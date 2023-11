Quali sono e come scegliere i migliori smartwatch in offerta su Amazon durante il maxi evento di sconti della Black Friday Week, la settimana dei saldi

Fonte: 123RF I migliori smartwatch in offerta su Amazon per il Black Friday.

La Black Friday Week di Amazon è l’occasione perfetta per gli appassionati di tecnologia e fitness che hanno preparato la loro lista dei desideri o che hanno già messo nel carrello dispositivi di ultima generazione a prezzi stracciati. Tra le offerte più attese sull’e-commerce più famoso al mondo, gli smartwatch emergono come protagonisti indiscussi. Oltre a essere eleganti accessori da polso, sono ormai veri e propri centri di controllo per la nostra vita digitale.

Offrono infatti una gamma sempre più ampia di funzioni che include molto più del semplice monitoraggio del battito cardiaco o del conteggio dei passi. Da assistenti personali a tutto tondo a compagni di allenamento avanzati, gli smartwatch sono diventati indispensabili per chi cerca la giusta combinazione di stile e funzionalità.

Prima di vedere le migliori offerte sul mercato degli smartwatch durante la settimana del Black Friday di Amazon, ecco la guida alla scelta del dispositivo perfetto con le caratteristiche da tenere a mente prima di completare l’acquisto.

Come scegliere un nuovo smartwatch: compatibilità

Bisogna anzitutto considerare la compatibilità con il sistema operativo del proprio telefono. La maggior parte degli smartwatch è infatti progettata per operare insieme allo smartphone. Alcuni famosi marchi funzionano bene sia con Android che con iOS. È il caso dei Fitbit.

Google Wear OS, il sistema dei più recenti Google Pixel Watch e Samsung Galaxy Watch, è invece ottimizzato per i sistemi Android. L’Apple Watch è invece ottimizzato per i possessori di iPhone e non va d’accordo con dispositivi diversi dai melafonini, se non con complicati trucchetti.

Funzioni e applicazioni dei migliori smartwatch

Ogni smartwatch ha applicazioni pre-installate o installabili che ne cambiano l’esperienza d’uso: alcuni sono perfetti per il fitness, altri invece sono ottimi strumenti di produttività o danno la possibilità di passare il tempo giocando.

Prima di scegliere un nuovo smartwatch bisogna poi controllare le funzioni a livello hardware. Non tutti possono effettuare chiamate o ascoltare messaggi vocali, e bisogna sempre verificare la presenza del GPS per monitorare la propria posizione, slot SIM per renderlo indipendente dal telefono, NFC per effettuare pagamenti con il polso.

Display, design e cinturini: a cosa stare attenti

Per un dispositivo wearable, cioè indossabile, è essenziale anche l’aspetto. La grandezza del display oltre a definire la leggibilità dei testi e la qualità delle immagini, può compromettere anche la gradevolezza dello smartwatch. Senza contare poi che un buon orologio intelligente dovrebbe anche essere leggero.

Oltre al design bisogna tenere conto delle possibilità di personalizzazione. La maggior parte dei modelli permette di cambiare il cinturino e praticamente tutti gli smartwatch hanno diversi quadranti pre-installati o da scaricare tra cui scegliere. Il risultato? Un orologio nuovo per ogni occasione, sportivo o formale in base alla necessità.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Black Friday: ecco i migliori smartwatch in offerta

Gli orologi intelligenti hanno un range di prezzo che va dalle poche decine di euro per gli utenti meno esigenti a oltre un migliaio per i modelli deluxe. Fortunatamente è possibile acquistare i migliori smartwatch in offerta grazie alla Black Friday Week di Amazon dal 17 al 27 novembre. È possibile fare il reso su tutti i prodotti acquistati in questi giorni, gratuitamente, fino al 31 gennaio 2023.

NB. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare sul prodotto e si aprirà direttamente la pagina Amazon con il prezzo scontato.

Se siete fan della Mela non potete certo farvi scappare l’ultimo Apple Watch Ultra a un prezzo mai visto prima. Dotato di una robusta cassa in titanio, ha la batteria più potente dei suoi “fratelli minori” (anche loro in offerta).

Bello e possibile. Il Samsung Galaxy Watch 6 LTE da 44mm in alluminio è tutto ciò che si può desiderare da uno smartwatch, con un prezzo davvero interessante.

Anche i dispositivi Garmin sono in super offerta durante la Black Friday Week di Amazon. Imperdibile, per gli amanti del trekking l’ottimo Instinct Solar impermeabile e con ricarica solare, dotato di GPS e di una batteria che garantisce ben 54 giorni di utilizzo.

Amazfit è diventato negli anni il brand di riferimento per gli amanti degli smartwatch a prezzi popolari ma dotati di funzioni incredibili. Il GTS 4 è dotato di Alexa, permette di fare telefonate bluetooth e riprodurre musica, ha 150 modalità sportive e tutte le funzioni fitness e benessere da top di gamma.

Se non sei già cliente e vuoi provare i vantaggi del programma, clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi e avrai la spedizione gratuita su milioni di prodotti e l’accesso a tutti i servizi del sito.