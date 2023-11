Meglio gli auricolari bluetooth o le cuffie ad alta fedeltà? Ecco come scegliere i prodotti migliori in offerta su Amazon durante la Black Friday Week

Fonte: 123RF Un uomo ascolta musica con delle cuffie bluetooth: le migliori in offerta su Amazon per la Black Friday Week.

È tempo di incredibili sconti online grazie alla Black Friday Week di Amazon. Quest’anno il consueto appuntamento del venerdì nero dura ben 10 giorni, dal 17 novembre al 27 novembre. È possibile approfittare delle maxi offerte su tutti gli articoli, soprattutto quelli tecnologici. Quale migliore occasione per fare i regali di Natale risparmiando o togliersi uno sfizio? Gli appassionati di musica, di fitness o di gaming non possono farsi scappare l’opportunità di comprare un nuovo set di cuffie o auricolari bluetooth oppure speaker e casse portatili.

Come scegliere cuffie bluetooth e auricolari in offerta

La scelta delle cuffie dipende da diversi fattori, tra cui l’uso previsto, le preferenze personali e il budget a disposizione. Si può può propendere per cuffie over-ear, che coprono completamente l’orecchio e hanno una migliore qualità del suono e un isolamento acustico più efficace, le cuffie on-ear, che si poggiano sull’orecchio senza coprirlo totalmente, e le cuffie in-ear, meglio conosciute come auricolari, che si posizionano direttamente nel condotto uditivo.

Bisogna considerare poi il tipo di utilizzo che se ne farà. Delle buone cuffie o auricolari per casa devono essere comode e possono essere anche molto grandi. In mobilità è invece meglio acquistare dei dispositivi audio leggeri, piccoli o pieghevoli, ma anche abbastanza potenti per poter sovrastare il rumore di sottofondo della città.

Gli appassionati di musica non possono fare a meno di scegliere audio e auricolari ad alta fedeltà, che garantiscono la massima qualità sonora e maggiori opzioni di equalizzazione. I gamer avranno invece bisogno di bassa latenza e microfoni inclusi. Per gli sportivi sono necessari auricolari poco ingombranti e waterproof, che non si rovinino con il sudore. Meglio avere comandi tattili se invece si prevede di utilizzare gli auricolari in macchina.

Attenzione anche alla connettività. La versione del bluetooth può non essere compatibile, o comunque causare problemi, con i propri dispositivi smart, la console o il televisore. Materiali, budget e recensioni sono altri fattori che devono essere presi in considerazione prima dell’acquisto di cuffie o auricolari in offerta.

Black Friday: le cuffie e gli auricolari in offerta su Amazon

Durante la Black Friday Week è possibile acquistare tutti i prodotti di Amazon con la possibilità di reso estesa fino al 31 gennaio 2023. Ma vediamo subito le offerte migliori nella categoria cuffie e auricolari bluetooth.

I migliori auricolari bluetooth in offerta per il Black Friday

Tra le offerte più golose del venerdì nero di saldi ci sono gli auricolari JVC HA-Z55T, con certificazione IPX4 per pioggia e sudore, tecnologia true wireless bluetooth 5.1, design ergonomico e batteria fino a 15 ore.

Gli Oppo Enco Free2i, sono ottimi auricolari true wireless, con tecnologia bluetooth 5.2 e controlli touch, cancellazione del rumore con intelligenza artificiale e ben 30 ore di autonomia. Sono compatibili con Android e iOS.

Salendo con il budget non si può non prendere in considerazione le Beats Studio Buds +: incredibilmente belle, sono dotate di cancellazione attiva del rumore, hanno un’autonomia di circa 36 ore, sono abbinabili con un tocco grazie alla compatibilità migliorata con Android e iOS.

Le migliori cuffie ad alta fedeltà in offerta per il Black Friday

Colorate, pieghevoli ed economiche. Le Philips H4205 con pulsante Base Boost sono la prima scelta per chi vuole ascoltare musica in mobilità senza perdersi neanche una nota. Garantiscono fino a 29 ore di riproduzione e hanno la funzione di ricarica rapida.

Se amate le linee vintage, forse conoscete già la House of Marley, l’azienda per audiofili che rispetta la natura e si distingue per gli originali inserti in legno e i richiami al passato. Le Positive Vibration Frequency sono adatte a tutti, imperdibili per chi fa acquisti con un occhio alla sostenibilità.

Per gli amanti della musica invece sono un acquisto indispensabile delle cuffie ad alta fedeltà. Le nuove Bose Quiet Comfort con cancellazione del rumore wireless sono perfette in casa e fuori grazie alla batteria da 24 ore e le linee eleganti ma moderne.

Black Friday: le migliori casse bluetooth in offerta

Per quanto riguarda gli speaker bluetooth, cioè le casse portatili alimentate a batteria, Amazon offre davvero un’ampia scelta per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

A iniziare dal Sony SRS-XB 100, speaker leggero e compatto, ideale per i viaggi e le gite fuori porta, per un week-end romantico o un picnic. Grazie al resistente cinturino in dotazione, può essere attaccato a zaini e sedili.

Per una cena in compagnia di amici, per la spiaggia o la piscina o un evento all’aperto anche con la pioggia. Le JBL Flip Essential 2 sono casse pensate per le condizioni meteo peggiori, grazie alla certificazione di impermeabilità IPX7 e sono dotate di bassi davvero potenti per le loro dimensioni contenute.

E che dire del Bose Smart Speaker con controllo vocale Alexa o Google integrato? Con la sua forma a proiettile è perfetto per tutti gli ambienti. Pesa 900 grammi per la massima portabilità e in presenza di connessione internet può connettersi ai servizi di musica in streaming come Amazon Music e Spotify.

