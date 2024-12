Il diploma di scuola superiore apre l'accesso al concorso dell'Agenzia delle dogane per 415 nuovi assistenti amministrativo-tributari. La prova d'esame consiste in un quiz a risposta multipla

Fonte: ANSA Concorso Agenzia delle dogane per 415 posti

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 415 persone, 10 delle quali riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano. Il termine per l’invio delle candidature è fissato per le ore 17:00 di lunedì 20 gennaio 2025.

Per accedere al concorso basta il diploma di scuola superiore. I vincitori verranno dislocati su tutto il territorio nazionale. La fetta più consistente di neoassunti è riservata alla Regione Lombardia, alla quale saranno destinati 80 nuovi impiegati.

Il personale verrà inquadrato nell’area Assistenti. La famiglia professionale è quella amministrativo-tributaria.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale unico del reclutamento inPA (inpa.gov.it), previa registrazione. L’accesso è garantito a chiunque sia in possesso di Spid, Cie o Cns. Per candidarsi è obbligatorio avere una Pec.

Cosa studiare

Queste le materie da studiare per il concorso finalizzano all’assunzione di 415 diplomati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

elementi di diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione europea;

principi di economia politica e di contabilità aziendale;

fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi.

Completano la prova, i classici test di inglese e di informatica.

Oltre a padroneggiare le nozioni legislative, ai candidati verrà richiesto di mostrare la padronanza di tre competenze trasversali:

capire il contesto pubblico procedendo ad attività di problem solving;

interagire nel contesto pubblico dimostrando di possedere abilità comunicative;

realizzare il valore pubblico, ovvero dimostrare affidabilità, serietà e senso di responsabilità.

I posti a concorso

I posti messi a bando sono 415, suddivisi fra le varie Regioni, ma la commissione si riserva la facoltà di ridurli.

Questo il numero dei posti per Regione:

80 Lombardia;

40 Veneto;

35 Liguria;

30 Campania;

30 Emilia Romagna;

30 Lazio;

30 Piemonte;

25 Friuli Venezia Giulia;

25 Toscana;

20 Puglia;

10 Provincia Autonoma di Bolzano;

10 Marche;

10 Umbria;

5 Abruzzo;

5 Basilicata;

5 Calabria (di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro);

5 Molise;

5 Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro);

5 Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela);

5 Trento;

5 Valle d’Aosta.

La prova d’esame

I candidati avranno a disposizione 90 minuti per rispondere a 90 quesiti a risposta multipla, scegliendo fra quattro opzioni di risposta. 80 quesiti verteranno sulle materie da studiare, e 10 sulle competenze trasversali.

Ogni risposta corretta alle 80 domande (materie da studiare) fa ottenere +0,30 punti, ogni risposta non data fa guadagnare 0 punti e ogni risposta errata sottrae -0,15 punti.

Ogni risposta corretta alle 10 domande (competenze trasversali) fa ottenere +0,60 punti per la risposta più efficace, +0,15 punti per la risposta neutra/mediamente efficace e 0 punti per la risposta meno efficace o del tutto non efficace.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a +30, mentre il punteggio minimo ottenibile è pari a -12.

Per i soli candidati della Valle d’Aosta è prevista una prova supplementare: chi supera lo scritto deve sostenere entro 10 giorni dalla pubblicazione dei relativi esiti, una seconda prova per l’accertamento del francese, sia scritto che orale.

Comunicazioni

Ogni comunicazione ai candidati, compreso il luogo e l’orario della prova selettiva, verrà reso noto all’interno dell’area personale sul portale inPA.

Fra gli ultimi maxi-concorsi ancora attivi, si segnala quello dell’Inps per 781 psicologi e assistenti sociali e quello dell’Enea per 175 diplomati e laureati.