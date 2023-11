Fonte: 123RF Quali sono le migliori smart tv in offerta su Amazon.

È finalmente arrivata la Black Friday Week, il maxi evento che permette di acquistare con importanti sconti e promozioni gli articoli più richiesti. Tra i dispositivi tecnologici più cercati online ci sono i televisori. Prima di vedere le migliori offerte online, però, ecco una piccola guida per la scelta della tv perfetta. Non tutti gli schermi sono adatti a tutti gli spazi, e per questo è bene prestare la massima attenzione prima di fare un acquisto avventato.

Quanto deve essere grande il televisore

La dimensione è in genere la caratteristica più importante nell’acquisto della tv. Bisogna considerare quante persone guarderanno lo schermo e dove sarà posizionato. Per un salotto medio-grande in genere un 55″ o un 65″ sono l’ideale, ma bisogna prendere in considerazione anche la distanza tra il dispositivo e le sedute.

La distanza dovrebbe essere pari a 3 volte l’altezza del televisore in caso di risoluzione HD e circa 1,5 volte nel caso del 4K. Se è possibile vedere i pixel dal divano, la distanza è troppo piccola.

Cosa scegliere tra Full HD, UHD 4K o 8K

La risoluzione di uno schermo si riferisce al numero di pixel visualizzati su di esso, espressi generalmente come larghezza per altezza. Nel caso del Full HD, ad esempio, è di 1920 x 1080, che indica che lo schermo è largo 1.920 pixel e lungo 1.080. Più è alta la risoluzione, più le immagini sono dettagliate.

Per scegliere un nuovo televisore è bene puntare sul 4K. I televisori Full HD o inferiori sono ormai obsoleti. Si può optare per risoluzioni più basse per dispositivi secondari per le camere da letto o la cucina e dalle dimensioni inferiori ai 32″. Per ora l’8K, particolarmente costoso, non è un formato di serie tv o film abbastanza diffuso, ed è improbabile che prenda il sopravvento nei prossimi anni.

La frequenza di aggiornamento ideale, per immagini fluide di film e partite, è di almeno 120 Hz. Meglio poi cercare televisori OLED o QLED di buona qualità, che supportino i più avanzi formati come l’HDR10 e il Dolby Vision, dai colori brillanti e cinematografici.

Ingressi HDMI e audio: cosa controllare

Per quanto riguarda le uscite, sarebbe bene avere sia porte USB 3.2 o addirittura USB-C, ancora rare nei televisori di fascia media, sia HDMI 2.1. In questo modo sarà possibile collegare accessori e altri dispositivi senza perdere velocità e qualità.

Raramente i nuovi televisori sono dotati di buone casse. Per quanto riguarda il compartimento audio, con l’acquisto di una nuova tv è bene valutare anche una soundbar. Oggi ne esistono per tutte le tasche, e se non si hanno grandi pretese è possibile spendere poche decine di euro per simulare un suono da cinema.

Le migliori offerte del Black Friday sulle smart tv

Grazie alla Black Friday Week di Amazon è possibile acquistare migliaia di prodotti scontati, tra l’altro con la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2024. Cliccando qua è possibile visualizzare tutte le offerte. Se non avete il tempo di cercare il miglior televisore sull’e-commerce più grande e affidabile del mondo, ecco una selezione di smart tv in promozione.

Tra le offerte più golose della BFW c’è la smart tv LG OLED evo Serie C3 2023 da 65″, con assistente vocale Alexa, tecnologia Dolby Vision con Brightness Booster, porte HDM 2.1, risoluzione 4K e processore α9 Gen6.

La Samsung Crystal Serie CU7000, modello UE50CU7190UXZT, è la smart tv di punta da 50” di Amazon. Nonostante la tecnologia LED, ha una qualità dell’immagine sorprendente grazie alla tecnologia PurColour. È dotata poi di audio 3D con Adaptive Sound.

Una scelta per tutte le tasche e con meno pretese, è la smart tv Hisense 40E43KT da 40″ con comandi vocali Alexa, adatto alla camera da letto e alla cucina, perfetto come televisore secondario o da dedicare al gaming su console.

