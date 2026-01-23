iStock Come funziona il trasferimento del denaro all’estero con Poste Italiane e quando conviene usare Western Unione e MoneyGram

Può capitare che si debbano inviare soldi all’estero per aiutare un familiare, per pagare una spesa improvvisa o per sostenere chi vive fuori dall’Italia.

Proprio per questo è utile sapere che Poste Italiane offre diverse soluzioni per trasferire denaro sia online che in ufficio postale anche partendo da importi contenuti grazie ai servizi integrati come Western Union e MoneyGram.

Capire come funzionano entrambi e quando conviene utilizzarli è fondamentale per evitare sorprese e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Le opzioni di Poste Italiane per trasferire soldi all’estero

Poste Italiane offre più soluzioni per inviare denaro fuori dall’Italia che si adattano alle diverse esigenze. Si possono trasferire soldi dall’app Poste Italiane usando il servizio Western Union oppure recarsi presso un ufficio postale e affidarsi a MoneyGram per l’invio di contanti.

Se si ha un conto BancoPosta o una carta Postepay Evolution, invece, è possibile effettuare bonifici esteri tradizionali.

Ogni opzione ha le sue caratteristiche, i suoi costi e le sue procedure che è importante conoscere per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Come funziona il trasferimento di denaro con Western Union

Una delle soluzioni messe a disposizione da Poste Italiane per trasferire denaro all’estero è il servizio Western Union che è accessibile direttamente dall’app di Poste o dall’area riservata collegata a Postepay.

Con esso si possono inviare fondi verso oltre 200 paesi scegliendo se far accreditare l’importo in contanti o accreditarlo sul conto corrente del destinatario.

Per i nuovi clienti o per chi non ha effettuato trasferimenti negli ultimi dodici mesi è prevista una promozione disponibile fino al 31 gennaio 2026 sul primo invio con commissioni che partono da 0,99 euro e tassi di cambio agevolati.

Tale offerta, come detto, è valida solo per il primo trasferimento e prevede limiti di importo pari a 1.000 euro al giorno e 3.000 euro al mese.

La procedura di invio del denaro è semplice, basta:

accedere al sito dall’app o dal sito;

inserire i dati del beneficiario;

scegliere la modalità di consegna (accredito o contanti);

pagare con una carta abilitata o con un conto collegato.

Terminata l’operazione, viene assegnato un codice Mtcn (Money Transfer Control Number) che il mittente deve fornire al destinatario. Grazie ad esso, quest’ultimo potrà controllare lo stato del trasferimento e se il denaro è stato inviato per il ritiro in contanti.

Come funziona il trasferimento con MoneyGram

Un’altra soluzione per trasferire denaro all’estero in modo sicuro mediante Poste Italiane è MoneyGram. Tale sistema permette di inviare fondi verso oltre 200 paesi e in molte situazioni il beneficiario può anche riscuotere l’importo in contanti in tempi molto rapidi, a volte anche in pochi minuti oppure ore.

Fino al 31 gennaio 2026, sono attive promozioni su alcune destinazioni come il Marocco, il Senegal e le Filippine con commissioni molto basse ovvero:

1,50 euro per invii fino a 100 euro;

3 euro per invii tra 100,01 e 500 euro;

4,50 euro per importi fino a 999,99 euro.

Per utilizzare tale servizio è necessario recarsi presso un ufficio postale abilitato con la carta d’identità o un altro documento di riconoscimento in corso di validità nonché con il codice fiscale. Inoltre, è necessario compilare la scheda di trasferimento oppure utilizzare l’app per generare un QR Code da presentare allo sportello per completare l’operazione.

Nel caso si voglia che il beneficiario riceva il denaro sul proprio mobile wallet si può utilizzare il servizio MoneyGram se il portafoglio digitale è compatibile. Per eseguire tale operazione bisogna recarsi presso un ufficio postale abilitato e comunicare il numero di telefono del destinatario compreso il prefisso internazionale. Dopo avere pagato l’importo da inviare, insieme alle commissioni, e dopo il controllo dei dati, i soldi vengono accreditati direttamente sul mobile wallet del beneficiario. Tale servizio è però disponibile solo nei paesi abilitati.

Bonifici esteri mediante conto BancoPosta o Postepay Evolution

Oltre a MoneyGram e Western Union, con Poste Italiane è possibile trasferire denaro all’estero anche mediante un bonifico se si ha un conto corrente BancoPosta o una carta Postepay Evolution con Iban abilitato per i bonifici.

Sia con il primo che con la seconda si possono effettuare bonifici Sepa in euro verso paesi dell’Unione Europea e dell’area Sepa. Inoltre, versamenti esteri anche verso i paesi Extra Sepa o in valute diverse dall’euro. Bisogna però conoscere i dati bancari del destinatario, soprattutto l’Iban e il codice Bic/Swift.

I costi precisi variano in base alla tipologia del bonifico e al paese di destinazione. Con la Postepay, ad esempio, per i bonifici verso paesi Ue e dell’area SEPA effettuati online, il costo è 1 euro. Per quelli verso l’area Extra Ue, invece, la commissione può arrivare anche a 7,50 euro più 0,15% dell’importo, con una commissione minima di 1,50 euro.

Tali bonifici non sono immediati come un trasferimento mediante MoneyGram o Western Union. I tempi di accredito, infatti, possono variare da uno a più giorni lavorativi in base alla banca e al paese del beneficiario. Sono però molto utili se si deve trasferire del denaro direttamente su un conto corrente estero o se si dispone dell’Iban e del Bic.

Quali limiti e regole conoscere?

Se si utilizza Western Union mediante Poste Italiane per trasferire denaro all’estero, esistono dei limiti di importo che dipendono dalle condizioni di servizio e dalle normative italiane antiriciclaggio. Da web e app essi sono di 1.000 euro al giorno e di 3.000 euro nell’arco di 30 giorni per ogni cliente che utilizza il servizio. Solitamente i limiti vengono mostrati direttamente nell’app o nella schermata di invio prima di confermare l’operazione e possono variare in base al tipo di account, di valuta o destinazione fondi.

Con MoneyGram, invece, la singola operazione di invio in contanti presso l’ufficio postale non può superare i 999,99 euro.

Quanto tempo ci vuole affinché il destinatario riceva il denaro?

Nel caso si invii denaro all’estero con Poste Italiane mediante Western Union, le tempistiche di ricezione del denaro dipendono dal metodo di consegna scelto e dal paese di destinazione. Se il trasferimento viene seguito per il ritiro in contanti presso un’agenzia Western Union, l’importo può essere disponibile in pochi minuti dalla conferma dell’invio. La disponibilità immediata dipende invece dagli orari di apertura dell’agenzia locale, dagli eventuali requisiti normativi del paese nel quale si ritira e dalla valuta.

Qualora, invece, il trasferimento dei soldi avvenga mediante accredito su conto corrente bancario o su mobile Wallet, allora i tempi potrebbero essere diversi. Esattamente, uno o più giorni lavorativi a seconda dell’istituto di credito, delle norme locali e degli orari di elaborazione.

Per quanto riguarda invece MoneyGram presso gli uffici abilitati, la disponibilità del denaro dipende dall’opzione che viene scelta quando esso si invia: