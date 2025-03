Fonte: ANSA Treni Alta Velocità in ritardo per un guasto

I treni ad Alta Velocità che percorrono la linea tra Roma e Napoli stanno registrando gravi ritardi, fino a 120 minuti, a causa di un guasto sulla linea. Alcuni convogli sono stati anche deviati o cancellati. Lo ha comunicato Ferrovie dello Stato, gruppo di cui fa parte anche Rfi, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie in Italia. La causa del ritardo sarebbe un guasto alla linea. I tecnici starebbero già lavorando per risolverlo.

I problemi sarebbero cominciati all’alba, attorno alle 6:45 nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Molti treni ad Alta Velocità sono stati deviati sulla linea tradizionale. Questo sta causando disagi anche al resto della circolazione ferroviaria locale. Attorno alle 10:30 l’intervento si è concluso e la circolazione ha lentamente ricominciato a scorrere in maniera regolare.

I treni in ritardo per il guasto all’Alta Velocità

I convogli che sono stati deviati e coinvolti direttamente nelle conseguenze del guasto e che subiranno ritardi fino a più di un’ora sono:

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10);

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20);

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52);

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00);

FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45);

FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34);

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35);

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48);

FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35);

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20).

Per quanto riguarda in particolare il treno FR 8334 per Fiumicino, il convoglio oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare i primi treni utili per raggiungere lo scalo.

Si segnalano alcuni ritardi anche per i treni Italo:

Italo 8954 Napoli (5:50) – Bolzano (12:23);

Italo 9970 Napoli (06:02) – Milano Centrale (10:45);

Italo 8904 Napoli (06:07) – Venezia Santa Lucia (11:55).

Tutte le modifiche alla circolazione dei treni

Diversi anche i cambiamenti di tratta dei treni in arrivo nella zona in cui si è verificato il guasto:

il treno FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Roma a Napoli via Formia e non ferma a Napoli Afragola;

il treno FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini;

il treno FR 9620 Foggia (6:10) – Milano Centrale (12:24) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini;

il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini;

il treno FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia e non ferma a Napoli Afragola;

il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58) oggi ha origine da Roma Termini alle ore 11:50.

il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)oggi ha origine da Roma Termini.

È stato inoltre cancellato il treno Il treno FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33). Sul sito di Trenitalia è possibile trovare percorsi alternativi per i passeggeri che sarebbero dovuti scendere alle stazioni delle fermate cancellate.

Come ottenere i rimborsi per i ritardi dei treni

I ritardi dei treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia danno al passeggero il diritto a un rimborso:

in caso di ritardo tra i 25 e i 59 minuti, si può ottenere un rimborso del 25% del costo del biglietto come bonus per l’acquisto di altri servizi Trenitalia;

in caso di ritardo tra i 60 e i 119 minuti, si può ottenere un rimborso del 25% del costo del biglietto come bonus per l’acquisto di altri servizi Trenitalia, in contanti o come riaccredito sulla propria carta di credito;

in caso di ritrado oltre i 120 minuti, si può ottenere un rimborso del 50% del costo del biglietto come bonus per l’acquisto di altri servizi Trenitalia, in contanti o come riaccredito sulla propria carta di credito.

Il rimborso può essere chiesto sia via web, attraverso un apposito form sul sito di Trenitalia, sia presso le biglietterie.