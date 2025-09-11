iStock Fino al 31 ottobre chi apre un conto corrente BancoPosta avrà il canone gratuito fino a 24 mesi

Poste Italiane ha lanciato una promozione per i nuovi clienti che apriranno un conto corrente BancoPosta. Si avrà la possibilità di scegliere tra diverse opzioni e si potrà aprire sia presso un ufficio postale che in modalità online.

Ora che il conto corrente è diventato fondamentale per tutta una serie di operazioni come la domiciliazione delle utenze, per fare un bonifico o perché molte aziende erogano lo stipendio con accredito su di esso, il BancoPosta potrebbe essere una buona scelta anche perché sarà gratuito per 12 mesi e più. Ecco maggiori dettagli in merito.

Le diverse opzioni di conto corrente BancoPosta

È possibile scegliere tra 4 opzioni di conto corrente BancoPosta che sono:

la Start Giovani;

la Start;

la Medium;

la Plus.

Se una delle prime tre si aprirà online entro il 31 ottobre 2025 con codice “PROMODIGITAL25” il canone mensile sarà azzerato mediante cashback per i primi dodici mesi.

Al termine di tale periodo, poi, per altri dodici mesi il canone sarà azzerabile nei mesi in cui si riceve sul conto un accredito mensile di 600 euro mediante stipendio/ pensione, bonifico/postagiro oppure se il saldo mensile disponibile è di almeno 5.000 euro.

Come detto, però, tale promozione sarà valida solo per coloro che non dispongono già di un conto BancoPosta. Quest’ultimo si potrài aprire in app Poste Italiane o su poste.it. L’’operazione, però, sarà più veloce se si utilizzerà lo Spid.

Come funziona il conto BancoPosta Start Giovani

Il conto corrente BancoPosta Start Giovani può essere intestato a una sola persona dai 18 ai 30 anni. Il costo del canone mensile è di 2 euro al mese ma per i primi dodici mesi è gratuito grazie all’offerta di Poste Italiane. Per i successivi dodici mesi, poi, come spiegato, continua a essere gratuito se si riceve sul conto almeno un accredito di 600 euro al mese o se il saldo disponibile mensile è di almeno 5.000 euro.

Se si sottoscrive il conto BancoPosta Start Giovani si ha gratis:

la carta di debito Postepay;

la possibilità di effettuare prelievi dagli Atm Postamat;

i bonifici Sepa online e da app tranne che per alcuni paesi il cui elenco si troverà nel foglio delle informazioni;

i Postagiro online e da app eccetto verso alcuni paesi presenti nel foglio informativo;

1 carnet di assegni;

la possibilità di azzerare o ridurre il canone se ci sono determinate condizioni.

Così e come funziona il conto BancoPosta Start

Tra i migliori conti correnti proposti da Poste Italiane c’è anche il BancoPosta Start che ha un costo di 7 euro mensili che sono azzerabili se si apre il conto entro il 31 ottobre utilizzando il codice “PROMODIGITAL25”. Poi, come spiegato, il canone si può azzerare ulteriormente nei mesi nei quali in cui si riceverà un accredito di almeno 600 euro sul conto o se il saldo mensile disponibile sarà almeno di 5.000 euro.

Aprendo questa tipologia di conto si hanno gratuitamente:

la carta di debito per ogni intestatario;

la possibilità di prelevare denaro dagli Atm Postamat;

la possibilità di ridurre il canone mensile fino ad azzerarlo.

Come funziona BancoPosta Medium

La promozione dei 24 mesi gratuiti alle condizioni su indicate vale anche per il conto corrente BancoPosta Medium che altrimenti costerebbe 8 euro al mese.

Grazie a esso si hanno gratis:

la carta di debito Postepay per ogni intestatario;

i prelievi dagli Atm Postamat;

i bonifici Sepa e i Postagiro sia online che dalla app eccetto per alcuni paesi segnalati nel foglio informativo;

la possibilità di ridurre o azzerare il canone se si rispettano alcune condizioni.

Funzionamentlo conto BancoPosta Plus

L’ultima opzione di conto corrente è la Plus con carta di credito per la quale non vale la promozione su indicata. Il suo costo è di 10 euro al mese e i servizi che si hanno gratuitamente sono:

la carta di debito nonché quella di credito classica per ogni intestatario;

i prelievi dagli sportelli Postamat;

i Postagiro e i bonifici Sepa online e da app tranne che per alcuni paesi;

la possibilità di ridurre o azzerare il canone mensile.

Come si azzera o si riduce il canone dei conti correnti

I quattro conti correnti BancoPosta hanno, come detto, dei costi diversi. Quello Start Giovani al termine della promozione costerà infatti 2 euro, lo Start 7 euro e il Medium 8 euro. Il Plus, invece, 10 euro.

Il canone si potrà ridurre mediante l’accredito dello stipendio o della pensione. Poste Italiane spiega che per determinare la soglia di sconto si dovrà considerare il valore più elevato tra la somma degli stipendi/pensioni e l’importo più alto tra tutti i bonifici/Postagiro che si ricevono. Questi ultimi saranno però validi soltanto se effettuati da intestatari diversi. Per quanto riguarda lo sconto, esso sarà:

di 2 euro per accredito da 600 a 1.500 euro;

di 3 euro da 1.5000,01 a 2.500 euro;

di 4 euro da 2.500,01 euro.

Ci sarà poi un altro sconto in base al patrimonio, se si ha un contratto MiFID e un questionario MiFID valido. Esso sarà esattamente di:

2 euro se si ha un patrimonio compreso tra 10.000,01 a 25.000 euro;

3 euro se il proprio patrimonio è dai 25.000,01 ai 50.000 euro;

4 euro se va dai 50.000,01 a 100.000 euro;

6 euro se il patrimonio è superiore ai 100.000,01 euro.

In merito all’opzione Start Giovani sarà possibile ottenere un ulteriore sconto di 1 euro se si ha una carta prepagata Postepay Evolution.

Per quella Plus, invece, si potrà ottenere uno sconto di 3 euro se si è titolari di partita Iva oppure di un conto BancoPosta Business Link.

Infine, il cambio di opzione conto sarà permesso ma per farlo ci si dovrà recare presso il proprio ufficio postale. In ogni caso il numero di conto resterà lo stesso.

Cos’è l’ Opzione Risparmio Smart

Nel caso si apra un conto BancoPosta presso un ufficio postale, si potrà chiedere anche di aderire all’Opzione Risparmio Smart grazie alla quale si potrà aprire contestualmente anche un libretto Smart con la medesima intestazione in modo tale da gestire il proprio denaro in modo più semplice. Si potrà infatti spostare quest’ultimo dal conto al libretto creando nuovo risparmio mediante girofondi singoli o ricorrenti. Più esattamente, si potranno mettere da parte delle piccole somme attivando il servizio di arrotondamento. Si potrà inoltre decidere di moltiplicare quest’ultimo da due a cinque volte.

Ecco un esempio: