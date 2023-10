Fonte: 123RF Auricolari bluetooth e cuffie: tutte le offerte online.

In un’epoca in cui è sempre più facile perdere se stessi in mezzo alle affannate giornate passate tra lavoro, cura della casa e impegni, la musica è una fidata compagna di viaggio che ci aiuta a rilassarci e ritrovare l’equilibrio. Se siete alla ricerca di auricolari per ascoltare i vostri brani preferite durante una passeggiata o un breve tragitto sui mezzi pubblici oppure di cuffie senza fili di alta qualità per immergervi nel vostro concerto preferito, dovete sapere che non è necessario spendere cifre assurde per prodotti di ottima qualità.

Grazie ai maxi sconti che Amazon, l'e-commerce più famoso del mondo, indice in occasione della Festa delle Offerte Prime e di iniziative simili come i Prime Days e il Black Friday, si possono ricevere a casa milioni di prodotti a basso prezzo.

Come scegliere auricolari, cuffie e speaker economici

Che si tratti di auricolari o di cuffie, ci sono caratteristiche che bisogna sempre tenere a mente quando si scelgono dispositivi audio bluetooth da indossare. La prima è ovviamente la qualità del suono, che deve essere chiaro, con bassi nitidi e a un volume adatto alle proprie esigenze, ad esempio all’ascolto all’aria aperta o in condizioni di particolare rumore ambientale.

Auricolari e cuffie con isolamento acustico permettono un’esperienza immersiva o, più pragmaticamente, telefonate senza essere disturbati da rumori esterni. I modelli più avanzati sono dotati di cancellazione del rumore, ma un buon design può sopperire alla mancanza di questa tecnologia.

Proprio il comfort e la struttura del dispositivo sono un altro fattore da tenere in considerazione prima dell’acustico: i dispositivi indossabili non devono appesantire o infastidire l’orecchio ed essere di facile pulizia. Tutto senza dimenticare l’estetica, un’altra caratteristica che influenza inevitabilmente la scelta.

La durata della batteria non dovrebbe mai essere inferiore alle 4 o 6 ore di riproduzione continua con una carica: si tratta di una longevità adatta anche al più lungo degli spostamenti urbani, perfetta dunque per l’uso quotidiano ed eventuali imprevisti. La presenza di custodie con funzione di ricarica è certamente un plus da considerare prima dell’acquisto.

Il dispositivo deve avere una buona connettività, deve essere dunque compatibile con il resto delle apparecchiature tecnologiche presenti in casa, dagli smartphone alla smart tv, passando per lo smartwatch. La connessione bluetooth non dovrebbe mai essere inferiore allo standard 5. I dispositivi più recenti montano il 5.4, ancora più veloce, potente e stabile delle versioni precedenti.

Per scegliere auricolari e cuffie bluetooth si può anche prendere in considerazione la presenza di controlli e funzionalità aggiuntivi, come tasti per il volume e la presenza di assistenti vocali come Alexa, il grado di resistenza all’acqua e al sudore, l’equalizzazione e la personalizzazione del suono.

Nonostante queste caratteristiche, comunque, i fattori che più orientano l’acquisto sono sicuramente il prezzo, la marca e le recensioni. Meglio dunque affidarsi a siti affidabili come Amazon, dove tra l’altro sono disponibili incredibili offerte su queste classi di prodotti.

Offerte sugli auricolari bluetooth: quali convengono

C’è chi cerca auricolari bluetooth per immergersi nelle proprie canzoni preferite tra una corsa di metro e l’altra e chi invece ha esigenze legate allo sport e al sudore. Amazon ha prodotti di ogni categoria e per tutti i budget.

Si parte con le economiche Romoke, comode in ear impermeabili con cancellazione del rumore e display con LED che mostra lo stato della batteria. Promettono fino a 35 ore di riproduzione.

Compatte, comode, resistenti e a un prezzo davvero vantaggioso: le Sony Linkbuds S con noise cancelling, connessione multipoint hanno una durata di 20 ore di riproduzione di audio ad alta qualità. Ulteriore vantaggio: sono leggerissime.

Gli audiofili conoscono bene questo marchio e questo fortunato modello di auricolari bluetooth. Si tratta delle Bose QuietComfort Earbuds II. Il nome parla da sé.

Per gli scavezzacollo che amano gli sport più movimentati, sono perfette le Shokz OpenMove, auricolari a conduzione ossea a prova di salto e sudore. Hanno il microfono integrato e si ricaricano tramite cavo USB Type C.

Offerte su cuffie bluetooth per musica e gaming

Su Amazon è possibile trovare cuffie bluetooth con audio ad alta definizione per tutte le tasche. Esistono anche modelli wireless per il gaming, adatti allo streaming su Twitch e su YouTube e a comunicare con i compagni di squadra e gli avversari durante le sessioni online. Ecco i migliori modelli in offerta sia per l’ascolto di musica che per gli amanti delle attività videoludiche.

Suono ad alta definizione, 40 ore di riproduzione e linee eleganti sono i punti di forza delle Anker Soundcore, entry level dall’aspetto premium e dalla sensazionale qualità sonora.

Cancellazione del rumore, connessione multipoint, 35 ore di durata della batteria e ricarica rapida: le Sony WH-CH720N sono cuffie bluetooth perfette sia fuori casa che sul divano, ottime per ascoltare musica o guardare film senza distrazioni.

Non possono mancare le cuffie più desiderate di sempre: le Beats Solo 3 by Dr. Dre. Con 40 ore di riproduzione con una ricarica, le forme sensuali e i colori sgargianti, e una qualità del suono da prodotto di fascia altissima non possono che essere la prima scelta per gli audiofili più esigenti.

Che siate videogiocatori della domenica o gamer professionisti, non può mancare vicino alla console o al computer un paio di cuffie dotate di microfono. Le Logitech G Pro X con microfono lightspeed, tecnologica Blue Vo!ce Mic, driver Pro-G da 50 mm e suono surround X 2.0 sono perfette per tutti gli usi.

Le Razer BlackShark V2 Pro sono pensate per i giocatori di eSports più esigenti. Dotate di microfono supercardioide Hyperclear, tecnologia HyperSpeed e driver da 50 mm, hanno anche il look giusto e aggressivo da sfoggiare davanti alla webcam.