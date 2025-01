Il bando è rivolto alla ricerca di 236 profili tecnici: statistici, informatici, edili e geometri. I requisiti per l'accesso e come inviare la candidatura

Fonte: ANSA Concorso Ministero della Giustizia 2025, 236 posti

C’è ancora tempo per candidarsi al concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia attraverso cui verranno portate avanti 236 assunzioni, 100 funzionari e 136 assistenti.

Il termine per presentare la candidatura è fissato alle 23:59 di mercoledì 29 gennaio 2025. Le assunzioni avverranno in queste regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Oltre ai classici requisiti anagrafici e relativi al possesso dell’idoneità fisica all’impiego, vengono richiesti dei requisiti specifici relativi al titolo di studio, che devono essere già posseduti al momento della data di scadenza dell’invio delle domande.

Le domande vanno presentate online sul sito inpa.gov.it. L’accesso è garantito ai possessori di Spid, Cie, Cne, ed eIDAS.

I profili

I profili ricercati per l’area funzionari sono:

23 funzionari statistici (codice 01);

30 funzionari informatici (codice 02);

47 funzionari tecnico-edili (codice 03).

Per l’area assistenti si cercano:

136 assistenti tecnici-geometra (codice 04).

La prova scritta

Vince il concorso chi supera una prova scritta da effettuarsi con strumenti digitali, diversa a seconda del profilo per cui si concorre. Sulla formulazione del punteggio finale influisce la valutazione dei titoli posseduti. La prova scritta consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

Fornire una risposta corretta porta all’attribuzione di +0,75 punti mentre non rispondere ad un quesito o rispondere in maniera errata comporta zero punti o la sottrazione di punteggio, a seconda della tipologia di domanda.

Supera lo scritto chi ottiene almeno 21 punti. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

La valutazione dei titoli può portare a un massimo di +6 punti sul totale.

Funzionari statistici

I 23 funzionari statistici (codice 01) verranno assegnati alle seguenti sedi:

Napoli 3;

Brescia 2;

Cagliari 2;

Catanzaro 2;

Genova 2;

Milano 2;

Roma 2;

Campobasso 1;

L’Aquila 1;

Lecce 1;

Firenze 1;

Perugia 1;

Salerno 1;

Trento 1;

Venezia 1.

I requisiti d’accesso per tale figura sono le lauree dell’area Statistica o dell’area Scienze economiche, statistiche e sociali nonché i titoli equiparati o equipollenti.

Funzionari informatici

I 30 funzionari informatici (codice 02) verranno assegnati alle seguenti sedi:

Roma 23;

Brescia 1;

Bologna 1;

Milano 1;

Napoli 1;

Rimini 1;

Venezia 1;

Trieste 1.

I requisiti d’accesso per tale figura sono le lauree dell’area Architettura, Ingegneria, Informatica, Matematica, Statistica, Astronomia, Fisica nonché i titoli equiparati o equipollenti.

Funzionari tecnico-edili

I 47 funzionari tecnico-edili (codice 03) verranno assegnati alle seguenti sedi:

Napoli 11;

Milano 9;

Palermo 8;

Roma 8;

Torino 4;

Venezia 4;

Firenze 3.

I requisiti d’accesso per tale figura sono le lauree dell’area Architettura e Ingegneria nonché i titoli equiparati o equipollenti.

Assistente tecnico-geometra

I 136 assistenti tecnici-geometra (codice 04) verranno assegnati alle seguenti sedi:

Roma 40;

Napoli 26;

Milano 20;

Palermo 19;

Torino 11;

Firenze 10;

Venezia 10.

I requisiti d’accesso per tale figura sono:

il diploma di scuola superiore conseguito presso un istituto tecnico per geometri o un istituto tecnico industriale (settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio)

oppure in mancanza del diploma superiore sopra specificato

le lauree dell’area Architettura e Ingegneria nonché i titoli equiparati o equipollenti.

Il bando

Maggiori informazioni sulle materie da studiare per i vari profili sono disponibili sul bando, scaricabile in Pdf, pubblicato sul portale Inpa.gov.it.

