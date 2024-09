E-government, l’Europa raggiunge la vetta delle classifiche mondiali

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

L’edizione annuale “E-Government Survey 2024. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development“, giunta alla sua tredicesima edizione, introduce il nuovo modello di governo digitale, fornendo ai paesi una tabella di marcia completa per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione efficaci delle iniziative di governo digitale.

Nel complesso, lo sviluppo dell’e-government ha acquisito una notevole importanza negli ultimi due anni. Il valore medio globale dell’E-Government Development Index (EGDI) è aumentato del 4,59% dal 2022 (da 0,6102 a 0,6382), rispetto all’aumento dell’1,90% nel periodo di valutazione precedente.

Il passaggio al digitale ha visto una accelerazione durante il periodo di ripresa post-pandemia, alimentato da un aumento degli investimenti in infrastrutture resilienti e avanzate. Questo trend è anche guidato dall’aumento della potenza di calcolo, dalla riduzione dei costi e esplosione dei dati a causa della proliferazione dei dispositivi mobili.

Le grandi tendenze globali

Le grandi tendenze globali comprendono la rapida digitalizzazione dei servizi, l’integrazione di IA generativa e predittiva, un crescente focus sul digitale, la gestione dell’identità e dei dati, il passaggio al lavoro a distanza e un maggiore affidamento sui dati e sulle tecnologie emergenti per l’elaborazione delle politiche.

Una tendenza chiave è l’enfasi posta sullo sviluppo digitale attraverso l’equità, l’inclusività, la sicurezza, l’accessibilità, la trasparenza, la responsabilità e l’openess. Questa trasformazione ha catalizzato l’innovazione nel settore privato.

Gli investimenti in venture capital in AI sono aumentati con 22,3 miliardi di dollari investiti nel quarto trimestre del 2023 e 90,9 miliardi di dollari per l’anno, rispetto a circa 700 milioni di dollari di dieci anni fa.

La digitalizzazione del settore pubblico ha anche portato a miglioramenti nelle infrastrutture, nella banda larga e accesso e misure di sicurezza informatica.

Questa trasformazione digitale si estende a settori quali l’istruzione, l’occupazione, la protezione sociale, sanità, giustizia e ambiente, dando priorità alle competenze digitali e contribuendo a una forza lavoro per un’economia basata sul digitale.

L’esempio del settore pubblico ha stimolato la domanda di nuovi servizi digitali, promuovendo l’imprenditorialità digitale e creando opportunità di lavoro basate sulla tecnologia. Queste trasformazioni hanno contribuito collettivamente a rendere più robuste, sostenibili e resilienti le economie sempre più preparate alle sfide attuali e alle incertezze future.

I valori EGDI in miglioramento

I valori medi di EGDI sono migliorati in tutte le regioni dal 2022. L’Europa rimane il leader nello sviluppo dell’E-Government, con un valore medio EGDI pari a 0,8493, seguito dall’Asia (0,6990), le Americhe (0,6701), l’Oceania (0,5289) e l’Africa (0,4247).

L’Asia ha fatto il più rilevante dei progressi, con un aumento del 7,65 per cento nel suo valore medio EGDI, seguito da Africa (4,76 %), Oceania e le Americhe (4,09 %) e l’Europa (2,26 %).

Cosa accade nel mondo

Nonostante i significativi progressi compiuti in Oceania e in Africa, la media EGDI per queste due regioni resta inferiore alla media globale di 0,6382. Nelle Americhe, la percentuale di paesi nel gruppo EGDI è aumentata dal 23% nel 2022 al 31% nel 2024. L’America latina e i Caraibi hanno mostrato una crescita nell’impegno a migliorare la fornitura di servizi on-line, l’infrastruttura digitale e ad ampliare l’accesso a Internet.

Le iniziative per migliorare la partecipazione elettronica e l’inclusione digitale hanno anche svolto un ruolo determinante nel promuovere un maggiore impegno civico e la riduzione del divario digitale.

In Oceania, il panorama digitale è caratterizzato da una variabilità maggiore. Il 57 % dei 14 paesi oggetto di indagine rientra nel gruppo medio EGDI e il 28% nel gruppo alto EGDI, mentre l’Australia e la Nuova Zelanda, che rappresentano il 14%, si distinguono nel gruppo EGDI molto elevato.

L’Australia e la Nuova Zelanda sono leader regionali e globali grazie alle loro solide prestazioni nella trasformazione digitale e nei servizi pubblici.

Al contrario, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) in Oceania si trovano di fronte a sfide sostanziali, tra cui infrastrutture tecnologiche inadeguate,minacce informatiche e gli effetti dell’isolamento geografico.

In Africa, le tendenze digitali riflettono un ampio spettro di sviluppo. La maggior parte dei paesi della regione (52 %) sono nel gruppo medio EGDI, il 31% fa parte del gruppo alto EGDI e il 13% appartengono al gruppo basso EGDI.

Il Sudafrica e Mauritius, che rappresentano il 4%, sono passati al gruppo EGDI molto alto e sono i primi paesi africani ad aver raggiunto il livello più alto dell’EGDI, avendo efficacemente sfruttato le innovazioni digitali per migliorare i servizi pubblici e stimolare la crescita economica.

Tuttavia, molti paesi del Medio Oriente e dell’Africa occidentale focalizzano la loro attenzione su infrastrutture digitali inadeguate, accesso limitato alla tecnologia e mancanza di leadership digitale.

Le sfide persistono, compresa la garanzia di un finanziamento adeguato per lo sviluppo digitale, evidenziando il divario digitale, tenendo conto di politiche che cercano di rafforzare la sicurezza informatica e le protezioni della privacy, allineando le strategie digitali con una attuazione efficace. Queste sfide continuano a minare gli sforzi dei paesi in situazioni particolari, in particolare i paesi meno sviluppati (PMA), i paesi in via di sviluppo (PQRS) e i SIDS.

Il valore medio globale dell’EGDI come indicatore per la misurazione del divario digitale indica un miglioramento negli ultimi due anni.

Tra i 193 Stati membri, la percentuale di popolazione in ritardo è sceso dal 45,0% nel 2022 al 23,7% nel 2024. Questo miglioramento deriva principalmente dalla performance positiva dell’Asia, in particolare il posizionamento dell’India e del Bangladesh sopra la media globale EGDI. Anche se i progressi sono stati impressionanti, è importante ricordare che ci sono ancora 1,89 miliardi di persone fortemente provate dal divario digitale.

Divario digitale ed E-Government

Il progresso nel colmare il divario digitale attraverso lo sviluppo dell’e-government varia da una regione all’altra.

In Africa, l’84,4% della popolazione è indietro. Dal 94,6% nel 2022, come 6 dei 54 paesi della regione (Sudafrica, Mauritius, Tunisia, Marocco, Seychelles ed Egitto) ora hanno valori EGDI superiori alla media mondiale, rispetto a 4 paesi nel 2022. Questo piccolo miglioramento è in primo luogo determinato dai progressi compiuti in Marocco e in Egitto, entrambi con valori EGDI superiori la media globale nel 2024. Il 92% della popolazione della regione è svantaggiata in termini di digital devide.

Nelle Americhe, lo sviluppo dell’e-government sta progredendo. Il numero di paesi con EGDI presenta valori inferiori alla media globale, scedendo dal 14% nel 2022 al 13% nel 2024. La percentuale della popolazione regionale in ritardo è diminuita dal 10,7% a poco meno del 9,2%. Questo lieve miglioramento è dovuto principalmente alla forza della Giamaica, che ha spostato di una classe il rating (da H2 a H3), nel 2024,con un valore EGDI più elevato rispetto alla media mondiale.

In Europa, solo la Bosnia-Erzegovina è scesa al di sotto della media mondiale.

L’Europa raggiunge la vetta delle classifiche mondiali

L’Europa ha raggiunto la vetta delle classifiche globali, mettendo in evidenza il sistema di E-Government più avanzato e con un omogeneo sviluppo.

La Spagna è nella classe di rating più alta (VH), con Germania, Norvegia e Spagna. Albania e Repubblica Moldova sono passate dal gruppo EGDI più elevato al gruppo molto alto, segnando progressi significativi nello sviluppo digitale.

Nonostante ciò, il panorama digitale europeo non è completamente uniforme. Sette paesi-Bielorussia, Montenegro, Monaco, Macedonia del Nord, Andorra, San Marino e la Bosnia-Erzegovina sono nel gruppo EGDI elevato, ma necessitano di un miglioramento della fornitura di servizi e sviluppo del capitale umano.

La costante e solida performance dell’Europa nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione è una testimonianza del suo impegno a sfruttare la tecnologia per migliorare la governance e la fornitura di servizi pubblici. La regione funge da modello per altre parti del mondo, dimostrando l’impatto delle strategie di sviluppo e gli investimenti nelle infrastrutture TIC, nell’alfabetizzazione digitale e nei servizi pubblici innovativi.

Per comprendere il successo della regione europea non si può trascurare il ruolo centrale svolto dall’Unione europea e dalla Commissione europea. Le loro strategie globali, insieme a investimenti sostanziali e iniziative di collaborazione, non hanno solo fatto progredire la trasformazione digitale tra i membri del l’Unione europea, ma hanno anche agito da catalizzatori per il progresso digitale. I loro sforzi hanno contribuito in modo significativo a posizionare l’Europa come un partner globale leader nell’innovazione digitale, garantendo che tutti i suoi cittadini possano beneficiare delle opportunità create dalla trasformazione digitale.

Un ecosistema digitale completo

L’Unione europea e la Commissione europea non si sono solo prefissi obiettivi ambiziosi per il digitale, ma hanno anche contribuito alla creazione di un ecosistema digitale completo che avvantaggia l’intera regione. Gli Stati più performanti, come Danimarca, Estonia, Finlandia, Regno dei Paesi Bassi, Germania, Svezia e Spagna sono stati particolarmente impegnati per l’adozione e l’attuazione della Commissione europea digitale e hanno fatto un uso efficace del bilancio europeo per il digitale nazionale e transfrontaliero.

Il loro impegno dimostra l’importanza di un allineamento strategico nazionale e degli investimenti volti a guidare una trasformazione digitale di successo. Attraverso le loro azioni, questi paesi hanno esemplificato in che modo politiche e investimenti digitali robusti possono migliorare significativamente i servizi di governo elettronico.

La strategia digitale della Commissione europea si fonda su diverse iniziative chiave volte a:

creare un mercato unico digitale coeso

promuovere l’innovazione

garantire l’inclusione digitale.

La strategia per il mercato unico digitale (DSM), lanciata nel 2015, è una pietra angolare dell’Agenda Digitale per l’Unione europea. Mira a rimuovere le barriere digitali e creare un mercato unificato per il digitale per beni e servizi nei Paesi membri, collegato a priorità quali infrastrutture digitali, commercio elettronico, protezione dei dati e sicurezza informatica.

I primi classificati



Tra i primi classificati del rating digitale ci sono anche Repubblica di Corea, Islanda, Arabia Saudita, Regno Unito, Australia, Finlandia, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Germania, Giappone, Svezia, Norvegia, Nuova Zelanda, Spagna e Bahrein.

L’indagine mostra che sono stati compiuti a livello globale notevoli progressi nella governance digitale, potenziati da investimenti in infrastrutture resilienti e tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e la banda larga.

Tuttavia, mentre la trasformazione digitale ha stimolato l’innovazione e la crescita, in particolare nel settore privato, molti paesi devono ancora affrontare ostacoli per sfruttare appieno questi progressi migliorando i servizi pubblici e la partecipazione, due componenti chiave per raggiungere gli SDG.

Il Survey 2024 evidenzia una significativa tendenza al rialzo nello sviluppo del governo digitale a livello mondiale, con un aumento degli investimenti in infrastrutture resilienti e tecnologie all’avanguardia.

Il valore medio globale dell’indice di sviluppo del governo elettronico (EGDI) mostra un sostanziale miglioramento, con la percentuale della popolazione in ritardo nello sviluppo del governo digitale che scende dal 45,0% nel 2022 al 22,4% nel 2024.

Nonostante i significativi progressi nello sviluppo del governo digitale, le medie EGDI per la regione africana, i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo rimangono al di sotto della media globale, sottolineando la necessità di sforzi mirati per colmare le lacune esistenti.

Un breve addendum esplora l’integrazione dell’IA nello sviluppo del governo digitale, sottolineando l’importanza di massimizzare i benefici e ridurre al minimo i rischi per raggiungere una governance equilibrata.