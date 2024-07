Pagamenti accettati da Amazon: come funzionano quelli a rate e in contanti

Fonte: istockphoto L'elenco dei pagamenti accettati da Amazon

Fin dalla sua nascita, avvenuta oramai 20 anni fa, Amazon è diventato sinonimo di shopping online. Inizialmente, l’azienda era una libreria online ma poi, con il tempo, è cresciuta fino a diventare la piattaforma e-commerce più grande del mondo. Il segreto di tale successo è l’innovazione continua e la capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori grazie anche all’introduzione di nuovi metodi di pagamento. È possibile infatti pagare non solo con le tradizionali carte di credito e debito ma anche a rate e in contanti. In questo modo l’azienda è riuscita ad attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato. Ecco allora come funzionano i pagamenti a rate e quelli in contanti.

Amazon Prime: cos’è e quanto costa

Lanciato nel lontano 2005, Amazon Prime è il servizio di abbonamento premium offerto da Amazon. Esso è stato progettato per offrire agli utenti una serie di vantaggi esclusivi come le spedizioni rapide e gratuite, l’accesso a contenuti in streaming e molti altri benefici. Tale abbonamento è disponibile in diverse varianti a seconda del paese ma in generale offre spedizioni in 1 giorno su milioni di articoli, l’accesso a Prime Video, a Prime Music e a Prime Reading in forma gratuita.

Il costo dell’abbonamento in Italia è di 49,90 euro all’anno ma è possibile anche optare per pagamenti mensili di 4,99 euro. In più, Amazon offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti grazie al quale è possibile testare i benefici del servizio senza impegno.

Pagamenti a rate su Amazon

I pagamenti a rate su Amazon sono la scelta ideale per chi desidera distribuire il costo degli acquisti nel tempo. Tale tipologia di pagamento si applica solo ai prodotti e ai dispositivi nuovi e certificati come ricondizionati, venduti e spediti proprio da Amazon.

L’opzione di “pagamento a 3, 5 o 12 rate mensili” è disponibile durante il processo di acquisto nella pagina di dettaglio dell’articolo. Per optare per tale forma di pagamento, però, il proprio account deve rispettare determinati requisiti. È necessario avere la residenza in Italia, l’account deve essere attivo da almeno 1 anno e si deve avere una carta di credito o debito valida associata all’account. Se si rispetteranno tali regole, verrà addebitato l’intero prezzo (comprensivo di IVA) dell’articolo selezionato in tre, cinque o dodici rate mensili uguali. La prima sarà addebitata nel giorno della spedizione mentre le successive ogni 30 giorni. Nel caso in cui, infine, il prezzo non risulti divisibile in maniera uniforme tra le rate mensili, alcune di esse potrebbero essere leggermente superiori o inferiori.

Come funzionano i pagamenti con Paypal su Amazon e quali non sono accettati

Amazon accetta soltanto alcuni metodi di pagamento. Non sono accettati i bonifici, gli assegni o vaglia postali, i contanti (se non mediante il programma Paga in Contanti nel punto vendita più vicino), i buoni libro, i vaglia postali internazionali, il conto PayPal, quello SKRILL, il pagamento in contrassegno e infine i trasferimenti bancari.

Per effettuare pagamenti su Amazon utilizzando Paypal con carta, l’unica opzione disponibile è la carta PayPal Business Debit Mastercard. Si tratta di una carta di debito del circuito Mastercard che è destinata ai titolari di un conto PayPal Business.

Per utilizzarla su Amazon, è necessario accedere al sito, effettuare il login e accedere alla propria pagina. Successivamente recarsi su “Account e liste” nella parte superiore destra, selezionare “I miei pagamenti” e poi “Aggiungi un metodo di pagamento“. Si può aggiungere tale carta cliccando su “Aggiungi una carta di credito o di debito“.

È possibile pagare in contanti su Amazon?

A chi si chiede se è possibile pagare in contanti se si effettuano degli acquisti su Amazon, la risposta è si. È necessario scegliere l’opzione “paga in contanti” che dà la possibilità ai clienti della piattaforma di versare la somma in questo modo presso un negozio aderente ma solo per ordini idonei effettuati su Amazon.it.

Una volta che si sceglierà tale opzione, verrà mostrato il punto vendita più vicino. Se si desidera effettuare tale tipologia di pagamento, si dovrà quindi selezionare “paga in contanti nel punto di vendita più vicino” al momento del check-out e completare l’ordine cliccando su “acquista ora”.

Nel caso di reso, però, con tale modalità non si riceverà denaro ma sarà emesso un buono regalo Amazon. Quest’ultimo verrà aggiunto in automatico al saldo dei propri buoni regalo. In ogni caso, se si sceglierà tale opzione, si riceverà un’ e-mail di ricezione ordine che conterrà un codice univoco. Sarà necessario presentare quest’ultimo presso il negozio del rivenditore autorizzato entro 48 ore dal ricevimento dell’e-mail di ricezione ordine per effettuare il pagamento in contanti in valuta locale (Euro). Se il pagamento non verrà completato entro questo periodo di tempo, l’ordine sarà automaticamente annullato e non sarà necessario alcun ulteriore intervento da parte della persona.

Tutte le tipologie di pagamenti accettati Amazon

Amazon è la piattaforma di e-commerce più importante e conosciuta al mondo. Essa offre una vasta gamma di prodotti che spaziano dall’elettronica ai libri, dall’abbigliamento agli articoli per la casa ed ha rivoluzionato il commercio online grazie alla sua ampia selezione di prodotti, prezzi competitivi, consegne rapide e un eccellente servizio clienti. Essa offre una varietà di metodi di pagamento che sono i seguenti:

Carte di credito e debito: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro International emesse all’estero, Nexi;

Carte prepagate: Paysafe, SKRILL (collegate al circuito Mastercard), Postepay, PayPal (collegate al circuito Visa o Mastercard);

Conti correnti con addebito diretto SEPA: per questa forma di pagamento alcuni articoli e/o servizi potrebbero essere esclusi;

Pagamento in contanti: esso si potrà eseguire nel negozio più vicino mediante il programma Paga in Contanti;

Bancomat Pay;

Pagamento a rate mensili: come spiegato, però, esso sarà disponibile solo per ordini idonei;

Finanziamento con Cofidis CreditLine: si potrà selezionare come metodo di pagamento durante il processo di acquisto;

Buoni regalo di Amazon: essi si potranno utilizzare per effettuare acquisti sulla piattaforma.

La rivoluzione Amazon

Amazon ha di fatto rivoluzionato il modo di fare acquisti online in quanto offre la possibilità di acquistare svariati prodotti e di scegliere diversi metodi di pagamento come quelli a rate o in contanti. Cò dimostra l’impegno dell’azienda a rendere il processo di acquisto il più semplice e accessibile.

Con le nuove opzioni di pagamento innovative e flessibili, Amazon continua quindi a essere un leader del settore e-commerce soddisfacendo le esigenze di una clientela globale e diversificata.