Classifica mondiale delle università top: come stanno le italiane

Pubblicata una nuova classifica delle migliori università del mondo: lo scorso 15 agosto la lista Arwu (Academic Ranking of World Universities) redatta dall’organizzazione Shanghai Ranking Consultancy ha fatto l’elenco delle 1.000 migliori università.

Classifica delle migliori università al mondo

Riguardo alla nota metodologica, Arwu ha preso inconsiderazione 6 parametri di valutazione: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%) e infine le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%).

Sebbene l’eccellenza delle prime in classifica sia indubbia, man mano che ci si allontana dalla vetta la classifica diviene sempre più indicativa: può ad esempio capitare che una realtà rappresenti il top nel settore scientifico e arranchi in quello umanistico, o viceversa. Prendiamo ad esempio il caso della Johns Hopkins University di Baltimora nel Maryland che nella classifica Arwu 2023 ha conquistato il 16° posto. L’ateneo è un’eccellenza indiscussa a livello mondiale, ma presenta notevoli disparità: è la seconda al mondo nell’ambito della Tecnologia medica, ma scivola nella fascia 151-200 relativamente alle Scienze oceanografiche. E ancora: l’ateneo si piazza alla posizione numero 3 per le Scienze infermieristiche, ma precipita nella fascia 201-300 per quanto riguarda Scienze della comunicazione.

Qualora si sia interessati ad una università in particolare può dunque essere utile spulciare la classifica d’ateneo relativamente alle singole aree di insegnamento.

Ai primi posti le solite note, ovvero le super blasonate accademie americane e britanniche. 40 le italiane in lista. Fra le italiane la migliore è risultata essere la Sapienza di Roma.

Le università più prestigiose del mondo: la top 10

La top 10 delle università più importanti del mondo parla interamente inglese: 8 le realtà a stelle e strisce e due quelle britanniche:

Harvard – Usa Stanford – Usa Mit (Massachusetts Institute of Technology) – Usa Cambridge – Gran Bretagna Berkeley – Usa Princeton – Usa Oxford – Gran Bretagna Columbia University – Usa California Institute of Technology – Usa University of Chicago – Usa

Le migliori università d’Italia

La prima fra le università italiane è la Sapienza di Roma, unico ateneo del Bel Paese a pizzarsi nella fascia 101-150.

Cinque in particolare le migliori aree di insegnamento della Sapienza secondo Arwu:

Automazione e Controllo – posto 28 a livello mondiale;

Ingegneria aerospaziale – posto 30;

Fisica – posto 34;

Ingegneria delle Telecomunicazioni – fascia 51-75;

Matematica – fascia 51-75;

Ingegneria civile – fascia 51-75.

La Sapienza si è già piazzata alla 134esima posizione secondo la classifica QS World University Rankings.

La Sapienza nella recente lista Global 2000 del Center for World University Rankings ha conquistato la posizione numero 116.

Come detto, sono in totale 40 gli atenei italiani inseriti nella classifica Academic Ranking of World Universities. Per brevità riportiamo i primi 20:

Sapienza di Roma – fascia 101-150 Università degli studi di Milano – fascia 151-200 Università di Padova – fascia 151-200 Università di Pisa – fascia 151-200 Politecnico di Milano – fascia 201-300 Università di Bologna – fascia 201-300 Università Federico II di Napoli fascia 201-300 Università di Torino – fascia 201-300 Università di Firenze – fascia 301-400 Università degli Studi di Milano-Bicocca – fascia 301-400 Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) – fascia 301-400 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – fascia 401-500 Università di Bari – fascia 401-500 Università di Genova – fascia 401-500 Università di Pavia – fascia 401-500 Università di Trento – fascia 401-500 Università Vita-Salute San Raffaele di Milano – fascia 401-500 Scuola normale superiore di Pisa – fascia 401-500 Università di Catania – fascia 501-600 Università di Palermo – fascia 501-600

Per quanto riguarda i migliori master in Business Administration a spiccare nella top 10 mondiale troviamo la Bocconi di Milano.

Per approfondire si rimanda al sito Shanghai Ranking contenente la classifica delle migliori università del mondo.