Come si apre un conto BancoPosta e quali sono i costi?

Il BancoPosta è il conto corrente di Poste Italiane pensato per rispondere a diverse esigenze, dalle operazioni essenziali fino alle soluzioni digitali con canone azzerabile. Ma come si apre un conto BancoPosta, quali sono le differenze tra le varie tipologie disponibili e quanto costa gestirlo? In questa guida scopriremo ciò che è importante sapere per scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Come si apre un conto BancoPosta?

È possibile aprire un conto corrente BancoPosta mediante tre canali principali:

web;

app;

ufficio postale.

Nel primo caso è necessario collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane con le proprie credenziali o con lo Spid e scegliere tra le opzioni disponibili. Fatta tale operazione, si devono poi inserire i propri dati anagrafici e finanziari e sottoscrivere i contratti con la firma elettronica avanzata ovvero la Fea.

Con l’applicazione Poste Italiane, invece, il conto si può aprire dopo l’autenticazione entrando nella sezione “scopri i prodotti Poste” e scegliendo il conto più adatto alle proprie esigenze. Anche in questo caso il contratto si deve firmare digitalmente.

Infine, se si desidera fare tutto di persona è possibile recarsi presso un qualsiasi ufficio postale con la carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale. Poste consiglia in questo caso di prenotare un appuntamento da sito, app o mediante il numero verde 800.211.290 così da risparmiare tempi di attesa ed essere aiutati da un consulente.

Cos’è e come funziona il conto BancoPosta di base

Tra le offerte disponibili di Poste Italiane c’è il conto BancoPosta di base che permette di effettuare operazioni di incasso e pagamento essenziali. Tale prodotto, regolato dagli articoli del Testo Unico Bancario e dai decreti ministeriali sulle condizioni minime dei servizi bancari, è pensato in particolar modo per chi non necessita di servizi bancari avanzati ma desidera comunque avere un conto corrente per gestire le proprie esigenze quotidiane.

Chi lo apre riceve una carta di debito Postepay e ha la possibilità di effettuare un numero predeterminato di incassi e pagamenti.

Esattamente:

6 prelievi di contanti agli Atm Poste all’anno;

6 prelievi di denaro presso gli uffici postali all’anno;

12 prelievi mediante Atm di altre banche sul territorio nazionale;

operazioni di addebito Sepa illimitate;

36 pagamenti ricevuti tramite bonifici Sepa,

12 bonifici Sepa e Postagiro permanenti;

6 bonifici Sepa e Postagiro;

12 versamenti contanti e assegni.

Per quanto riguarda il costo di questa versione standard, esso è di 30 euro all’anno, salvo esenzioni. La normativa, infatti, dispone che i clienti con un Isee più basso di 11.600 euro possano accedere ad esso senza pagare alcun canone. In questi casi non è prevista nemmeno l’imposta di bollo dovuta per legge. Ciò rende tale prodotto interessante soprattutto per coloro che hanno redditi bassi o per studenti che non hanno bisogno di servizi bancari complessi.

Vi è anche una versione gratuita dedicata ai pensionati con un reddito annuo fino a 18.000 euro. Inclusi nel canone si hanno:

6 elenchi movimenti all’anno;

12 prelievi di contanti allo sportello;

prelievi illimitati mediante Atm Postamat

6 prelievi presso Atm di altra banca all’anno;

operazioni di addebito Sepa illimitate;

pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa illimitati;

6 bonifici permanenti e Postagiro permanenti;

6 versamenti contanti e assegni.

Il conto BancoPosta di base si può aprire solo presso l’ufficio postale portando con sé un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale.

Gli altri conti BancoPosta

Oltre alla versione Base, il conto corrente BancoPosta propone delle soluzioni più articolate che differiscono per costi, servizi inclusi e possibilità di riduzione del canone mediante le condizioni premianti.

Le versioni attualmente disponibili sono:

Start Giovani;

Start;

Medium;

Plus.

La prima, monointestata, è pensata per coloro che hanno meno di 30 anni ed offre:

carta di debito Postepay;

prelievi dagli Atm Postamat;

1 carnet di assegni;

possibilità di riduzione del canone fino all’azzeramento mediante cashback in presenza di condizioni premianti;

bonifici Sepa e Postagiro online e da app (ad esclusione di alcuni paesi inclusi nel foglio informativo);

apertura più veloce con Spid.

Il canone mensile è di 2 euro ma se il conto si apre entro il 30 aprile 2026 è azzerabile fino a 24 mesi.

La Start invece ha inclusi nel canone:

carta di dedito Postepay per ogni intestatario;

prelievi dagli Atm Postamat;

possibilità di riduzione del canone fino all’azzeramento mediante cashback in presenza di condizioni premianti;

apertura più veloce con Spid.

Per questa tipologia di conto si paga un canone mensile di 7 euro ma è in promozione a zero euro se si apre entro il 30 aprile 2026.

Il conto Medium ha inclusi nel canone i seguenti servizi:

carta di dedito Postepay per ogni intestatario;

prelievi dagli Atm Postamat;

1 carnet di assegni;

possibilità di riduzione del canone fino all’azzeramento mediante cashback in presenza di condizioni premianti;

bonifici Sepa e Postagiro online e da app (ad esclusione di alcuni paesi inclusi nel foglio informativo);

apertura più veloce con Spid.

Il canone è di 8 euro ma se l’apertura viene effettuata entro il 30 aprile 2026 è azzerabile fino a 24 mesi.

L’offerta in questione è la Promodigital24 con la quale si ottiene il canone mensile azzerato mediante cashback per i primi dodici se si apre un conto BancoPosta opzione Start giovani, Start o Medium. Si può poi azzerare per ulteriori dodici mesi se si riceve sul conto un accredito mensile o 600 euro mediante stipendio o pensione o un bonifico/Postagiro oppure se il saldo mensile disponibile è di 5.000 euro.

C’è infine il conto BancoPosta Plus che a differenza degli altri tre non si può aprire online ma solo in ufficio postale e ha un costo di 10 euro al mese. Con esso si hanno gratuitamente:

carta di dedito Postepay per ogni intestatario;

carta di credito;

prelievi dagli Atm Postamat;

1 carnet di assegni;

possibilità di riduzione del canone fino all’azzeramento mediante cashback in presenza di condizioni premianti;

bonifici Sepa e Postagiro online e da app (ad esclusione di alcuni paesi inclusi nel foglio informativo);

apertura più veloce con Spid.

Ecco qualche esempio di riduzione canone: