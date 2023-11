Black Friday: le offerte lampo sui dispositivi Amazon da comprare subito

Dispositivi Amazon per la casa ancora più scontati per il Black Friday: da Fire TV a Ring a Blink, da Kindle a Echo Show, ecco gli sconti extra

Fonte: 123RF Amazon Black Friday: le migliori offerte lampo da comprare subito

Dopo una settimana di Black Friday incredibile, iniziata venerdì 17 novembre e ancora in programma fino al 27 novembre, oggi 24 novembre si celebra in tutto il mondo proprio la giornata del Black Friday. Che si preannuncia da record: secondo la stima del Codacons, solo in Italia il giro d’affari nei 10 giorni sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro, facendo segnare addirittura un +15% rispetto allo scorso anno.

Le migliori occasioni del Black Friday su Amazon

Tantissime davvero le occasioni per risparmiare. Amazon mette a disposizione la categoria Offerte lampo per chi va di fretta: prodotti a prezzi scontatissimi con offerte che durano solo poche ore. Per chi è in cerca di un regalino per spendere poco, trovate invece la categoria Offerte a meno di 20 euro.

Per gli appassionati di tecnologia, ci sono le sezioni Dispositivi Amazon e Smart Home, mentre chi è a caccia anche solo di una buona offerta può trovare Smartphone, TV e Home Cinema o buttarsi su Informatica & Software. Tantissime le occasioni anche su Videogiochi, Giocattoli, ma anche Moda, Casa e Cucina.

Da non perdere anche le Offerte Fresh per chi vuole la spesa direttamente a casa, scontata fino al 30%, le Offerte WOW con sconti incredibili sulle migliori marche, disponibili solo per 8 ore e in quantità limitata (potete attivare le notifiche per non perderne neanche una…) e poi ancora lo speciale Negozio Amazon e l’Outlet Amazon dove trovare super sconti.

Tutte le offerte della Settimana del Black Friday Amazon le trovate qui.

Black Friday su Amazon per tutti

A differenza dei Prime Day o delle Feste delle Offerte Prime, il Black Friday è aperto a tutti gli utenti, cioè non richiede un abbonamento ad Amazon Prime. Però attenzione, perché abbonarsi conviene sempre: tra i tanti vantaggi, offerte in esclusiva e consegne super veloci in un giorno per centinaia di migliaia di prodotti (qui potete iscrivervi per la prova gratuita ad Amazon Prime).

I clienti Prime possono fare affidamento su Amazon per semplificarsi la vita con la consegna gratuita in giornata o in un giorno su milioni di prodotti e, come sempre, scegliere l’opzione di consegna più adatta alle loro esigenze durante le festività natalizie. Ricordatevi che potete anche farvi spedire gli ordini presso un Amazon Locker e ritirali comodamente in modalità self-service, o presso un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, tutto senza nessun costo aggiuntivo.

Ottima notizia è che per gli acquisti effettuati durante il Black Friday il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Le offerte lampo sui dispositivi Amazon

Tantissime le offerte lampo sui dispositivi Amazon che durano soltanto poche ore. Ecco qualche esempio: