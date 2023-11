I truffatori hanno messo in giro un messaggio WhatsApp che viene alimentato dal passaparola: dietro l'invito ad aggiudicarsi biglietti gratis Trenitalia per il Black Friday si nascondono grossi rischi

Fonte: 123RF La truffa dei biglietti gratis Trenitalia per il Black Friday

Durante il Black Friday la gente è disposta a spendere con maggiore facilità e i truffatori ne approfittano: l’ultimo raggiro segnalato corre su WhatsApp: si tratta della truffa dei biglietti gratis di Trenitalia per il Black Friday. Immaginate di ricevere un messaggino da un vostro conoscente che vi invita a cliccare un link che offre biglietti del treno gratis.

La truffa dei biglietti gratis di Trenitalia

Il messaggio è corredato da un’immagine: la grafica è quella della carta regalo Trenitalia ma lo slogan ha qualcosa di strano, è sgrammaticato: “Scegli un regalo che apre tante destinazioni; con Cartaregalo fai (sic) viaggiare in tutta Italia”. Una leggerezza del copy? No, affatto.

Il messaggino aggiunge un altro dettaglio: “Solo 1.000 fortunati saranno i vincitori”. A un’occhiata distratta si nota che il link a corredo riporta i riferimenti a Trenitalia e le keyword nella parte testuale del link ci sono tutte (“buono regalo”, “gratis”, “Black Friday”), ma uno sguardo più approfondito scopre l’inganno: la parte finale del dominio è “wpme.cc”, sito dal quale diverse fonti consigliano di stare alla larga in quanto bollato come scam.

Cliccare su quel link significa mettersi nelle mani dei truffatori: chi lo apre viene dirottato su un form in cui viene richiesto ai malcapitati di inserire i propri dati personali.

Il suggerimento è, naturalmente, quello di non cliccare nulla. Non guasta, in ogni evenienza, dotare il proprio smartphone di un buon antivirus, in caso la distrazione dovesse spingere ad aprire qualche link di dubbia provenienza. Il mercato ne offre di ottimi e di gratuiti (eventuali funzioni premium per esigenze specifiche verranno proposte solo in un secondo momento).

Su cosa puntano i truffatori

Tornando ai presunti biglietti gratis di Trenitalia, i truffatori contano su almeno tre elementi che giocano a loro favore: l’effetto passaparola secondo il quale si ha una propensione a considerare come affidabili i suggerimenti ricevuti da persone conosciute; il camuffamento del link truffaldino sotto le affidabili insegne di un brand conosciuto in tutta Italia e, infine, la distrazione dei più.

La polizia postale ha già ricevuto segnalazioni al riguardo, ma i truffatori sono abili nel riorganizzarsi: è prevedibile che anche in caso di oscuramento da parte delle forze dell’ordine, la frode dei biglietti gratis di Trenitalia in occasione del Black Friday possa continuare a ripresentarsi con nuovi link che riportano a domini differenti.

Altre truffe durante il Black Friday

La fantasia dei malintenzionati è pari solo alla loro versatilità: negli ultimi tempi sono state segnalate una serie di nuove truffe.

C’è ad esempio la truffa dei biglietti aerei in cui i lestofanti aprono falsi profili social a nome delle varie compagnie aeree e poi fingono di offrire assistenza. A chi si rivolge a loro per difficoltà nel check in o per disguidi di varia natura viene chiesto di indicare i propri dati anagrafici e il numero di prenotazione. In questo modo i truffatori sono in grado di cambiare l’intestatario del biglietto a la destinazione. Una truffa piuttosto spericolata, perché il nome del beneficiario è palese.

In occasione del Black Friday e con l’avvicinarsi del Natale i truffatori non rimangono con le mani in mano. Qui alcuni suggerimenti per mettere al sicuro il proprio patrimonio dalle truffe durante il Black Friday di Amazon.