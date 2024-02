L’Italia si prepara ad affrontare un week-end caratterizzato dal repentino cambio delle condizioni meteorologiche con l’arrivo del ciclone Pulcinella. Dopo un periodo di temperature miti, che hanno caratterizzato le ultime due settimane a causa della permanenza dell’anticiclone africano, la brutta stagione fa il suo ritorno con pioggia e neve, soprattutto nel Nord del Paese. La lunga sequela di giornate senza precipitazioni sembra dunque finita. Vediamo le previsioni.

Ciclone Pulcinella sull’Italia: pioggia e neve ovunque

Il ciclone Pulcinella, chiamato così in onore del periodo del Carnevale e dei festeggiamenti che iniziano proprio questo week-end nella maggior parte delle regioni. La sua formazione, osservata attraverso le immagini del satellite, si è estesa dalle Isole Britanniche fino al Marocco. Ha guadagnato terreno verso Est e ora si trova sull’Italia, colpita in pieno dal suo passaggio. Le condizioni meteorologiche subiscono dunque un cambiamento repentino con precipitazioni diffuse e intense in tutta la Penisola.

I cicloni sono aree atmosferiche di bassa pressione in cui si formano forti venti che soffiano in senso antiorario – almeno nel nostro emisfero. Questi fenomeni possono assumere diverse forme e dimensioni, dalle piccole depressioni ai vasti sistemi ciclonici noti come cicloni tropicali o uragani. Non dovrebbe però preoccupare particolarmente il passaggio di Pulcinella, sebbene ci siano dei fattori di rischio e l’emergenza meteo potrebbe essere diramata in alcuni territori.

L’Aeronautica Militare ha fatto sapere che vivremo forti condizioni perturbate, con più di 100 mm di pioggia al Nord, venti forti su tutto il territorio italiano e neve sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale che avrà il culmine nella notte tra sabato e domenica, quando è sconsigliato programmare attività all’aperto.

Il cambiamento meteorologico inizierà con l’attivazione di venti molto umidi da Sud che, interagendo con il Mar Mediterraneo, contribuiranno alla formazione di nubi cariche di pioggia che colpiranno il Nord Ovest e la Toscana, estendendosi poi al Triveneto nel corso della giornata.

Le previsioni del meteo di sabato e domenica in Italia

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, il ciclone Pulcinella cancellerà in poco tempo gli effetti climatici dell’anticiclone Zeus, che aveva riportato sulla Penisola il caldo. Tornerà a piovere dopo un lungo periodo di penuria di acqua.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una perturbazione estesa su tutto il territorio nazionale, con precipitazioni da sparse a diffuse nelle regioni settentrionali e lungo la fascia tirrenica, comprese le due isole maggiori. Nel pomeriggio e in serata la pioggia potrebbe essere intensa in Sicilia, Campania e Lazio, mentre sul versante adriatico si verificheranno solo fenomeni deboli e isolati. La neve cadrà sui monti, incluso l’Appennino Centrale.

Domenica ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Nord Ovest, mentre le piogge sparse continueranno a Nord Est. Le regioni tirreniche e le due isole maggiori sperimenteranno nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse, con eventi intensi sulle coste del basso Tirreno. Le nevicate continueranno sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino centrale e meridionale, soprattutto sulle cime più alte.

I venti saranno sostenuti tra Libeccio e Ponente, e i mari saranno molto mossi o agitati. Le temperature subiranno una diminuzione, soprattutto al Centro e al Sud, ma rimarranno comunque in linea con le medie di periodo dell’anno, con un inverno che tornerà a farsi sentire per tutti i prossimi giorni.