Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il concorso è aperto a militari volontari e a civili. I posti sono così ripartiti:

3.421 sono riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale;

sono riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale; 1.465 sono riservati ai cittadini italiani;

sono riservati ai cittadini italiani; 32 (di cui 22 per militari e 10 per civili) sono riservati a candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (livello A2) italiano-tedesco rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

I posti non coperti in una categoria potranno essere redistribuiti tra le altre.

Quali sono i requisiti per partecipare

Il primo requisito è quello anagrafico. I candidati devono avere un’età:

compresa tra i 17 anni e i 24 anni non compiuti se civili;

compresa tra i 17 anni e i 25 anni se Vfp1, Vfp4 e Vfi con almeno 12 mesi di servizio.

Gli altri requisiti per accedere al concorso per carabinieri sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) già in possesso o da conseguire nell’anno scolastico 2024/2025;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non avere condanne penali o essere imputati in procedimenti in corso;

idoneità psico-fisica e attitudinale;

non essere stati destituiti o dispensati da pubblici impieghi o altri arruolamenti per motivi disciplinari.

La scadenza e come inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente online tramite l’area Concorsi del sito dei Carabinieri.

Per accedere alla procedura di iscrizione bisogna avere:

credenziali Spid di II livello intestate al candidato;

un indirizzo e-mail ordinario e uno Pec (per i minorenni può essere intestato a un genitore);

una fototessera digitale.

La scadenza è quella del 7 luglio 2025.

Prova scritta a risposta multipla

La prima fase del concorso è una prova scritta a risposta multipla per valutare la preparazione dei candidati.

Il test si compone di quesiti su diverse materie, tra cui:

italiano;

storia;

geografia;

educazione civica;

matematica;

scienze;

logica deduttiva;

comprensione del testo;

attualità.

Il punteggio massimo è di 100 punti. Accede alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per i militari, fino a 12mila candidati per i civili e fino a 320 (220 militari e 100 civili) per i posti dedicati ai bilingue altoatesini.

Prove fisiche: gli esercizi

Superata la prova scritta, i candidati devono affrontare la prova di efficienza fisica per verificare resistenza e forma atletica. Gli obiettivi di idoneità sono differenti per candidati e candidate. Gli esercizi sono:

corsa piana di 1.000 metri (massimo 1 punto);

piegamenti sulle braccia (massimo 0,5 punti);

salto in alto (facoltativo, massimo 1,5 punti).

Il mancato superamento dei primi due esercizi comporta l’esclusione dal concorso.

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

I candidati risultati idonei alla prova fisica saranno convocati per gli accertamenti psico-fisici. Si tratta di un passaggio obbligatorio, che prevede una serie di esami medici approfonditi:

cardiologico, oculistico, odontoiatrico, otorinolaringoiatrico, ginecologico e psichiatrico;

analisi del sangue e delle urine, con test antidroga e per l’abuso di alcol;

verifica della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva.

Per essere dichiarati idonei è necessario ottenere un profilo sanitario minimo. La commissione può richiedere ulteriori accertamenti diagnostici.

Gli accertamenti attitudinali servono invece a valutare le caratteristiche psicologiche e comportamentali del candidato. Sono:

test psicoattitudinali scritti per misurare logica, problem solving, gestione dello stress, propensione al lavoro in squadra;

colloqui individuale condotto da psicologici dell’Arma per approfondire il profilo personale del candidato.

Valutazione dei titoli

L’ultima fase del concorso per diventare carabiniere prevede la valutazione dei titoli dichiarati in fase di iscrizione.

Titoli militari

Per quanto riguarda i titoli militari, i punteggi sono quelli riportati nell’Allegato A del bando e nella tabella di seguito.

Categoria Criterio specifico Punteggio Anzianità di servizio da 12 mesi e 1 giorno a 18 mesi 1 da 18 mesi e 1 giorno a 24 mesi e 15 giorni 1,5 da 24 mesi e 16 giorni a 36 mesi e 15 giorni 2 da 36 mesi e 16 giorni a 48 mesi e 15 giorni 3 oltre 48 mesi e 15 giorni 4 Missioni all’estero fino a 6 mesi anche non continuativi 1 oltre 6 mesi anche non continuativi 2 Qualità del servizio eccellente 3 superiore alla media 1,5 Decorazioni Medaglia d’oro al valor militare o civile 10 Medaglia d’argento 9 promozione per merito di guerra 8 Medaglia di bronzo 7,5 Croce di guerra al valor militare 7 promozione per benemerenze d’istituto 6,5 encomio solenne 1 encomio o elogio 0,5 Certificazioni informatiche CIFI, OPST, SSCP 4 EUCIP 2 altre certificazioni Ue o internazionali 1 Sanzioni disciplinari (penalità) consegna di rigore (per ogni giorno) -0,2 consegna (per ogni giorno) -0,1 rimprovero -0,05

In nessun caso il punteggio può scendere sotto lo zero.

Titoli accademici e professionali

Per quanto riguarda invece i titoli accademici e professionali, il punteggio, riportato anche nell’Allegato B del bando, è il seguente.

Classe o titolo Descrizione Punteggio LM-3 Architettura del paesaggio 6 LM-6 Biologia 6 LM-7 Biotecnologie agrarie 6 LM-8 Biotecnologie industriali 6 LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 6 LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 6 LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali 6 LM-18 Informatica 6 LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 6 LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 6 LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 6 LM-60 Scienze della natura 6 LM-66 Sicurezza informatica 6 LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 6 LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 6 LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 6 LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 6 LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 6 LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 6 LM/SNT1 Scienze infermieristiche 6 LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 6 L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche 6 L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e dei luoghi 6 L-1 Beni culturali 4 L-2 Biotecnologie 4 L-7 Ingegneria civile e ambientale 4 L-13 Scienze biologiche 4 L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 4 L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 4 L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 4 L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 4 L-31 Scienze e tecnologie informatiche 4 L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 4 L-34 Scienze geologiche 4 L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 4 LM Altri diplomi di laurea magistrale 3 L Altri diplomi di laurea triennale 2 – Corsi ITS settore forense e grafica 2 CIFI / OPST / SSCP Certificazioni informatiche specialistiche 4 EUCIP Certificazione informatica professionale 2 Varie Altre certificazioni informatiche europee e internazionali 1 Servizio Rafferma 48–54 mesi 0,1 “ Rafferma 55–60 mesi 0,2 “ Rafferma 61–66 mesi 0,3 “ Rafferma 67–72 mesi 0,4 “ Rafferma oltre 72 mesi 0,5

Titoli linguistici

Per quanto riguarda i titoli legati a conoscenze linguistiche, sono quelli riportati in tabella, come si legge nell’Allegato C del bando.

Sistema Lingue Livello Punteggio Stanag-Nato Inglese, arabo, francese, cinese Livello 16 2 Livello 14–15 1,5 Livello 12–13 1 Livello 8–11 0,5 Albanese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco Livello 16 1 Livello 14–15 0,75 Livello 12–13 0,5 Cefr Inglese, arabo, francese, cinese Livello C2 2 Livello C1 1,5 Livello B2 1 Livello B1 0,5 Albanese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco Livello C2 1 Livello C1 0,75 Livello B2 0,5

Viene presa in considerazione solo la certificazione di fascia più alta di ogni singola lingua.