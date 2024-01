Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il 9 Gennaio al CES di Las Vegas, Microsoft svelerà dopo 30 anni, un nuovo cambiamento significativo per le sue tastiere. I nuovi PC Windows 11 non avranno solo un nuovo design, ma il tasto dedicato a Copilot.

Yusuf Mehdi, Executive Vice President, Consumer Chief Marketing Officer, di Microsoft, nel blog dell’azienda, poche ore fa ha annunciato: “Oggi siamo entusiasti di fare il prossimo significativo passo in avanti e introdurre una nuova chiave Copilot per i PC Windows 11. In questo nuovo anno, inaugureremo un cambiamento significativo verso un futuro di calcolo più personale e intelligente in cui l’intelligenza artificiale sarà perfettamente intrecciata in Windows. Ciò non solo semplificherà l’esperienza di elaborazione delle persone, ma la amplificherà rendendo il 2024 l’anno del PC AI”.

Il tasto Copilot

Il cambiamento della piattaforma guidato dall’innovazione dell’IA continua a crescere rapidamente e in modo potente, cambiando radicalmente il modo in cui Microsoft utilizza la tecnologia.

L’introduzione del tasto Copilot segna il primo cambiamento significativo sulla tastiera del PC Windows in quasi tre decenni. Microsoft ritiene che questa introduzione consentirà alle persone di partecipare più facilmente alla trasformazione dell’IA.

Il tasto Copilot si unisce alla chiave di Windows come parte fondamentale della tastiera del PC e, quando viene premuto, il nuovo tasto invocherà Copilot nell’esperienza di Windows.

Come funzionerà

30 anni fa, nel 1994, veniva introdotto il tasto Windows sulla tastiera del PC che ha permesso alle persone di tutto il mondo di interagire con Windows. Il tasto Copilot può essere visto come un altro momento di trasformazione nel viaggio con Windows dove Copilot sarà il punto di ingresso nel mondo dell’IA su PC.

Per utilizzare il tasto Copilot, gli utenti dovranno accedere al proprio account Microsoft. Quando Copilot non è disponibile o abilitato sul dispositivo, premendo il tasto si avvia la ricerca di Windows. Il tasto Copilot servirà a richiamare immediatamente l’assistente IA di Microsoft per fare domande e ottenere così indicazioni generate automaticamente.

Il tasto Copilot sostituirà il pulsante menu (tasto applicazione), genericamente posto tra Alt e Ctrl, introdotto insieme al tasto Windows decenni fa. Il pulsante, che si trova a destra della barra spaziatrice accanto al tasto “alt” sulle tastiere di Windows 11, ha l’aspetto di un anello aperto. Quando viene premuto, richiama gli assistenti AI di Microsoft.

Microsoft ha integrato Copilot nella ricerca Bing e nel browser Edge, in Microsoft 365 e 365 for Enterprise e nel sistema operativo Windows 11. Ma sono in arrivo su Windows anche esperienze AI per applicazioni come Paint, Photos e Clipchamp.

I primi dispositivi con la nuova configurazione arriveranno tra la fine del mese di Gennaio e primavera, sia a marchio Microsoft, con la serie Surface, i PC touchscreen di Microsoft, che di altri produttori. Secondo Yusuf Mehdi, questo tasto potrebbe consentire alle persone di “partecipare più facilmente alla trasformazione apportata dall’intelligenza artificiale.”

Copilot, un assistente digitale

A metà novembre 2023 Microsoft aveva annunciato che Bing Chat avrebbe cambiato nome in Copilot, a conferma di come Microsoft abbia focalizzato la propria attenzione sull’intelligenza artificiale.

Un passaggio importante e necessario per Microsoft per posizionarsi sul mercato in maniera rilevante, rafforzato anche dalla creazione di una web app di Copilot, completamente gratuita e accessibile attraverso qualsiasi computer, compreso il Mac. Per accedervi basterà connettersi con il browser Edge o anche da Chrome.

Copilot si basa su GPT-4 e su Dall-E 3 di OpenAI, garantendo la privacy dell’utente in quanto non salva né i prompt né i risultati generati dalla ricerca. Copilot sarà personalizzabile in Microsoft 365.

Come riporta Microsoft, “Microsoft 365 Copilot è un assistente digitale basato su intelligenza artificiale che mira a fornire assistenza personalizzata agli utenti per un’ampia varietà di compiti e attività. Copilot non si limita a connettere ChatGPT con Microsoft 365: combina la potenza dei large language model (LLM) con i dati in Microsoft Graph e le app Microsoft 365, per trasformare le tue parole nel più potente strumento di produttività del pianeta”.

Come specifica Microsoft, da una parte Copilot lavora al fianco delle persone grazie all’integrazione nelle app Microsoft 365, che vengono utilizzate ogni giorno, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, per liberare la creatività, aumentare la produttività e migliorare le competenze; dall’altra è stato integrato all’interno di un’esperienza completamente nuova: Business Chat.

Business Chat funziona combinando il LLM, le app di Microsoft 365 e i dati: dal calendario, alle e-mail, le chat, i documenti, le riunioni e i contatti per eseguire operazioni che prima le persone non erano in grado di fare, semplicemente facendo richieste in linguaggio naturale Business Chat genererà un aggiornamento di stato basato sulle riunioni del mattino, le e-mail e le diverse conversazioni nelle chat.

Come Copilot trasforma il mondo del lavoro

Secondo Microsoft, Copilot trasforma il mondo del lavoro in quanto: