WhatsApp si possono cambiare i messaggi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Gli utenti apprezzano sempre quando una grande compagnia pare finalmente ascoltare le loro richieste. Qualcosa che non accade spesso quanto si vorrebbe, il che porta quasi a festeggiare notizie come questa: finalmente su WhatsApp si potranno modificare i messaggi inviati. Sembra una cosa da poco, forse per chi non usa tanto la celebre app di messaggistica, ma è potenzialmente un “game changer”, come direbbero gli americani. Una funzione a lungo attesa, da tempo implementata su altre app (in alcuni casi fin dalla creazione, ndr), ed ecco come funziona.

Modifica dei messaggi su WhatsApp

È già possibile modificare i messaggi su WhatsApp? Ecco cosa si chiedono tutti gli utenti dell’app di messaggistica online. La risposta purtroppo è negativa ma potrebbe non restarlo a lungo.

A parlare di questa nuova funzione è stato lo stesso Mark Zuckerberg, che ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Ha spiegato come sia giunta l’ora di implementare questa possibilità, tanto richiesta quanto utile, che consentirà di correggere gli errori di battitura.

Il fondatore di Meta ne ha parlato come di una realtà ormai ufficiale e lanciata, ma le cose non stanno esattamente così. Si attendono ulteriori aggiornamenti, che possano offrire una precisa data, a partire dalla quale sarà possibile sfruttare questa funzione. Non è da escludere che il tutto sarà attivo dapprima negli Stati Uniti, per poi diffondersi a macchia d’olio nel resto del mondo. Staremo a vedere. Nel frattempo, però, è possibile analizzare alcuni paletti che sono stati posti alla libertà di modifica dei messaggi.

WhatsApp: come modificare i messaggi

Mark Zuckerberg si è divertito nel proporre un esempio di messaggio errato e modificato su WhatsApp. Nel caso specifico, il fondatore di Meta ha evidenziato come anche una sola lettera possa fare tutta la differenza del mondo.

In alcuni casi un’aggiunta o un’assenza possono modificare del tutto il senso di una frase. È proprio ciò che avviene con “Beast of luck” e “Best of luck”, mostrati nell’annuncio. Nel primo caso potremmo tradurre con “bestia della fortuna”, mentre nel secondo con “ti faccio i miei auguri”. Una differenza enorme, è evidente.

Per quanto possa essere utile modificare i propri messaggi, però, Meta ha deciso di non offrire questa funzione in maniera totalmente libera. Gli scambi che avvengono sull’app di messaggistica sono i più svariati, andando da una natura privata a una legale. Offrire una totale assenza di regole su questo fronte aprirebbe le porte a scenari spesso spiacevoli.

Basti pensare ai casi di stalking, nei quali spesso i messaggi scambiati rappresentano una prova cruciale, a dimostrazione della persecuzione in atto. Queste preoccupazioni si traducono nell’impossibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp trascorsi i 15 minuti dall’invio.

La società ha inoltre scelto di rendere evidente al ricevente l’azione compiuta dal mittente. Apparirà infatti un simbolo, a conferma della modifica. Un dettaglio non ancora ufficiale, che rientra nel novero delle anticipazioni apparse in rete nei giorni scorsi.

Altra limitazione è poi data dal dispositivo attraverso il quale è possibile correggere il messaggio. WhatsApp può essere sfruttato via smartphone, tablet e computer, ma l’intervento entro i 15 minuti sarà consentito unicamente attraverso il device usato per l’invio iniziale.