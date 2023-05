Chi è Linda Yaccarino, la nuova Ceo italiana di Twitter

Elon Musk mette da parte il protagonismo e condivide la guida di Twitter con Linda Yaccarino, top manager per anni responsabile della pubblicità di NBCUniversal, colosso mondiale dei media. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Musk tramite un tweet. E l’annuncio ha fatto salire a Wall Street i titoli Tesla: gli investitori sperano che con questo passo di lato Elon Musk torni a dedicare maggiore tempo alla sua casa automobilistica.

Le origini italiane di Linda Yaccarino

Quella di Twitter sarà una diarchia: “Linda Yaccarino si concentrerà principalmente sulle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul product design e le nuove tecnologie“, ha twittato Musk. La manager, viene annunciato, sarà operativa entro sei settimane.

L’italoamericana Linda Yaccarino è nata a Long Island (New York) nel 1963 da Bob Yaccarino e Isabella Bartolone. Yaccarino si è laureata in Comunicazione nel 1985 alla Pennsylvania State University.

Chi è Linda Yaccarino

Nel suo curriculum due esperienze di massimo rilievo: per quasi 20 anni (dal 1992 al 2011) ha lavorato presso Turner arrivando a ricoprire il ruolo di vice presidente esecutivo. Turner è un’importante realtà americana nell’ambito della produzione e distribuzione di contenuti radiotelevisivi. Fra i brand più conosciuti legati a Turner si ricordano la CNN, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Cartoonito e Adult Swim.

Nei successivi 11 anni e mezzo, dal novembre del 2011 a oggi, Linda Yaccarino è entrata a far parte della squadra di NBCUniversal Media, dapprima come presidente della divisione cable entertainment & digital advertising sales e poi scalando via via le gerarchie aziendali fino ad assumere il prestigioso ruolo di presidente della divisione global advertising & partnerships, posizione che ha ricoperto negli ultimi 2 anni e mezzo.

Come riporta la Cbs, nei suoi anni presso NBCUniversal Linda Yaccarino ha gestito in totale circa 2.000 persone che, dall’anno nel suo insediamento nel 2011, hanno generato oltre 100 miliardi di dollari in vendite pubblicitarie.

Una carriera ai vertici nel mondo della comunicazione

Di sé stessa dice di essere, tramite il suo profilo LinkedIn, “una professionista impegnata nel creare connessioni, una collaboratrice e una consulente”, ma anche “un’impegnata agente del cambiamento e una consumata unificatrice”. Yaccarino, aggiunge il suo cv, “porta i suoi decenni di esperienza nel marketing, nella gestione e nella distribuzione dei contenuti per servire al meglio tutti i pubblici e tutti i business”.

Secondo la Penn State Alumni Association Linda Yaccarino è ancora oggi molto attiva nell’ambito delle iniziative della sua ex università: “Yaccarino è molto attiva nell’ambito delle attività del Donald P. Bellisario College of Communications”, dicono di lei. Fra le altre cose, “ha servito come relatrice per i laureandi, ha tenuto conferenze al Penn State Forum, ha partecipato a eventi di reclutamento all’interno e all’esterno del campus e ha fatto da mentore a innumerevoli ex studenti, molti dei quali adesso lavorano presso la NBCUniversal”.

Con questa mossa Elon Musk punta a risollevare le sorti del social network, che tra cali di fatturato e licenziamenti a tappeto gli ha creato più di un grattacapo. “Mi dimetterò da Ceo quando avrò trovato un successore“, aveva detto Elon Musk qualche tempo fa. Quel momento sembra essere giunto.