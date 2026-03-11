Il Comune di Carbone recluta a tempo pieno e indeterminato due operai da impiegare nel settore delle pulizie e manutenzione verde pubblico

iStock Il Comune di Carbone assume due operai per la gestione del verde e per le pulizie degli edifici

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico in Basilicata. È stata infatti avviata una selezione per l’assunzione di operai da impiegare presso un Comune della Regione. Accesso garantito anche a chi possiede il solo titolo della scuola dell’obbligo, cioè la licenza media. Si tratta di posti di lavoro nel comparto degli operatori, destinati allo svolgimento di attività operative e di supporto alla gestione dei servizi pubblici locali.

Quanti sono i posti disponibili

La selezione prevede l’assunzione di due operai da destinare a Carbone, in provincia di Potenza. I profili saranno inseriti nell’area degli operatori con contratti a tempo indeterminato, ma con orario part-time.

Nel dettaglio, i posti messi a bando sono i seguenti:

1 operaio addetto alla manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico, con contratto a tempo indeterminato part-time da 14 ore settimanali;

1 operaio addetto alle attività di pulizia e custodia dei beni comunali, con contratto a tempo indeterminato part-time da 12 ore settimanali.

Le mansioni previste riguardano attività operative fondamentali per il funzionamento dell’ente locale. Nel primo caso il lavoratore sarà impegnato nella manutenzione del territorio comunale e nella cura del verde pubblico. Nel secondo caso, invece, l’operatore si occuperà della pulizia degli ambienti e della custodia di strutture e beni comunali.

Quali sono i requisiti richiesti

Uno degli aspetti più interessanti di questa selezione riguarda i requisiti di accesso. Per partecipare, infatti, non è necessario il diploma o la laurea, ma è sufficiente il possesso della licenza media o comunque l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Oltre al titolo di studio, i candidati devono possedere anche tutti gli altri requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici.

È inoltre richiesta l’iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego di Senise, condizione necessaria per poter essere avviati alla selezione.

Un ulteriore requisito riguarda l’esperienza lavorativa: i candidati devono aver svolto attività lavorativa per almeno 5 mesi negli ultimi 18 presso il Comune di Carbone, anche tramite contratto di somministrazione.

L’iter selettivo

La procedura di selezione non prevede un concorso tradizionale. Il reclutamento avverrà tramite il Centro per l’Impiego, con formazione di una graduatoria basata su criteri specifici.

Tra gli elementi utilizzati per determinare la graduatoria possono rientrare parametri come l’anzianità di iscrizione negli elenchi dei disoccupati e la situazione personale dei candidati.

I candidati convocati dovranno comunque dimostrare di possedere le competenze necessarie per svolgere le attività richieste. Per il profilo addetto alla pulizia, ad esempio, sono previste conoscenze di base relative a:

tecniche di pulizia e igienizzazione degli ambienti;

utilizzo dei prodotti e delle attrezzature per la sanificazione;

norme di sicurezza e dispositivi di protezione individuale;

corrette modalità di relazione con il pubblico e con il personale dell’ente.

Per l’operaio addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, invece, sono richieste competenze di base legate alla cura del territorio e delle strutture pubbliche.

Come e quando presentare la domanda

Chi è interessato a partecipare alla selezione deve compilare l’apposito modello di domanda allegato all’avviso pubblico. La candidatura deve essere inviata entro il 28 marzo 2026.

La domanda può essere trasmessa in due modalità:

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Centro per l’Impiego competente;

tramite posta elettronica certificata allo stesso ufficio.

Altri concorsi presso la Pubblica Amministrazione

Le selezioni pubbliche accessibili con la sola licenza media sono piuttosto rare, soprattutto quando prevedono contratti a tempo indeterminato. Per questo motivo il bando rappresenta una possibilità interessante per chi desidera entrare nella pubblica amministrazione anche senza titoli di studio elevati.

Tuttavia, nonostante il livello di istruzione richiesto sia piuttosto basso, la selezione si basa su esperienze comprovate o certificate. Esattamente come per essere impiegati come operatori socio-sanitari presso le Asl non è richiesto avere il diploma di scuola secondaria ma è sufficiente la terza media, anche se accompagnata da un attestato di qualifica professionale.