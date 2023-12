Supermercati aperti 8 dicembre e Ponte Immacolata, da Esselunga a Coop: gli orari e dove sono

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: 123RF Supermercati aperti 8 dicembre e Ponte Immacolata

Ciclone di pioggia e neve in arrivo per il Ponte dell’Immacolata, che però non frenerà i vacanzieri, che si preannunciano parecchi anche per questo ultimo ponte del 2023. Nel weekend dell’8, 9 e 10 dicembre – cui si aggiunge anche giovedì 7 per i milanesi che stanno a casa un giorno in più per Sant’Ambrogio – saranno infatti ben 8,52 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio.

Ponte Immacolata, quanti sono gli italiani in viaggio

Il dato, fornito dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, è sostanzialmente in linea con quello degli scorsi anni, eccezion fatta per la parentesi pandemica. Non ci sarà, però, il tanto atteso tutto esaurito in hotel e case vacanze, anche perché il 39% dei nostri connazionali approfitterà di dormire da amici o parenti.

Per chi sceglie il turismo, le mete più ambite si confermano le città d’arte, seguite dalle località montane. Causa rincari vari e Natale alle porte, la parola d’ordine comunque è risparmio, tanto che solo il 6% lascerà l’Italia.

Federconsumatori stima che il costo medio che gli italiani sono disposti a sostenere per godersi il ponte dell’Immacolata è di 1.264,64 euro a persona per chi sceglie la montagna, considerando anche noleggio dell’attrezzatura da sci, appartamento, skipass e pranzi e/o cene al ristorante, facendo peraltro segnare un +12% rispetto al 2022. Chi invece opta per la cultura e le città d’arte spenderà mediamente 662,88 euro a testa, considerando ristornati, casa, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre, con aumento del +5% rispetto allo scorso anno.

Supermercati aperti nel weekend dell’Immacolata

Per chi invece resta in città, e magari vuole organizzare un pranzo o una cena con amici o parenti, o semplicemente ha bisogno di una spesa last minute, la domanda che si affolla nelle ricerche online di Google in questi giorni è sempre la stessa: “Quali supermercati sono aperti l’8 dicembre?”.

Abbiamo fatto un giro, virtuale e in alcuni casi anche fisico, per le principali catene di iper e market vari: vi proponiamo qui una carrellata per orientarvi in questi 3 giorni di vacanza (4 per i milanesi…).

Esselunga

Esselunga, colosso lombardo presente al Nord ma anche in Centro Italia, fino a Roma, tiene come orario classico 7.30-21 per i giorni feriali, e anche per giovedì 7 dicembre, Festa di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, i supermercati non subiscono in linea generale variazioni. Stesso discorso per sabato 9 dicembre.

Attenzione invece a venerdì 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata, in cui la catena è aperta dalle 8 alle 20, quindi 1 ora e mezza in meno, come nei festivi: anche domenica 10 l’orario di apertura è infatti, come tutte le domeniche, 8-20.

Occhio alla vigilia di Natale, che cade di domenica: per il 24 dicembre tutti i negozi saranno aperti dalle 7.30 alle 20, ad eccezione dei negozi laEsse che seguiranno l’orario 8-20. A Natale, Santo Stefano e Capodanno serrande abbassate.

Coop

La catena di supermercati Coop per il giorno dell’Immacolata quasi ovunque è aperta dalle 9 alle 20.30, e non dalle 8.30 alle 21 come di consueto nei giornali feriali. Non chiude nemmeno per la giornata di domenica 10 dicembre: apertura sempre dalle 9 alle 20.30, come le normali domeniche.

Conad

Aperti per l’Immacolata anche i supermercati Conad, con orario consueto 8.30-20.30. Sabato 9 stesso orario, che cambia invece la domenica: il 10 dicembre è infatti possibile fare la spesa solo dalle 9 alle 14.

Sarà poi chiuso invece il giorno di 25 dicembre per Natale, il 26 per Santo Stefano e il 1° gennaio 2024 per Capodanno.

Pam

In controtendenza, a quanto siamo riusciti a sapere, Pam è chiuso venerdì 8 dicembre. Sul sito si legge infatti che non sono previste aperture straordinarie per il mese di dicembre. Sabato 9 invece l’orario dovrebbe restare il solito, e cioè 8-22, mentre la domenica 10 si chiude un’ora prima, e dunque l’ipermercato è aperto con orario 8-21.

A Milano, giovedì 7 invece diversi supermercati della catena rimangono aperti, ma attenzione agli orari che variano dalle 8 alle 21, dalle 8 alle 22 e dalle 9 alle 21: quindi il consiglio è di controllare sul sito ufficiale selezionando il vostro supermercato di zona o , meglio ancora, fare una telefonate per essere sicuri che sia aperto.

Lidl

Lidl, di cui si è parlato proprio nei giorni scorsi per via di un richiamo di prodotti, in linea di massima per il ponte dell’Immacolata rimane aperto. Gli orari classici settimanali e anche della domenica sono 8-21.30, ma potrebbero comunque subire modifiche, soprattutto l’8 dicembre.

Chiusi invece ovunque i supermercati Lidl a Natale e Santo Stefano.

Carrefour

Riguardo alle aperture straordinarie di Carrefour abbiamo potuto verificare che gli orari cambiano completamente da città a città, quindi meglio controllare sempre le informazioni sul sito ufficiale selezionando il proprio punto vendita di riferimento, o chiamare direttamente il call center.

Crai

I supermercati Crai ci risultano in alcuni casi aperti e in altri no per la Festa dell’Immacolata. Sul sito ufficiale non sono indicate chiusure particolari, ma è bene chiamare il punto vendita se possibile per essere sicuri. In linea di massima il venerdì l’orario è 8-21, ma in alcuni casi potrebbe subire variazioni.

Sabato 9 invece l’orario di apertura dovrebbe rimanere sostanzialmente quello di sempre, e cioè 8:00-21:00, mentre domenica, come sempre, è 9:00-13:30/15:00-21:00.

Despar

Con grande sorpresa, Despar è uno dei pochissimi supermercati italiani a pubblicare un vero e proprio elenco dei punti vendita aperti in via straordinaria per l’Immacolata. Quasi tutti i punti vendita sono aperti con orario ridotto dalle 8.30 alle 13, ma qualcuno fa persino il continuato 7-21.

Bennet

In molti casi gli ipermercati e i superstore della catena Bennet rimango aperti anche nel giorno dell’Immacolata ma con orario diverso. Parecchi di quelli che abbiamo consultato aprono dalle 8.30 alle 20, anziché alle 21. Sabato 9 invece orario classico 8.30-21 e domenica sempre aperto, quindi anche il 10 dicembre si potrà fare la spesa da Bennet.

Eurospin

Eurospin addirittura per il ponte dell’Immacolata riserva offerte speciali per i suoi clienti con quello che ha chiamato “Weekend di follia”: super rapporto qualità/prezzo e promozioni extra.

Quasi ovunque l’orario è 8.30-20.30, mentre per la domenica in alcune città fa solo mezza giornata, con orario 8.30-13.

MD

Anche MD lancia sconti speciali fino al 13 dicembre. Quasi ovunque in Italia l’orario di apertura è 8-21 sabato 9 e domenica 10 dicembre, mentre per l’8 dicembre è prevista un’apertura straordinaria dalle 8 alle 20.

Attenzione anche a domenica 10: in molti casi apertura ridotta dalle 8 alle 13, in altri si chiude solo in pausa pranzo con orario 8-13/15-20. Natale e Santo Stefano chiuso.

Unes

I supermercati Unes, presenti soltanto nel Nord Ovest, saranno in parte aperti l’8 dicembre ma con modalità che variano da città a città. Per sabato 9 invece orario solito 7-22 e domenica 8-22 in quasi tutti i market più grandi della catena.

Penny Market

Dei supermercati Penny Market non abbiamo trovato informazioni: sul sito nessuna nota in merito, quindi meglio fare una telefonata prima di uscire di casa per accertarsi degli orari dei punti supermercati.