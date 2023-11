Come difendersi dalle truffe durante la Black Friday Week di Amazon e approfittare degli incredibili sconti presenti sul negozio online più famoso al mondo

È finalmente arrivata la tanto attesa Black Friday Week, la settimana del Black Friday, il periodo di incredibili sconti e promozioni che travolge gli store digitali e i negozi fisici prima delle feste natalizie. Il Black Friday cade il quarto venerdì di novembre, quello successivo al giorno del Ringraziamento statunitense. L’usanza del giorno dei saldi folli è ormai comune in tutto il mondo, dove è stata trainata dalle aziende digitali. Le stesse che l’hanno fatta diventare un evento duraturo. Quest’anno il Black Friday di Amazon, ad esempio, dura dal 17 al 27 novembre.

Con ben 10 giorni di prezzi stracciati è facile cadere in tentazione e spendere più del dovuto. In alcuni casi, però, si rischia addirittura di essere fregati dai malintenzionati o di subire tutti i disagi di un periodo così trafficato, ricevendo articoli sbagliati o non ricevendoli affatto.

Come riconoscere i prezzi falsi del Black Friday

Per prima cosa è meglio stare attenti ai prezzi falsi. Dietro le offerte irrinunciabili del Black Friday potrebbero nascondersi specchietti per le allodole: i prodotti potrebbero essere venduti alle stesse cifre, che corrispondono dunque al loro vero valore, in altri periodi dell’anno.

Meglio controllare i cartellini prima dell’inizio delle promozioni, o monitorare i prodotti sugli store online, magari salvandoli nel carrello prima di novembre. Per constatare se si tratta di una vera promozione, basta fare un rapido check online per capire se in altri negozi sono presenti gli stessi prezzi o meno.

Problemi con le consegne e scarsa disponibilità

Un problema frequente durante la settimana del Black Friday riguarda la scarsa disponibilità di prodotti. I best seller, quelli con gli sconti maggiori, terminano in fretta. Il rischio è quello di percorrere molti chilometri per trovarsi davanti a scaffali vuoti o fare un ordine online e dover aspettare che i magazzini vengano riforniti nuovamente.

L’alta molte di consegne potrebbe inoltre occupare i corrieri, in particolare in aree servite da poche aziende o dove sono presenti pochi operatori e pochi camion e furgoni. Ordinare durante il Black Friday potrebbe non essere dunque davvero conveniente, soprattutto se si ha l’intenzione di sostituire un elettrodomestico rotto o fare un regalo a ridosso di un’occasione speciale.

Attenzione alle truffe online durante il Black Friday

Il pericolo maggiore, oggi che la maggior parte degli acquisti avviene online, è rappresentato però dalle truffe, che si articolano in diverse tipologie.

Siti falsi . Durante la settimana del Black Friday appaiono molti siti che emulano gli e-commerce più famosi e contengono offerte incredibili, troppo belle per essere vere. E infatti non lo sono.

. Durante la settimana del Black Friday appaiono molti siti che emulano gli e-commerce più famosi e contengono offerte incredibili, troppo belle per essere vere. E infatti non lo sono. Phishing. I truffatori possono inviare volantini e offerte anche attraverso e-mail e sms, spacciandosi per colossi digitali o brand famosi, inducendo gli utenti a cliccare sopra i link e regalare i propri dati personali e bancari.

Utilizzo illecito di dati. Anche siti legittimi possono vendere illegalmente i nostri dati o farne un uso illecito.

Accedendo ai dati bancari, i truffatori sono in grado di svuotare il conto degli utenti più sfortunati. Per difendersi è necessario affidarsi a realtà note e verificate, controllando alcuni dettagli direttamente sul sito web.

Utilizzo del protocollo HTTPS e url semplice e ufficiale (ad esempio https://nomedelnegozio.it/).

e url semplice e ufficiale (ad esempio https://nomedelnegozio.it/). Logo reale dell’aziende che vende i prodotti.

Presenza di informazioni obbligatorie in fondo alle pagine, come l’indirizzo legale dell’azienda e la sua Partita IVA.

Metodi di pagamento sicuri come carte di credito dei principali circuiti, Apple Pay e Google Pay, PayPal, SatiSpay. Meglio diffidare di chi chiede bonifici o contanti alla consegna.

È sicuro fare acquisti su Amazon durante il Black Friday?

Come già anticipato, la settimana del Black Friday di Amazon promette sconti incredibili. Ma si può stare sereni? Il sito creato da Jeff Bezos è davvero esente da truffe? Ecco alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese anche sul colosso dell’e-commerce.

Controllare sempre di essere sul sito giusto.

Non cliccare mai su e-mail o sms non verificati.

Selezionare gli sconti certificati da Amazon.

Acquistare solo i prodotti che riportano la dicitura “venduto e spedito da Amazon”.

Usare il programma di Amazon Prime che offre vantaggi e ulteriori tutele agli utenti

Per stare sicuri, è possibile accedere alle vere offerte della Black Friday Week di Amazon cliccando qui, per essere reindirizzati alla pagina ufficiale del sito contenente tutti i saldi del maxi evento di 10 giorni. Per tutti gli acquisti effettuati durante questo periodo, il periodo di reso (sempre gratuito) è esteso fino al 31 gennaio 2024.