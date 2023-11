Fonte: 123RF I migliori power bank in offerta su Amazon durante la Black Friday Week.

In un mondo sempre più connesso e mobile, la necessità di mantenere i nostri dispositivi elettronici carichi è diventata un aspetto fondamentale della vita quotidiana. Tra le varie soluzioni disponibili, i caricabatterie portatili si sono affermati come compagni indispensabili, capaci di fornire energia a una vasta gamma di dispositivi, dai comuni smartphone e tablet fino ai laptop e le console di gioco portatili come la Nintendo Switch. La Black Friday Week di Amazon, un maxi evento della durata di ben 10 giorni dal 17 al 27 novembre è l’occasione giusta per comprare un power bank in offerta.

Come scegliere un power bank in offerta per il Black Friday

La versatilità dei caricabatterie portatili è sorprendente: la maggior parte è in grado di ricaricare uno smartphone più volte e alcuni dispongono di più di una porta di uscita. Danno dunque la possibilità di caricare contemporaneamente diversi dispositivi, come due smartphone o uno smartphone e un tablet. Alcuni modelli sono così potenti da poter alimentare addirittura i computer.

Per scegliere il power bank più adatto alle proprie esigenze è necessario prendere in considerazione alcune caratteristiche molto importanti.

Dimensioni, forma e peso.

Capacità.

Presenza di un’indicatore di ricarica.

Numero e tipologia di ingressi e uscite.

Bisogna poi prendere in considerazione ulteriori elementi, come la tipologia dell’indicatore di ricarica (led o schermo LCD) e di optional come la torcia o la possibilità di ricarica con la luce solare. Si può poi optare per caricabatterie wireless, magnetici, che permettono di lasciare i cavi nel cassetto.

Dimensioni, forma e peso del power bank: cosa considerare

Dimensioni, forma e peso sono direttamente collegate alla capacità di ricarica del power bank: una batteria più grande contiene più energia. Tuttavia bisogna valutare in che occasioni si userà il caricatore portatile.

Se si utilizza il power bank come fonte di elettricità per le emergenze da tenere in casa o dentro la macchina, anche un dispositivo voluminoso non risulterà particolarmente scomodo. Se invece si prevede un uso quotidiano, è bene optare per batterie più piccole e meno capienti, ma a prova di borsetta o tasca dei jeans.

Quanti milliamperora (mAh) deve avere un buon power bank

La capacità di un caricabatterie portatile è misurata in milliamperora o mAh. In commercio esistono caricabatterie che vanno dai 1.000 mAh fino a diverse decine di migliaia. Maggiore è la capacità del power bank e più energia può immagazzinare. Per capire quale comprare in offerta durante la settimana del Black Friday, bisogna pensare a quale dispositivo si andrà a collegare.

Un caricabatterie con una capacità leggermente superiore allo smartphone, al tablet o al computer garantirà almeno una ricarica completa. Per questo è meglio scegliere un power bank con una capacità due o tre volte superiore, che possa caricare più dispositivi contemporaneamente o garantire più cicli di ricarica in mobilità.

Smartphone . I top di gamma in commercio hanno batterie comprese tra i 3.500 e i 5.000 mAh. Meglio scegliere un powerbank da almeno 10.000 mAh .

. I top di gamma in commercio hanno batterie comprese tra i 3.500 e i 5.000 mAh. Meglio scegliere un powerbank da almeno . Tablet . I tablet hanno batterie tra i 6.000 e i 15.000 mAh. Per essere sicuri di fare più ricariche complete è meglio dunque puntare su caricatori da 30.000 mAh .

. I tablet hanno batterie tra i 6.000 e i 15.000 mAh. Per essere sicuri di fare più ricariche complete è meglio dunque puntare su caricatori da . Computer portatili. Hanno batterie che vanno dai 3.000, nel caso di modelli base, fino anche ai 30.000 mAh. In commercio sono reperibili power bank anche da 100.000 mAh.

Quanta potenza in watt (W) deve avere un buon power bank

Attenzione però. Capacità e potenza sono due caratteristiche diverse. La potenza di uscita si riferisce alla velocità con cui il power bank può erogare energia ai dispositivi collegati, e viene misurata in watt (W).

La maggior parte dei telefonini di ultima generazione ha bisogno di caricabatterie a ricarica rapida. I moderni smartphone necessitano di caricabatterie da circa 25 W, mentre dispositivi energivori come i laptop hanno bisogno di una potenza di uscita molto alta, in genere superiore agli 80 W.

Black Friday: i migliori power bank wireless in offerta su Amazon

È possibile acquistare i migliori power bank in offerta grazie all’Amazon Black Friday Week dal 17 al 27 novembre. L’e-commerce più grande al mondo offre la possibilità di fare il reso di tutti i prodotti acquistati in questi giorni, gratuitamente, fino al 31 gennaio 2023.

Potente e capiente, questo power bank FAHEFANA da 10.000 mAh è grande come uno smartphone, dotato di 2 uscite USB-A e una uscita USB-C (che serve anche come ingresso).

Se odiate i cavi, non potete non fare un pensiero su questo caricabatterie wireless della AXNEB compatibile con tutti gli smartphone a ricarica magnetica da 25 W, da 26.800 mAh, che ha anche 4 uscite fisiche.

Portata leggermente inferiore, da 25.000 mAh, per questo power bank potentissimo di UGREEN, in grado di ricaricare anche i computer portatili grazie ai suoi 145 W.

