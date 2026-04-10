Le tratta Roma Firenze dell'alta velocità e quella tradizionale saranno bloccate tra sabato 11 e domenica 12 aprile a causa di alcuni lavori di ammodernamento della linea

ANSA Un treno Frecciarossa

La circolazione dei treni sulla linea tradizionale e su quella ad alta velocità tra Roma e Firenze sarà sospesa in entrambe le direzioni tra sabato 11 e domenica 12 aprile, a causa di alcuni lavori di ammodernamento della linea. I convogli saranno deviati sulla costa tirrenica, con significativi rallentamenti e ritardi.

La sospensione della linea è dovuta all’installazione dell’Ertms, un sistema di gestione del traffico dei treni avanzato, che è già presente su tutte le altre linee ad alta velocità in Italia. Il blocco arriva però proprio nel momento in cui la linea adriatica è stata danneggiata in Molise a causa di una frana.

Treni, sospesa la Roma Firenze nel fine settimana

La sospensione delle linee tra Roma e Firenze avverrà in due momenti distinti del fine settimana, uno per l’alta velocità e uno per i treni Intercity e regionali:

per l’alta velocità la sospensione inizierà sabato a mezzanotte e terminerà domenica alle 15;

per gli Intercity e i regionali la sospensione inizierà sabato alle 14 e terminerà domenica alle 5 del mattino.

L’impatto sarà quindi maggiore, e di durata più lunga, per i treni ad alta velocità, mentre Intercity e regionali se la caveranno con meno di 15 ore di sospensione.

La circolazione dei treni non sarà completamente interrotta. I convogli verranno deviati sulla vecchia linea tirrenica, che passa da Civitavecchia, da Pisa e da Grosseto. Questo causerà però inevitabilmente ritardi, sia perché si tratta di una linea tradizionale, quindi la velocità dei treni Frecciarossa e Italo sarà limitata, sia per il traffico che si creerà.

Cos’è l’Ertms, che verrà installato sulla linea

La sospensione della circolazione dei treni è dovuta ai lavori per l’installazione, sulla linea, del sistema European Rail Traffic Management System (Ertms). Si tratta del più avanzato metodo di gestione e di supervisione del traffico ferroviario. Negli ultimi anni ha sostituito i vari sistemi nazionali all’interno dell’Unione europea, ammodernandoli ma soprattutto rendendoli compatibili tra loro.

Questo ha permesso a varie società ferroviarie nazionali di espandersi in altri Paesi europei con maggiore facilità, senza dover adattare i propri convogli ai singoli metodi di gestione del traffico nazionali. Una delle aziende che ha approfittato maggiormente di questa occasione è proprio Trenitalia, che oggi opera in Spagna, Francia e nel prossimo futuro arriverà anche in Germania.

Nel nostro Paese tutta la linea ad alta velocità ha già implementato il sistema Ertms, tranne proprio la Roma Firenze, la cosiddetta Direttissima, la prima linea ad alta velocità d’Europa. Il primo tratto fu infatti inaugurato nel 1977. L’installazione dell’Ertms costerà 147 milioni di euro ed è stata finanziata attraverso il Pnrr.

Il blocco della linea adriatica in Molise

Questa sospensione inizierà meno di 24 ore dopo il ripristino della circolazione sulla linea adriatica, bloccata da martedì a causa dei movimenti della frana di Petacciato, in Molise. I movimenti del terreno, causati dalle forti piogge degli ultimi giorni, avevano disallineato i binari.

Trenitalia ha comunque comunicato che la ripresa della circolazione sarà parziale e continuamente monitorata. Saranno possibili ritardi, modifiche alle corse e cancellazioni per tutti i treni, sia quelli alta velocità, sia gli Intercity, sia i regionali.