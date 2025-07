Poste Italiane offre un servizio di certificazione dell'identità digitale per ottenere lo Spid a pagamento, ma esiste un modo per averlo anche gratuitamente

ANSA Come avere Spid con Poste gratis

Poste Italiane è uno dei provider più diffusi di Spid, la principale forma di identità digitale in Italia, insieme alla Cie, la carta d’identità elettronica.

Per attivare Spid con Poste esistono diversi metodi, sia da remoto, sia dal vivo negli uffici postali. In quasi ogni caso, per l’utente è necessario pagare, anche se esiste la possibilità di farlo anche gratuitamente.

Lo Spid con Poste, tutti i metodi disponibili

Per poter avere Spid con Poste Italiane bisogna prima dotarsi di alcuni documenti fondamentali per portare a termine la procedura. Si tratta di:

un documento tra carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità;

la tessera sanitaria in corso di validità;

un indirizzo mail a cui si ha accesso;

un numero di telefono cellulare.

Per ottenere l’identità digitale con Poste ci sono tre opzioni:

gratuitamente se si è clienti Bancoposta o Postepay, da remoto;

a pagamento a distanza, con un costo di 10 euro;

a pagamento negli uffici postali, con un costo di 12 euro.

L’utilizzo dello Spid di Poste è invece completamente gratuito e non prevede il pagamento di alcun abbonamento annuale.

Come fare lo Spid con Poste da remoto

Per potersi registrare a Spid tramite Poste completamente da remoto bisogna seguire determinate procedure che permettano al provider di identificare, senza errori, la persona che sta richiedendo l’identità digitale. Il procedimento può essere eseguito:

tramite l’app PosteID, con l’utilizzo di una carta d’identità elettronica o di un passaporto elettronico;

registrandosi online utilizzando la Carta nazionale dei servizi e un lettore collegato al computer che si sta utilizzando;

mediante la firma digitale;

con SMS su cellulare certificato, se si è clienti BancoPosta o PostePay.

Se non si ha a propria disposizione nessuno di questi metodi, è necessario registrarsi online presso il sito posteid.poste.it. Una volta conclusa questa registrazione è però necessario recarsi comunque in un ufficio postale per l’identificazione.

Come fare lo Spid con Poste dal vivo

Poste offre anche la possibilità di ottenere Spid dal vivo, in uno dei tanti uffici postali diffusi in tutto il Paese. Il metodo più veloce per farlo è chiedere un appuntamento attraverso il sito di Poste Italiane, prenotando il luogo e l’orario più comodo. Per i minorenni, è necessario essere poi accompagnati in ufficio da un genitore, anch’esso munito di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria.

La prenotazione è consigliata, perché velocizza il processo e riduce i tempi di attesa negli uffici postali. Non è però obbligatoria. È infatti possibile recarsi direttamente in un ufficio postale, se muniti dei documenti necessari per fare lo Spid, e chiedere a un operatore di fare l’operazione. Sarà poi lo stesso operatore a effettuare sia l’identificazione, sia la registrazione al servizio di identità digitale.