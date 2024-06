Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Apple lancia la sua intelligenza artificiale al Wwdc 2024

L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha lanciato l’intelligenza artificiale dell’azienda nel corso della Conferenza degli sviluppatori di Cupertino (Wwdc 2024). Anche Apple entra dunque nel vettore dell’innovazione del momento e la fa puntando su una sua tecnologia e su asset come la privacy e la sicurezza. Il nuovo progetto prende il nome di Apple Intelligence. Nel corso dell’evento sono state svelate anche le novità di iOS 18 e l’estensione del mercato per gli Apple Vison Pro.

Wwdc 2024, arriva Apple Intelligence

“L’intelligenza artificiale deve riflettere i nostri principi – ha detto Tim Cook – essere potente, intuitiva, integrata ai nostri prodotti, calata nel contesto personale e costruita per mantenere la privacy”. Un salto evolutivo per l’azienda, con l’AI di casa Apple che è stata sviluppata in collaborazione con OpenAI per l’impiego dei modelli di linguaggio di ChatGPT. Nel momento in cui Apple Intelligence verrà rilasciata, gli utenti potranno interagire con i dispositivi in maniera molto diversa rispetto a quanto avviene ora, con l’assistente digitale Siri che sarà più “intelligente”.

Siri non sarà più soltanto un’interfaccia vocale, ma diventerà una chatbot con cui sarà possibile avere una conversazione. Sarà in grado di capire il contesto e di interagire con altre app come Mail e Mappe in maniera decisamente più dinamica. “È solo un primo sguardo a ciò che potremo fare con l’AI”, dicono da Apple.

Apple Intelligence, come funziona

Apple Intelligence, come in parte già accennato, diventa una componente infrastrutturale del sistema operativo. È in grado di interagire con le attività dell’utente in maniera proattiva, riuscendo di fatto a interpretare cosa succede nel quotidiano. Un esempio concreto sono le Genmoji, cioè delle nuove emoji che vengono generate tramite AI in tempo reale. E ancora, Apple Intelligence consente di fare riassunti e trascrizioni in tempi rapidissimi, così come di generare dei contenuti fotografici e video in maniera altrettanto veloce.

La distribuzione di Apple Intelligence

Apple Intelligence verrà rilasciato in maniera graduale, con la fase iniziale del nuovo progetto della casa di Cupertino che interesserà soltanto iPhone e iPad dotati delle più recenti tecnologie. Il motivo è presto detto: l’AI in questione si articola su elaborazioni che vengono svolte direttamente dal dispositivo che, pertanto, richiede un’elevata potenza di calcolo.

Wwdc 2024, il nuovo iOS 18 di Apple

Nel corso della Wwdc 2024, Apple ha anche svelato le principali novità del suo sistema operativo per iPhone, iOS 18. Buona parte delle nuove caratteristiche riguardano la personalizzazione della schermata Home, del Centro di controllo, dei Messaggi e della Mail. C’è poi la nuova funzione Tap to Cash per il Wallet che permetterà di inviare somme di denaro tra utenti semplicemente avvicinando gli iPhone.

Attenzione è stata anche riservata agli Apple Vison Pro, ovvero i visori della casa di Cupertino attualmente disponibili solo negli Stati Uniti. A partire dal 28 giugno 2024 questi dispositivi verranno distribuiti anche in altri 3 Paesi, Cina, Singapore e Giappone e dal 2 luglio in Australia, Canada, Francia, Germania e Gran Bretagna. Il mercato si estende dunque a un totale di 8 nuovi Paesi. Anche per il sistema operativo Vision Os 2 è previsto un aggiornamento, con le novità che interessano soprattutto foto e video immersivi.