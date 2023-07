Dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day “anticipato”

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Il Prime Day in anticipo per i dispositivi Amazon: che offerte

Non è ancora ufficialmente tempo di Prime Day, considerando come la 48 ore di sconti di Amazon abbia inizio martedì 11, precisamente allo scoccare della mezzanotte. Si proseguirà fino al termine di mercoledì 12 luglio, con un lungo countdown che vedrà offerte fisse, fino a esaurimento scorte, e altre lampo, della durata di poche ore (anche meno, in caso di disponibilità terminata, ndr).

È però possibile risparmiare sui propri acquisti tecnologici con un certo anticipo. Quest’oggi, lunedì 10 luglio, hanno infatti avuto inizio gli sconti per il Prime Day relativi a tutti i dispositivi Amazon. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono i più convenienti e consigliati.

Leggere, scrivere e disegnare con Kindle

La lettura digitale è ormai parte integrante della vita di tutti i giorni degli accaniti lettori. Generalmente si alternano parole su schermo al cartaceo, mescolando il piacere di un’edizione particolar, che si desidera in libreria alla comodità di portare con sé migliaia di titoli nella tasca dei jeans.

In occasione del Prime Day Amazon è possibile scoprire le nuove offerte, tanto per mettere piede in questo mondo per la prima volta o aggiornare il proprio vecchio device.

Partiamo dal Kindle versione 2022, compatto e con schermo ad alta risoluzione. Disponibile in due colorazioni, nero e blu, vanta un display antiriflesso e una risoluzione da 300 ppi. Rispetto alla generazione precedente può archiviare il doppio di testi, con 16 GB di spazio. Presenta inoltre una presa USB-C e vanta ben 6 settimane di autonomia.

Differenze non così marcate per il Kindle Paperwhite, che si distingue per una maggior sottigliezza, bordi più smussati e piccoli accorgimenti come la doppia tonalità, bianco e ambra. Il grande miglioramento rispetto all’edizione passata è rappresentato dalla batteria, che guadagna in questo caso un incremento di ben 4 settimane, raggiungendo quota 10 di utilizzo garantito.

Su un altro livello, invece, il Kindle Oasis, che segna una netta differenziazione. Iniziamo con la memoria interna da 32 GB massimi (disponibile anche con 8 GB, ndr). Schermo da 7 pollici, risoluzione da 300 ppi e design a filo, per bordi decisamente smussati. È resistente all’acqua, utile per chi legge magari in vasca o al mare. Testato per resistere a immersioni accidentali. Ergonomico, vanta una presa laterale ben studiata, con appositi pulsanti volta pagina. Il tutto con la più avanzata tecnologia e-ink.

Altro tipo di tecnologia, invece, il Kindle Scribe. Si tratta del primo modello studiato tanto per leggere quanto per scrivere. Schermo paperwhite da 10,2 pollici, risoluzione da 300 ppi, 64 GB di memoria e penna premium in omaggio. Consente di leggere i propri libri e documenti, prendendo appunti a mano libera, come su un quaderno. Il tutto è però trasferibile digitalmente. È possibile scegliere tra quattro tipologie di pennelli, così da scrivere o disegnare, importando al tempo setsso documenti dal proprio computer o tablet, per una postazione digitale comoda e pratica da avere sempre con sé.

Assistente Echo, tra musica e streaming

Se si parla dei dispositivi Echo di Amazon, è innegabile come ogni generazione abbia apportato piccole ma significative modifiche, fino a offrire dei comodi alleati casalinghi. Un aiuto tanto per la domotica quanto per l’intrattenimento.

C’è chi guarda a Echo Dot come a un maggiordomo digitale, soprattutto se ben inserito all’interno di un sistema tecnologico ramificato in tutta casa. Il modello di quinta generazione presenta inoltre un orologio integrato, il che ne fa anche un’ottima sveglia da avere sul comodino.

Per chi non necessita di uno schermo ma di dimensioni ridottissime, l’Echo Pop è la scelta ideale, ora a un prezzo decisamente ridotto. Suono potente, altoparlante bluetooh integrato e intelligenza in aggiornamento con Alexa.

Restando in ambito altoparlanti ma con una qualità decisamente superiore, ecco Echo Studio, che consente di strutturare il proprio sistema surrounded casalingo, integrando il tutto senza cavi alla propria televisione o proiettore. Vanta Dolby Atmos, oltre ad Alexa, ed è di fatto un oggetto di design da apporre in salotto.

Passiamo poi ai sistemi Echo con display, a partire da Echo Show 5, di terza generazione. Il display è touch e consente via Alexa tanto un controllo della domotica casalinga quanto un’aggiunta al proprio set di dispositivi di intrattenimento. È infatti possibile ascoltare musica o navigare tra i propri servizi di streaming.

Grande differenza invece con Echo Show 8 di seconda generazione. Schermo touch HD, Alexa integrata, ovviamente, e telecamera da 13 MP. Un modo intelligente per fare tutto ciò che era già possibile in passato, restando in contatto con amici e parenti.

Eleganze e design, infine, si combinano con Echo Show 15, che vanta uno schermo Full HD da 15,6 pollici, Alexa e Fire TV integrata. Un vero e proprio pannello di gestione casalingo futuristico, con l’aggiunta di servizi streaming e chance di chiamata.

