la scala anticaduta sicura e stabile.

La scala Leader è perfettamente sicura anche per quanto riguarda le certificazioni. È conforme a numerose normative e standard di sicurezza classificazione ATEX per l’uso in ambienti esplosivi e può soddisfare elevati standard igienici.

La scala WHF, DI ELEVA TRAMITE UN CILINDRO VERTICALE A GAS CON ALL’INTERNO UNA MOLLA DI SPINTA.

PERTANTO NON HA NE PARTI ELETTRICHE, NE PARTI IDRAULICHE, SENZA OLII O LIQUIDI PER IL FUNZIONAMENTO, AVENDO VANTAGGI ECOLOGICI ED ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE SENZA UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE.

La scala WHF anticaduta da lavoro professionale di Leader, può essere noleggiata con una tariffa giornaliera contenuta, OPPURE ACQUISTATA.

