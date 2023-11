Il servizio musicale premium diventa gratuito per tre mesi grazie al Black Friday: ecco come ottenere i tre mesi gratis entro l'11 gennaio 2024

La settimana del Black Friday giunge ormai al termine, con ricche offerte e opportunità non solo su Amazon, ma anche e soprattutto nei negozi fisici in giro per l’Italia. Una settimana di sconti che si concluderà il 27 novembre per molti, ma che per altri proseguirà come un’onda lunga che potrebbe protrarsi fino a Natale dando a tanti la possibilità di acquistare regali a prezzi stracciati.

Ma il Black Friday non è legato solo ai prodotti, ma anche ai servizi. Sì, perché in tanti hanno deciso di fare sconti su corsi o piattaforme, e ancora una volta è Amazon a fare da regina con importanti opportunità. E una di queste è Amazon Music Unlimited.

Cos’è Amazon Music Unlimited

Non conosci Amazon Music Unlimited? Si tratta di un servizio di abbonamento musicale premium che offre 100 milioni di brani in HD e milioni di brani in Ultra HD.

Amazon Music Unlimited ha un catalogo sempre più ampio di musica in qualità Dolby Atmos e 360 Reality Audio, oltre a migliaia di playlist curate dagli esperti e Stazioni. Una chiara e importante alternativa a Spotify, per una piattaforma che può essere attivata da tutti i possessori di Prime e non solo. I costi?

Abbonamento individuale ad Amazon Music Unlimited a 10,99 euro al mese o 109 euro all’anno;

Amazon Music Unlimited – abbonamento Family a 17,99 euro al mese o 179 euro all’anno;

Ascoltare musica con il piano Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo a 4,99 euro al mese.

Come avere Amazon Music Unlimited gratis

Ma col Black Friday Amazon Music Unlimited è gratis. Sì, avete letto bene perché nella settimana dei grandi sconti, e non solo, sarà possibile attivare gratuitamente il servizio della piattaforma musicale di Amazon gratuitamente per tre mesi.

Collegandosi alla pagina dedicata di Amazon Music Unlimited, infatti, è possibile accedere all’offerta che permette di risparmiare 32,97 euro facendo usufruire del servizio gratuitamente. Come ogni servizio, al termine del periodo di prova è possibile disattivarlo per evitare il rinnovo automatico che dal quarto mese è di 10,99 euro.

La promozione è valida fino all’11 gennaio 2024 ed è disponibile solo con alcune clausole. Infatti non potrà essere sbloccata da chi si è già iscritto ad Amazon Music Unlimited o da chi ha già utilizzato in passato la prova gratuita di 30 giorni.

Non solo Amazon Music Unlimited

Ma non solo Amazon Music Unlimited per gli abbonati Amazon che, nella settimana dal Black Friday potranno usufruire di importanti sconti su prodotti e servizi. Oltre ai classici sconti su smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti, infatti, anche con Prime Video sono in arrivo offerte interessanti.

Per tutti coloro iscritti al programma Prime, infatti, fino al 27 novembre il servizio di streaming on demand mette a disposizione dei suoi clienti un’offerta niente male che permette di risparmiare fino al 50% sul noleggio dei film disponibili in piattaforma.

E non è finita qui, perché anche Amazon Audible è in super sconto nella settimana del Black Friday, col servizio “regalato” per 60 giorni.