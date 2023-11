Black Friday, tutti i bonus del governo di cui approfittare

In vista degli acquisti scontati per il Black Friday, ecco le agevolazioni fiscali che si possono ancora chiedere nel 2023, dal Bonus occhiali al Bonus elettrodomestici

Il Black Friday si avvicina. La data cerchiata in rosso sul calendario è il 24 novembre, ma la caccia agli sconti sugli e-commerce e tra i negozi è già iniziata. Oltre alla pioggia di offerte in arrivo sui prodotti più disparati da tutti i più grandi marchi, chi è in vena di fare acquisti a prezzi ribassati può sempre fare affidamento sulle agevolazioni e detrazioni messe in campo dal Governo, dal Bonus occhiali al Bonus elettrodomestici. Ecco tutti quelli ancora validi fino a fine anno.

Bonus mobili e elettrodomestici

Une dei bonus in vigore sia per il 2023 sia per il 2024 è lo sconto del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con un massimo di spesa per quest’anno di 8mila euro e di 5mila per l’anno prossimo.

Si tratta di una detrazione Irpef per chi compra mobili e grandi elettrodomestici, nuovi, destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ammodernamento.

Il bonus è vincolato alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto degli elettrodomestici, che potranno essere comprati entro il 31 dicembre 2024 (qui tutte le informazioni e le nuove soglie su bonus mobili ed elettrodomestici 2023).

Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari potrà chiedere il contributo anche più di una volta.

Bonus condizionatori

In materia di elettrodomestici è attivo anche il Bonus condizionatori che permette di ottenere una detrazione dal 50 al 65% sia per l’acquisto di un nuovo dispositivo sia per la sostituzione di un vecchio impianto con uno a pompa di calore o a risparmio energetico, che vada a migliorare la classe energetica.

L’agevolazione è valida per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023. Lo sconto fiscale a cui è possibile accedere varia a seconda della tipologia di intervento realizzato nonché dell’apparecchiatura acquistata

Bonus vista

Tra gli sconti fiscali riconosciuti dallo Stato c’è anche il Bonus vista, anche detto Bonus occhiali, destinato all’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive ed è rivolto ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro.

L’agevolazione prevede un voucher una tantum pari a 50 euro sulle spese effettuate dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con una detrazione solo per la parte eccedente a questo contributo (qui avevamo spiegato come inoltrare la domanda per il ‘bonus vista’, fino a fine anno).

I fondi per il contributo sarebbero però in via di esaurimento e per questo è possibile chiedere lo sconto soltanto per gli acquisti fino a fine anno, ma non più per quelli già fatti.

Bonus bici

Anche se non si tratta di una misura stabilita dal Governo, il Bonus bici è stato un contributo concesso da diverse Regioni nei mesi scorsi. Lo sconto è ormai scaduto, ma in Emilia-Romagna è ancora possibile inviare la richiesta.

Come comunica la Regione sul suo sito, il contributo può essere richiesto da “chi ha acquistato (a partire dal 7 agosto) o ha intenzione di acquistare una bicicletta o una cargo bike (bici da trasporto) a pedalata assistita dal 20 settembre 2023 e fino al primo luglio 2025.

Come abbiamo riportato qui spiegando chi ha diritto del bonus bici, in Emilia-Romagna lo sconto è previsto in due possibili importi, da 500 e da 1000 euro, in ogni caso inferiore al 50% del costo del mezzo scelto.

Per chiunque abbia rottamato una vecchia auto a partire dal primo gennaio 2023 le cifre salgono a 700 euro e a 1400 euro, ma soltanto per l’acquisto di una cargo bike e non oltre il 70% della spesa.

Bonus cultura

Anche se i fondi per il Bonus cultura sono esauriti e non si può più fare domanda (qui abbiamo parlato dello stop alla 18App e dell’arrivo della Carta del merito) chi ha già fatto richiesta e ha ricevuto i 500 euro può ancora spenderli per tutti gli acquisti previsti, dai libri alla musica.