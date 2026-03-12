Catania, concorso pubblico al Policlinico da 25 posti: scopri i requisiti per partecipare

Nuove opportunità di lavoro nella sanità pubblica siciliana per chi appartiene alle categorie protette. L’Azienda ospedaliera universitaria afferente al Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione complessiva di 25 lavoratori.
Le selezioni sono riservate esclusivamente agli iscritti al collocamento obbligatorio previsto dalla Legge 68/1999, normativa che promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle altre categorie protette.
Si tratta di una possibilità interessante per entrare stabilmente nella Pubblica amministrazione, anche per chi possiede titoli di studio non elevati: per uno dei profili richiesti è infatti sufficiente la licenza media.
Come sono divisi i posti disponibili
Il nuovo concorso pubblico bandito dal Policlinico prevede l’inserimento di personale in due diversi ambiti professionali, quello amministrativo e quello informatico.
Nel dettaglio i posti disponibili sono:
- 10 assistenti informatici;
- 15 coadiutori amministrativi senior.
Tutti i posti sono destinati esclusivamente a candidati appartenenti alle categorie protette e iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.
Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo indeterminato, una delle condizioni più ricercate nei concorsi pubblici, soprattutto nel settore sanitario.
Quali sono i requisiti per partecipare
Per partecipare alle selezioni è necessario possedere alcuni requisiti generali, tra cui:
- appartenenza alle categorie protette previste dalla Legge 68/1999;
- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato presso i centri per l’impiego;
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- idoneità fisica all’impiego.
A questi si aggiungono i requisiti specifici legati al profilo professionale scelto.
Per il ruolo di assistente informatico è richiesto un diploma di scuola superiore a indirizzo informatico oppure un diploma accompagnato da una formazione specifica nel settore IT.
Questa figura si occuperà principalmente della gestione e manutenzione dei sistemi informatici della struttura sanitaria.
Per il profilo amministrativo i requisiti sono più accessibili. È possibile partecipare con:
- licenza media e attestato professionale biennale;
- licenza media e almeno cinque anni di esperienza lavorativa in mansioni simili.
Si tratta quindi di un concorso pubblico aperto anche a chi non possiede un diploma di scuola superiore.
Come si svolgono le prove del concorso
La selezione avverrà per titoli ed esami, con una graduatoria finale basata sia sui risultati delle prove sia sulla valutazione del curriculum dei candidati.
L’iter concorsuale potrà prevedere un’eventuale prova preselettiva, una prova scritta, una pratica e un colloquio orale, durante il quale potranno essere verificate anche alcune competenze aggiuntive, come la padronanza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.
Per il profilo di assistente informatico le prove saranno orientate soprattutto alla verifica delle competenze tecniche legate alla gestione dei sistemi informatici.
Come ed entro quando inviare la domanda
La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata ai concorsi dell’Azienda ospedaliera.
Per completare la procedura è necessario allegare:
- il proprio curriculum formativo e professionale;
- la documentazione che attesti l’appartenenza alle categorie protette;
- un documento di identità in corso di validità.
È previsto anche il pagamento di una tassa di partecipazione di 15 euro.
La scadenza è fissata al 29 marzo 2026.
Altri concorsi ancora aperti
Il concorso del Policlinico di Catania rappresenta una possibilità importante per chi è iscritto al collocamento mirato e cerca un’occupazione stabile nel settore pubblico.
Oltre alla stabilità del contratto a tempo indeterminato, lavorare all’interno di una grande struttura sanitaria pubblica offre anche opportunità di crescita professionale e formazione continua.
La sanità pubblica non sta reclutando personale soltanto a Catania. Risultano infatti ancora aperti i bandi per l’Istituto superiore di sanità e per l’azienda sanitaria di Valle Olona.