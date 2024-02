Amazon lancia Rufus, l’intelligenza artificiale per fare shopping

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF Amazon lancia Rufus, l'assistente agli acquisti basato sull'intelligenza artificiale

Sebbene a disposizione, al momento, solo di una cerchia ristretta di utenti e in lingua inglese, Amazon lancia Rufus, l’assistente di intelligenza artificiale che supporta i clienti nello shopping. Come semplificherà il nostro shopping?

Amazon, che utilizza l’intelligenza artificiale da oltre 25 anni, propone costantemente soluzioni per anticipare le esigenze dei suoi clienti e migliorare le loro esperienze di shopping, così come cerca di utilizzare sempre appieno e trasversalmente le soluzioni tecnologiche a disposizione per porsi nuovi obiettivi e posizionarsi sempre tra le aziende più performanti.

L’evoluzione di Amazon

A fine ottobre 2023 Amazon ha annunciato, per esempio, Prime Air. I clienti di Amazon in Italia, nel Regno Unito e in pochissime città degli Stati Uniti avranno la possibilità di ottenere i loro pacchi consegnati da un drone a partire dalla fine del 2024.

I clienti Amazon potranno optare per la consegna dei droni e scegliere tra migliaia di articoli che pesano cinque chili o meno, inclusi prodotti per la casa, beni essenziali di tutti i giorni, articoli di bellezza e forniture per ufficio / tecnologia, grazie al nuovo drone MK30.

Amazon, attraverso Alexa, continua ad utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e conversazionale per migliorare le esperienze dei clienti.

Senza considerare come la tecnologia Just Walk Out possa avere innumerevoli applicazioni, non solo negli store Amazon Go.

Amazon e l’AI

Lo scorso anno Amazon ha introdotto una serie di nuove funzionalità generative basate sull’intelligenza artificiale nel suo store per rendere lo shopping ancora più facile e conveniente, ma anche più sicuro e trasparente.

L’AI viene utilizzata per fermare centinaia di milioni di recensioni online false sospette, valutazioni manipolate, account di clienti falsi e altri abusi prima che i clienti li vedano.

È stata introdotta, anche, la funzione Fit Review Highlights, per migliorare l’esperienza del cliente e affrontare le sfide delle dimensioni e della vestibilità, ma anche per trovare articoli adatti alle proprie abitazioni, aiutando i venditori a scrivere correttamente le descrizioni dei prodotti.

In questa continua ricerca di implementare l’AI nello shopping nasce Rufus.

Chi è Rufus

Rufus è un assistente di shopping esperto, addestrato sul catalogo di prodotti e le informazioni provenienti da tutto il Web per rispondere ai clienti su:

esigenze di acquisto

prodotti e confronti

raccomandazioni basate sul contesto conversazionale

scoperta del prodotto nella stessa esperienza di acquisto di Amazon che i clienti utilizzano regolarmente.

Rufus è stato lanciato in versione beta per essere testato da un ristretto gruppo di clienti che hanno installato l’ultima app Amazon Shopping su Android e iOS, ma verrà progressivamente implementato ad altri clienti statunitensi nelle prossime settimane.

Rufus si è formato sul vasto catalogo di prodotti di Amazon, ma anche sulle recensioni dei clienti, le domande e le informazioni della community da tutto il Web per rispondere alle domande dei clienti su una varietà di esigenze di acquisto e prodotti.

Rufus migliora in modo significativo l’esperienza di shopping facilitando i clienti nel trovare e scoprire i migliori prodotti per soddisfare le loro esigenze, integrandosi perfettamente nella stessa esperienza di shopping Amazon.

Cosa è possibile fare con Rufus

Grazie a Rufus sarà possibile:

condurre ricerche di prodotti su Amazon, ponendo domande come “cosa considerare quando si acquistano cuffie?”, “che cosa considerare quando si dettaglia la mia auto a casa?” o “cosa sono prodotti di bellezza puliti?” e ricevere informazioni utili per guidare lo shopping

cercare e scoprire prodotti in base all’attività, all’evento, allo scopo e ad altri casi d’uso specifici ponendo una serie di domande come “di cosa ho bisogno per il golf freddo?” o “Voglio iniziare un giardino interno”

chiedere “qual è la differenza tra lucida le labbra e olio per le labbra?” o “confrontare le macchine per il caffè pour-over” in modo che sia possibile trovare il tipo di prodotto più adatto alle proprie esigenze e prendere decisioni di acquisto ancora più certe

chiedere consigli esattamente per ciò di cui si ha bisogno. Rufus, infatti, genera risultati su misura per la domanda specifica e rende facile e veloce per i clienti la navigazione di risultati più raffinati

ottenere rapidamente risposte a domande specifiche sui singoli prodotti quando si visualizza la pagina dei dettagli del prodotto, come “è questo pick-ball paddle buono per i principianti?”, o “è questa giacca lavabile a macchina?”, o “è questo trapano senza fili facile da tenere?”

Rufus genererà risposte in base ai dettagli dell’inserzione, alle recensioni dei clienti e alle domande e risposte formulate dalla community.

Come attivare Rufus

Nella versione beta per utilizzare Rufus, i clienti possono semplicemente iniziare a digitare o formulare vocalmente le loro domande nella barra di ricerca dell’app mobile di Amazon. Apparirà una finestra di dialogo di chat nella parte inferiore dello schermo. I clienti possono espandere la finestra di dialogo della chat per vedere le risposte alle loro domande, toccare le domande suggerite e porre domande di follow-up nella finestra di dialogo della chat.

I clienti possono terminare il supporto offerto da Rufus quando lo desiderano e tornare ai loro risultati di ricerca tradizionali in qualsiasi momento, scorrendo verso il basso per chiudere la finestra di dialogo della chat.

Rufus genera risposte utilizzando informazioni rilevanti da tutto Amazon e dal web per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto migliori e più informate.

Rufus è in continuo apprendimento e il lavoro per migliorare i modelli di intelligenza artificiale è costantemente operativo.

I clienti sono incoraggiati a lasciare il feedback valutando le loro risposte con il classico pollice e hanno la possibilità di fornire anche un feedback a forma libera.

“Siamo ancora agli inizi, ma continueremo a migliorare i nostri modelli di intelligenza artificiale e a perfezionare le risposte per rendere Rufus sempre più utile nel tempo” ha scritto in una nota Rajiv Mehta.

Rufus, un omaggio alla storia di Amazon

Nel 1996 un piccolo cane di razza Corgi gallese gironzolava nel magazzino di Amazon, con il placet di Jeff Bezos. Era il cane di Susan ed Eric Benson. Eric era uno dei primi ingegneri informatici dell’azienda e Susan era il primo editor director di Amazon.

Rufus era un grande cane e oggi Amazon deve la sua straordinaria cultura dog-friendly a lui. Anche se è morto nel 2009, la sua presenza è ancora sentita nella sede di Seattle, dove un edificio porta il suo nome e le foto segnano la sua memoria. Oltre all’edificio a South Lake Union, Rufus ha ancora la sua pagina sul sito web dove i clienti possono anche creare profili dei loro amati animali domestici.

E se il cane Rufus era costantemente presente nel quartier generale di Amazon, vivacizzando le lunghe giornate di lavoro, Rufus, assistente di shopping, sarà così fedele e presente nella vita dei clienti Amazon al punto da diventare indispensabile nella quotidianità di tutti noi?