Nuova app di Instagram, nasce Barcelona: è sfida a Twitter

In tanti erano diffidenti dinanzi alla prospettiva che Elon Musk assumesse il controllo di Twitter. Numerosi utenti, anche celebri, avevano annunciato la propria intenzione di abbandonare la nave dopo alcune dichiarazioni del fondatore di Tesla.

Ciò che doveva rappresenta il salto nel futuro per la celebre piattaforma, si è prevedibilmente trasformato in un buco nell’acqua. Tante le polemiche, che hanno evidenziato come ci sia un chiaro “vuoto di potere” per quanto concerne le app testuali. Chi proverà ad approfittarne? Pare proprio che sarà Meta, attraverso la sua azienda di punta: Instagram.

Nuova app per Instagram

La sfida a Twitter pare ufficialmente partita, con Instagram, e quindi Meta, pronta a lanciare una nuova app testuale sul mercato. Gli utenti avranno così modo di scegliere tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. La notizia di questo progetto non è del tutto nuova, dal momento che in certi ambienti specializzati circola ormai da mesi. Oggi, però, abbiamo qualche dettaglio in più da poter fornire in merito.

Le informazioni in circolo sono state diffuse da Lia Haberman, docente presso l’Università della California Los Angeles, UCLA, che ha così aggiornato gli iscritti alla sua newsletter. Il nome in codice è attualmente duplice: “Barcelona” o “P92”. L’idea di fondo è quella di decentralizzare Instagram, facendone il vero fulcro dell’universo Meta. Attraverso questo account si potrà quindi avere accesso ad altre app, da “Barcelona”, per l’appunto, a Mastodon.

La rivale di Twitter offrirà la possibilità di scrivere post da un massimo di 500 caratteri, all’interno dei quali si potranno aggiungere link, video e foto. Prevista però una limitazione temporale ai filmati, che non dovranno essere più lunghi di 5 minuti per essere accettati. Gli utenti avranno ovviamente modo di aggiungere like, commentare e condividere.

Zuckerberg contro Elon Musk: sicurezza e libertà di parola

Per una certa generazione Elon Musk non è di certo un imprenditore illuminato. L’assalto a Twitter, con conseguente trasformazione del social, lo hanno posto nel mirino di Millennial e non solo. La piattaforma è radicalmente cambiata, in nome di una presunta libertà di parola da garantire a chiunque, al di là di ciò che si abbia da dire.

Per il momento in tantissimi si sono accasati su Mastodon, spingendo lentamente Twitter a perdere quel ruolo informativo che era riuscito a guadagnarsi negli anni. Un duro colpo per i bilanci della società, che ha di recente visto Linda Yaccarino nominata CEO. Le cose, però, non sembrano destinate a migliorare nel prossimo futuro, considerando la concorrenza di Meta ma soprattutto quella di Jack Dorsey. Il fondatore di Twitter sta lavorando a una nuova piattaforma, Bluesky, che in molti già attendono con ansia per poter fingere che questa transizione non sia mai avvenuta.

Come detto, però, il tema della libertà d’espressione è al centro del dibattito, con interpretazioni spesso fantasiose del concetto. Mark Zuckerberg è pronto a schierarsi dalla parte degli esuli di Twitter, ponendo particolare attenzione sul tema della sicurezza. Se è vero che commentare sarà molto semplice, altrettanto si può dire della possibilità di segnalare e bloccare un utente.

In tal senso ci sarà un collegamento a doppio filo su Instagram, che si traduce in una “punizione” estesa da un’app all’altra, che si tratti di sospensione o ban. Al momento sarebbero in corso dei test privati con alcuni noti influencer, al fine di capire che tipo di modifiche apportare. Il lancio non dovrebbe farsi attendere a lungo e, stando a quanto riportato da Bloomberg, “Barcelona” potrebbe fare il suo esordio già a giugno.