iStock Cos’è, come funziona e quanto rende il salvadanaio digitale di Poste Italiane

Negli ultimi anni, banche e istituti pagamento hanno sviluppato diversi strumenti digitali che permettono di accumulare denaro poco alla volta in modo semplice, spesso anche automatico. Tra questi rientra anche il salvadanaio digitale di Poste Italiane che è collegato al libretto Smart e permette di accantonare soldi mediante l’applicazione e fissare obiettivi di risparmio personalizzati.

I requisiti per usare il salvadanaio digitale

Con il salvadanaio digitale di Poste Italiane è possibile mettere da parte piccole somme di denaro in modo automatico o semi-automatico utilizzando direttamente l’app senza costi in aggiunta. Il servizio è infatti completamente gratuito e consente di accantonare denaro quando lo si desidera o impostare versamenti ricorrenti per far crescere i risparmi gradualmente.

Per utilizzarlo è necessario essere titolari di libretto di risparmio Smart monointestato, un libretto di risparmio postale gestibile online o mediante l’app e serve per conservare e amministrare i propri risparmi con la possibilità di visionare saldo e movimenti e di gestire diverse operazioni.

Bisogna poi possedere e almeno uno tra conto corrente BancoPosta oppure carta Postepay Evolution, tutti abilitati nell’app Poste Italiane.

Il conto BancoPosta è il conto corrente offerto da Poste Italiane con il quale si possono effettuare pagamenti, bonifici e altre operazioni bancarie La Postepay Evolution è la carta prepagata con Iban che permette di ricevere e inviare bonifici, nonché effettuare pagamenti come un conto tradizionale.

Come funzionano gli obiettivi

Una volta attivato il salvadanaio nell’app, creare un obiettivo è semplice. Basta infatti:

indicare la somma che si vuole risparmiare e scegliere la data entro la quale si vuole raggiungere;

che si vuole risparmiare e scegliere la data entro la quale si vuole raggiungere; assegnare un nome o una categoria all’obiettivo, ad esempio viaggio, acquisto importante o fondo di emergenza.

Si possono avere fino a 5 obiettivi contemporaneamente, con un importo complessivo massimo di 5.000 euro.

Il denaro può essere versato manualmente oppure mediante versamenti automatici. È infatti possibile impostare trasferimenti ricorrenti dal conto o dalla carta.

Si può anche condividere l’obiettivo con i propri amici o familiari inviando l’Iban del proprio conto BancoPosta o della Postepay Evolution, così da ricevere eventuali contributi e raggiungere più velocemente il traguardo.

La funzione di arrotondamento

Una delle funzioni più utili del salvadanaio digitale è quella degli arrotondamenti di spesa. Ogni qualvolta si effettua un pagamento con le carte abilitate, infatti, l’applicazione può trasferire in automatico nel salvadanaio la differenza tra quanto speso e l’euro successivo.

Se ad esempio per una spesa si pagano 4,30 euro, i restanti 70 centesimi possono finire automaticamente nel salvadanaio, contribuendo al raggiungimento del proprio obiettivo.

Il risparmio sarà così graduale e costante, e sarà possibile mettere da parte piccole cifre ogni giorno senza troppa fatica.

Quanto si può guadagnare risparmiando con le Poste

Il salvadanaio digitale di Poste Italiane non è pensato per generare rendimenti significativi. Le somme accantonate, infatti, restano infatti sul Libretto Smart e sono remunerate al tasso base previsto dal prodotto, pari allo 0,001% annuo lordo, un valore puramente simbolico che, di fatto, non produce interessi rilevanti.

Nel caso si vogliano ad esempio accantonare 5.000 euro per un anno senza attivare alcuno strumento di rendimento, il guadagno sarebbe pressoché nullo, anche prima della tassazione.

Il motivo è semplice: il salvadanaio digitale serve soprattutto a facilitare l’accantonamento di piccole somme e a gestire meglio il risparmio quotidiano, non a funzionare come un vero investimento.

I rendimenti dei depositi Supersmart

Qualora, invece, l’obiettivo sia quello di far crescere i risparmi, Poste Italiane mette a disposizione diverse soluzioni come i depositi Supersmart. Permettono di ottenere interessi maggiori se si decide di vincolare il denaro per un periodo di tempo prestabilito:

il deposito Smart Plus offre un tasso annuo lordo del 2,50% dopo 181 giorni qualora si attivi l’opzione Risparmio Smart sul libretto;

offre un tasso annuo lordo del 2,50% dopo 181 giorni qualora si attivi l’opzione Risparmio Smart sul libretto; il deposito Supersmart Open offre un rendimento annuo lordo dell’1,50% su 360 giorni;

offre un rendimento annuo lordo dell’1,50% su 360 giorni; il deposito Young per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni offre un tasso lordo del 2% su 180 giorni:;

per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni offre un tasso lordo del 2% su 180 giorni:; il deposito Pensione è pensato per chi accredita la pensione sul libretto e riconosce un rendimento lordo del 2% su 364 giorni;

è pensato per chi accredita la pensione sul libretto e riconosce un rendimento lordo del 2% su 364 giorni; il deposito Supersmart Rinnova riconosce un rendimento dell’1,75% dopo 540 giorni ed è dedicato a coloro che hanno uno o più accantonamenti di offerte e depositi Supersmart Premium scaduti a partire dal 1° aprile 2025.

Tutti questi prodotti si possono attivare su somme vincolate a partire da 500 euro e consentono di ottenere un rendimento più alto del tasso base del libretto.

Conviene davvero usare il salvadanaio digitale?

Il salvadanaio digitale di Poste Italiane, come spiegato, è pensato dunque come strumento per gestire il risparmio e non come forma di investimento. È quindi molto utile per chi fatica a mettere da parte denaro regolarmente o tende a spendere tutto ciò che guadagna nel mese.

La sua forza sta nella semplicità, dato che non servono conoscenze finanziarie per utilizzarlo. Inoltre si può gestire comodamente dallo smartphone ed è uno strumento flessibile, dato che il denaro che si accumula non resta bloccato e può essere recuperato quando serve.

Ha però dei limiti: non è stato progettato per generare rendimenti elevati e le somme accantonate restano collegate a strumenti di risparmio con tassi molto bassi. Non è adatto a chi vuole far crescere il proprio capitale nel lungo periodo.