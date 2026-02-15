Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Centro di Ricerca della Regione Lazio assume 6 operai agricoli specializzati con terza media

La Regione Lazio ha pubblicato un nuovo concorso per operai da impiegare presso il Crea, Centro di Ricerca zootecnia e acquacoltura, con sede nell’azienda agricola sperimentale di Tor Mancina a Monterotondo, in provincia di Roma.

La selezione è stata resa nota attraverso il portale istituzionale dedicato al lavoro e rappresenta un’opportunità di impiego in ambito agricolo-zootecnico, rivolta a candidati con istruzione di base e competenze operative specifiche.

Quali sono i profili ricercati e qual è il numero di posti

Il bando prevede 6 assunzioni complessive per diverse tipologie di operai agricoli e zootecnici. In dettaglio, le figure richieste sono articolate nei seguenti profili professionali:

1 operaio qualificato con mansioni di palafreniere e addetto di scuderia;

1 operaio qualificato per la cura, l’igiene e la pulizia dei locali e degli impianti zootecnici;

3 operai qualificati addetti al governo e alla mungitura di bovini e bufale;

1 operaio specializzato super con mansioni di mungitore e trattorista.

Le attività da svolgere riguardano in generale la gestione quotidiana degli animali da allevamento, l’utilizzo di attrezzature e mezzi agricoli, la manutenzione delle strutture aziendali e il supporto alle attività sperimentali condotte all’interno del centro di ricerca.

Requisiti di partecipazione

La procedura di selezione è rivolta a candidati in possesso di requisiti essenziali e competenze tecniche coerenti con i profili messi a bando. Per partecipare è necessario aver conseguito il titolo di studio della scuola dell’obbligo o la licenza media, risultare disoccupati ed essere iscritti al Centro per l’Impiego di Monterotondo, oltre a possedere la patente di guida di categoria B o superiore e le abilitazioni richieste per la conduzione di mezzi agricoli.

È inoltre richiesta un’esperienza professionale documentata nelle mansioni oggetto della selezione, insieme al possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. I candidati devono infine essere in grado di raggiungere autonomamente la sede di lavoro, situata in area extraurbana.

Modalità di selezione e formazione della graduatoria

La selezione non avverrà tramite prove concorsuali tradizionali, ma attraverso una procedura di avviamento che tiene conto di criteri oggettivi legati alla situazione personale e professionale dei candidati. La graduatoria verrà infatti formata considerando l’indicatore Isee, il carico familiare e l’età anagrafica.

Una volta individuati i candidati utilmente collocati in graduatoria, questi saranno convocati per un colloquio e per una prova pratica finalizzati a verificare l’effettiva idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale. La prova pratica sarà incentrata sulle attività agricole e zootecniche specifiche, come la mungitura, la gestione degli animali o l’utilizzo di mezzi e attrezzature.

Quando scade e come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma regionale dedicata. Le domande dovranno essere inviate entro il 19 febbraio. Quelle oltre la scadenza o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.

Chi intende candidarsi è tenuto a verificare con attenzione il possesso di tutti i requisiti richiesti e a predisporre la documentazione necessaria, incluse eventuali certificazioni di esperienza professionale e abilitazioni tecniche.

Inquadramento contrattuale e sede di lavoro

Le assunzioni previste dal bando saranno effettuate secondo il contratto collettivo nazionale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Roma, con un livello di inquadramento coerente con il profilo professionale e le mansioni assegnate. La sede di lavoro è l’Azienda agricola sperimentale di Tor Mancina, situata lungo la via Salaria nel territorio del comune di Monterotondo.

