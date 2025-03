Fonte: 123RF Qual è la differenza tra Postepay Standard ed Evolution?

La Postepay è una delle carte ricaricabili più diffuse in Italia. Si tratta infatti di un prodotto facile da ottenere in quanto basta recarsi presso un ufficio postale con un documento di identità e il codice fiscale. Inoltre non è necessario avere un conto corrente per aprirla e ciò la rende ideale per chi desidera gestire il proprio denaro senza vincoli. Anche la sicurezza è uno dei motivi per i quali si utilizza questa carta. Con le truffe online che sono sempre più frequenti, infatti, possedere una prepagata dà la possibilità di limitare i rischi. Esistono due versioni principali di questa carta: quella Standard e la Evolution che hanno ovviamente caratteristiche differenti. Vediamo quali.

Le caratteristiche della Postepay Standard

La Postepay Standard è una carta prepagata e ricaricabile che si può acquistare presso tutti gli uffici di Poste Italiane. Tra i principali pregi di questo prodotto c’è la possibilità di effettuare pagamenti contactless grazie al proprio smartphone nei negozi che accettano le carte Visa con il servizio di Google Pay. In questo modo non si deve estrarre denaro contante o digitare codici e in più si riduce il rischio della clonazione della carta perché non viene inserita fisicamente all’interno del Pos bancomat.

Con la Postepay Standard, si possono inoltre:

effettuare pagamenti sul sito postepay.it, poste.it e in tutti gli uffici postali nel caso di servizi abilitati;

effettuare ricariche, pagare i bollettini e con l’app anche il parcheggio, il carburante e tanto altro;

utilizzare il servizio di trasferimento fondi e P2P;

controllare il saldo della carta nonché la lista dei movimento collegandosi alla pagina ufficiale di Postepay o usando l’applicazione.

Condizioni economiche Postepay Standard

Per ricevere la carta Postepay Standard si pagano 10 euro e non vi è alcun canone annuo da sostenere. Il plafond massimo è di 3mila euro mentre il prelievo massimo da Atm è di 250 euro da Atm Postamat e bancario. L’importo massimo di ricarica è di 50mila euro annui mentre la ricarica massima per operazione è di 3mila euro (massimo due ricariche al giorno).

Le commissioni per i prelievi sono le seguenti:

1 euro per quelli da Atm Postamat e uffici postali abilitati (Pos);

1,75 euro per quelli da Atm bancario abilito sia in Italia che nei Paesi che fanno parte della zona Euro;

5 euro per quelli da Atm bancario nei paesi che fanno parte della zona Euro – a tale cifra si aggiunge l’1,10% dell’importo del prelievo.

Per quanto riguarda le commissioni per i pagamenti:

sono gratuite dagli uffici postali (Pos);

sono gratuite per le ricariche dei cellulari;

sono gratuite sui Pos degli esercenti che aderiscono al circuito Visa o Visa Paywave sia in Italia che all’estero;

sono gratuite dal sito di Poste Italiane e su Pos virtuali;

sono dell’1,10% dell’importo di pagamento in valuta diversa dall’euro sui Pos degli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard o Mastercard PayPass all’estero con dispositivo mobile.

Caratteristiche Postepay Evolution

La Postepay Evolution è una carta prepagata simile a un conto corrente. A differenza della Standard, infatti, dispone di un Iban associato grazie al quale è possibile ricevere bonifici nonché l’accredito dello stipendio. Con questa carta, poi, si può pagare in cardless con il proprio smartphone o smartwatch, aggiungendola ai wallet di Google e Apple Pay. Con la Postepay Evolution si può inoltre:

controllare il saldo e la lista dei movimenti;

pagare i bollettini;

scambiare denaro con il P2P;

fare rifornimento di carburante presso le stazioni Ip abilitate;

gestire gli addebiti diretti Sepa.

Condizioni economiche Postepay Evolution

Il costo di emissione della carta Postepay Evolution è di 5 euro mentre il canone annuo è di 15 euro. Il plafond massimo è invece di 30.000 euro mentre l’importo massimo di ricarica è di 100.000 euro. La ricarica online è di massimo 3.000 euro per operazione (2 consentite al giorno dallo stesso ordinante) mentre il trasferimento P2P è gratuito entro un massimale di 25 euro al giorno. Inoltre l’accredito della pensione o dello stipendio sono gratuiti.

Il limite di prelievo giornaliero di questa carta è di 600 euro da Atm Postamat e bancario e di 2.500 euro mensile da Atm Postamat e bancario. Quello di pagamento giornaliero su Pos di esercenti terzi è di 3.500euro giornaliero e 10.000 euro mensili mentre presso gli uffici postali abilitati dipenderà dal plafond della carta.

Le commissioni generali sono le seguenti:

1 euro per i bonifici Sepa in addebito se eseguiti dalla app e o da postepay.it;

3,50 euro per i bonifici eseguiti dall’ufficio postale;

0,50 euro per il Postagiro se eseguito da app, postepay.it e ufficio postale;

0,40 euro per l’addebito Sepa Direct Debit Core dai paesi dello spazio See e 1,50 euro dal Principato di Monaco e dalla Svizzera.

Per quanto riguarda le commissioni per i prelievi:

sono gratuite da Atm Postamat;

si paga 1 euro se eseguiti dagli uffici postali abilitati;

si pagano 2 euro se eseguiti da Atm bancari abilitati in Italia e nei paesi della zona Euro;

si pagano 5 euro da Atm abilitati nei paesi che non fanno parte della zona Euro. In più si deve aggiungere l’1,10% dell’importo del prelievo.

Le commissioni per i pagamenti sono invece le seguenti:

0 euro se si effettuano dagli uffici postali abilitati (Pos), su Pos del circuito Mastercard e Mastercard PayPass;

0 euro per la ricarica del cellulare;

0 euro mediante il collegamento telematico dai siti internet di Poste Italiane e su Pos virtuali;

0 euro sui Pos degli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard e Mastarcard PayPass in Italia e all’estero mediante carta Postepay Evolution abilitata ai pagamenti;

1,10% dell’importo di pagamento in valuta differente dall’euro sui Pos degli esercenti che aderiscono al circuito Mastercard e Mastercard PayPass. Ciò con dispositivi mobile e con la prepagata Evolution abilitati ai pagamenti NFC.

Differenza per il rinnovo

Ci sono delle differenze tra Postepay Standard ed Evolution in merito al rinnovo, che nel primo caso si può effettuare a partire da due mesi prima e fino a diciotto mesi dopo la scadenza. È necessario confermare o aggiornare il proprio indirizzo di domicilio. Ciò è possibile collegandosi alla propria area personale cliccando sul tasto Rinnova, dalla app Postepay, da quella BancoPosta, da quella di Poste Italiane o chiamando il servizio clienti al numero +39.06.4526.33.22 dall’Italia e dall’estero.

Per quest’ultima modalità bisogna avere a portata di mano la carta che sta per scadere, il proprio documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. La nuova carta arriva a casa e dovrà essere attivata. In alternativa è possibile recarsi all’ufficio postale chiedendo la sostituzione della carta.

La Postepay Evolution si rinnova invece in automatico, con la nuova carta che arriva all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione. Anche in questo caso è necessario attivarla dopo l’arrivo.