La settimana del Black Friday è un periodo ricco di occasioni per tutti coloro che vanno a caccia dell’affare, con prodotti interessanti a prezzi scontatissimi e che, fino a qualche settimana fa, potevano prima sembrare inaccessibili. È infatti grazie alle super offerte che in tanti puntano a fare la maggior parte dello shopping nella settimana che va dal 17 al 27 novembre, con prezzi in calo e sconti che fanno gola a tanti.

Ma non tutti sanno che il Black Friday nasconde una doppia occasione di sconto. E non parliamo soltanto di eventi particolari, come quello che coinvolge le compagnie aeree che hanno applicato interessanti scontistiche ad alcune tratte da e per l’Italia per la prossima estate.

L’usato e lo sconto che non ti aspetti per il Black Friday

Quello che non tutti sanno, infatti, è che Amazon mette a disposizione un programma particolare che, nella settimana del Black Friday, può regalare affari interessantissimi a milioni di iscritti alla piattaforma di shopping online più famosa al mondo. Parliamo di Amazon Seconda mano, il programma che propone grandi offerte su prodotti usati, resi, di seconda mano o con confezione aperta.

Mantenendo tutti i vantaggi Amazon riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso, infatti, vengono offerti sconti sugli articoli usati per i prodotti più richiesti come smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti.

Ogni prodotto reso, va specificato, viene prima testato rigorosamente e Amazon fornisce descrizioni dettagliate sulle sue condizioni, al fine di agevolare la decisione sull’acquisto da parte del possibile acquirente.

Essendo prodotti resi, ovviamente, Amazon punta su sconti interessanti. Come? L’affare è dietro l’angolo, perché su una selezione di prodotti resi gli utenti hanno la possibilità di ricevere uno sconto fino al 30% (o anche più) sfruttando il prezzo di partenza del nuovo. Un prodotto che, per esempio, nuovo costa 200 euro e usato 150 può essere acquistato anche a 105 euro con uno sconto applicato al carrello.

Le occasioni dell’usato

E su Amazon di situazioni del genere ce ne sono parecchie. Attraverso la pagina dedicata di Amazon Seconda mano è possibile accedere a numerose categorie e offerte dedicate.

Per esempio, per tenersi in forma, è possibile sfruttare l’offerta sulla bilancia Renpho che nuova arriva a costare anche 40 euro.

Sconti interessanti anche per il Samsung Galaxy Tab 7, che di base costerebbe 140 euro. Grazie al programma seconda mano, invece, è possibile acquistarlo con uno sconto del 32%.

Le cuffie Fnatic React sono un altro esempio di sconto interessante. Col programma, infatti, viene applicato uno sconto di oltre 30 euro (pari al 45% rispetto al nuovo).

E per chi vuole passare a una frittura più salutare con la friggitrice ad aria, elettrodomestico desideratissimo da tanti, Amazon Seconda mano propone uno sconto del 48%.

E per gli appassionati del mondo Apple come farsi sfuggire l’occasione di avere le AirPods di seconda generazione con uno sconto del 45%?

Ricordiamo che in occasione delle festività natalizie 2023 gli articoli restituibili acquistati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2023 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2024, secondo quanto previsto dalle politiche di reso di Amazon.