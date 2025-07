Ecco perché la Pec è indispensabile nel 2025 e come Postecertifica offre sicurezza legale, costi chiari e semplicità d’uso per i cittadini, le imprese e i professionisti

iStock Ecco quanto costa e come funziona la Pec Postacertifica di Poste Italiane

La Pec ovvero la posta elettronica certificata è al giorno d’oggi molto importante sia per i cittadini che le imprese. Il motivo è che ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La differenza rispetto alla prima è la rapidità e che è più economica. Ci sono molti servizi di Pec disponibili e uno di questi è Postacertifica, gestita da Poste Italiane che dà la possibilità di scegliere tra tre opzioni disponibili in base alle proprie esigenze. Ecco dunque come funziona, chi può attivarla e quanto costa.

Quale conviene scegliere tra raccomandata Ar e Pec

Ultimamente quando si deve inviare un documento importante ci si chiede se è meglio utilizzare la posta elettronica certificata o la raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prima è perfetta per chi scrive spesso delle comunicazioni ufficiali come ad esempio un amministratore di condominio o un commercialista che inviano molte lettere legali nonché pratiche. Grazie alla Pec, infatti, risparmiano non solo tempo ma anche denaro. È l’ideale inoltre per chi:

desidera fare tutto online senza recarsi in Posta e fare lunghe file agli sportelli;

lavora con enti pubblici, professionisti o aziende in quanto si può inviare tutto da casa o dall’ufficio senza la necessità di recarsi presso gli uffici postali;

desidera risparmiare sui costi di spedizione, il prezzo della raccomanda Ar parte infatti da 6 euro per una sola spedizione fino a due chili in tutta Italia.

La raccomandata con ricevuta di ritorno, invece, è più indicata per:

coloro che non hanno familiarità con internet come gli anziani e che non vogliono gestire e-mail certificate;

chi non ha la Pec perché non ne ha la necessità;

coloro che desiderano inviare la documentazione originale firmata a mano;

chi deve effettuare l’invio di documenti voluminosi o degli allegati cartacei particolari.

Ecco un esempio:

Giacomo chiede la disdetta del canone di locazione ma il proprietario non la Pec. L’unica soluzione che lo tutela è quella di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Come funziona la Pec Postacertifica

Così come gli altri indirizzi di posta elettronica, la Pec Postacertifica sostituisce l’invio della raccomandata Ar in quanto grazie ad essa si possono inviare dei documenti ufficiali come fatture o contratti e avere la certezza che siano stati recapitati e ricevuti.

Quando si invia tale e-mail, infatti, il destinatario riceve la conferma di consegna mentre chi la invia una ricevuta di accettazione ed entrambi hanno valore legale.

Le principali caratteristiche di Postecertifica sono:

la possibilità di eleggerla a domicilio digitale;

la spazio della casella di 2 gigabyte che si può espandere;

l’autenticazione forte;

l’identificazione certa del titolare;

l’attivazione che è online.

Postecertifica è molto semplice da utilizzare in quanto funziona come una normale casella di posta elettronica. Si può creare la propria Pec online con il dominio @postecertifica.it e accedere con la web mail oppure con il client di posta elettronica che si utilizza normalmente come Outlook. Una volta attivata, poi, è possibile gestirla mediante una dashboard dedicata.

Tra i principali vantaggi, poi, c’è la possibilità, come detto, di abilitare la Pec Postacertifica a domicilio digitale. Basta solo registrarla su Inad che è l’indice nazionale dei domicili digitali. Se poi non si rinnova l’offerta, la casella si può utilizzare soltanto in ricezione come domicilio digitale.

Quali sono i costi di Pec Postacertifica?

Si possono scegliere tre diverse offerte di posta elettronica certificata con Poste Italiane che sono:

la Pec Postacertifica;

la Pec Postacertifica Plus;

la Pec Postacertifica Top.

Pec Postacertifica: quanto costa e cosa offre

L’offerta Pec Postacertifica costa 7 euro all’anno Iva inclusa ed è la più semplice per ottenere il domicilio digitale. Inclusi nel prezzo si hanno:

uno spazio casella di 2 Gb;

uno spazio aggiuntivo casella di 1 Gb;

uno sconto sul canone annuo se l’offerta si acquista per 2-3 anni;

la possibilità di ricevere notifiche via e-mail;

la possibilità di leggere le fatture;

la possibilità di inviare 200 messaggi al giorno;

la possibilità di inviare messaggi con allegati di massimo 100 Mb.

Nel caso si abbia bisogno di spazio annuo aggiuntivo si pagheranno 5 euro Iva inclusa per ogni gigabyte. Per quanto riguarda invece lo sconto, se si sceglierà l’offerta per 2 anni si pagheranno 13 euro mentre se si sceglierà quella di 3 anni il costo sarà di 19 euro.

Pec Postacertifica Plus

La Pec Postacertifica Plus costa invece 25 euro all’anno Iva inclusa e offre:

uno spazio casella di 2 Gb uno spazio archivio di 3 Gb;

uno spazio aggiuntivo casella e uno di archivio fino a 5 Gb;

uno sconto sul canone annuo se l’offerta si acquista per 2-3 anni;

la possibilità di ricevere notifiche via e-mail;

la possibilità di ricevere notifiche via sms;

la possibilità di leggere le fatture;

la possibilità di inviare 500 messaggi al giorno;

la possibilità di inviare messaggi con allegati di massimo 100 Mb;

la possibilità di aggiungere spazio alla casella o all’archivio pagando 5 euro per ogni gigabyte.

Il costo per due anni di abbonamento sarà poi di 45 euro mentre per 3 anni di 70 euro. Se si sceglierà tale opzione entro il 20 agosto, inoltre, e si inserirà il codice promozionale “ESTATE25” nella pagina dedicata, si potrà ricevere uno sconto del 50%.

Pec Postacertifica Top

La Pec Postacertifica Top costa 40 euro all’anno e offre:

uno spazio casella di 3 Gb nonché uno spazio archivio di 7 gigabyte;

uno spazio aggiuntivo casella e uno di archivio senza limiti;

uno sconto sul canone annuale se l’offerta si acquista per 2-3 anni;

la possibilità di ricevere notifiche via e-mail;

la possibilità di ricevere notifiche via sms;

la possibilità di leggere le fatture;

l’invio di massimo 1000 messaggi al giorno;

l’invio di messaggi con allegati di massimo 100 Mb;

la possibilità di aggiungere spazio alla casella o all’archivio pagando 5 euro per ogni gigabyte.

Il prezzo se si attiverà l’offerta per due anni sarà di 74 euro mentre se si sceglierà l’opzione per tre anni di 112 euro.

Come si richiede la Pec Postacertifica

La casella di posta elettronica certificata di Poste Italiane si può acquistare online ma per farlo è necessario essere registrati a poste.it ed avere lo Spid ,anche quello PosteId abilitato a Spid. In alternativa si dovrà avere un account Poste verificato. Qust’ultimo, però, sarà disponibile solo si è clienti Postepay o BancoPosta con operatività online o se l’identificazione è avvenuta online mediante la webcam o in un ufficio postale. Per sapere che tipo di account si possiede è possibile collegarsi alla propria area personale nella sezione “il tuo profilo”.

Al termine dell’acquisto, poi, la casella sarà attiva e si riceverà una e-mail con tutte le informazioni necessarie per utilizzare il servizio accedendo alla web mail o configurando il client di poste elettronica sul proprio computer.