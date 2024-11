Supermercati aperti l’1 novembre 2024, da Coop a Esselunga: gli orari e dove sono

Fonte: ANSA Carello della spesa in un supermercato

Come ogni festa che si rispetti, anche per il giorno di Ognissanti ci sarà qualche invitato ritardatario a mani vuote o qualche cuoco dell’ultima ora alla ricerca di un supermercato aperto. Venerdì 1° novembre per tutta Italia è un giorno festivo, una giornata della tradizione cristiana e tricolore in cui celebrare Tutti i Santi. Nonostante il rosso in calendario, la maggioranza delle catene della grande distribuzione ha deciso di mantenere aperti buona parte dei propri punti vendita da Nord a Sud, con differenze tra comune e comune, e ovviamente maggiori possibilità di trovare più saracinesche alzate nelle grandi città.

Per coloro che hanno scoperto un alimento mancante in dispensa o semplicemente devono fare la spesa in vista del Ponte di questo fine settimana, ecco le informazioni relativi ai principali marchi di iper e supermarket per l’1 novembre, con gli orari che potrebbero variare a seconda delle sedi.

Aldi

Aldi assicura l’apertura per oltre 140 punti vendita nel Nord Italia, con orari che possono differire a seconda della sede.

Per buona parte dei supermercati, infatti, l’indicazione è che i punti vendita rimarranno aperti “con orario domenicale”.

Bennet

Diversi i supermercati Bennet aperti in Lombardia, con orari che andranno dalle 8 alle 20/20.30.

La catena consiglia ufficialmente di verificare sul proprio sito web o tramite l’app Bennet spesa online gli orari del punto vendita d’interesse.

Coop

I supermercati Coop rimarranno aperti l’1 novembre in quasi tutta Italia: a Milano saranno operativi dalle 9 alle 19.30, mentre a Firenze tutti gli Unicoop saranno aperti, alcuni però per mezza giornata, con altri punti vendita che chiuderanno alle 20 invece delle 21.

In ogni caso, sempre meglio verificare gli orari corretti sul sito.

Conad

Sul proprio portale, Conad garantisce l’apertura dei propri punti vendita “dalle grandi città come Roma, Milano e Firenze fino ai centri più piccoli”.

Rivolgendosi ai clienti, la catena raccomanda di consultare la mappa dei negozi per controllare gli orari diversi da supermercato a supermercato.

Carrefour

Stesso consiglio valido anche per le sedi Carrefour, che nella stragrande maggioranza dei casi rimarranno aperte tutto il giorno, sia di mattina sia di pomeriggio, ma con orari che potrebbero subire variazioni

Crai

Tanti i supermercati Crai che per l’1 novembre garantiranno l’apertura, ma non mancheranno i punti vendita chiusi.

Nessuna comunicazione sul sito, anche cercando tramite la mappa non risultano indicazioni specifiche sugli orari nella Festa di Ognissanti. Il consiglio è di provare a telefonare al numero che si trova sulla scheda del proprio supermercato di fiducia.

Despar

Sul portale Despar è invece possibile trovare una tabella suddivisa regione per regione e città per città delle aperture straordinarie, tra punti Despar, Interspar e Eurospar.

A Bari, ad esempio, il supermercato di via Cacudi, avrà orario ridotto 8.00-13.30, mentre quello di piazza Aldo Moro, farà orario continuato dalle 8 alle 20.

Oppure ancora, a Catanzaro saranno quattro le sedi aperte, due ad orario continuato 8.30-20.30, in via Lucrezia della Valle e in viale Crotone.

Esselunga

La catena Esselunga prevede per il giorno di Ognissanti aperture straordinarie in tante città, in molti casi con orari diversi e spesso ridotti.

A Milano i supermercati della catena saranno aperti dalle 8 alle 20, rispetto ad esempio all’apertura 07.30-22 del punto vendita di via Adriano o di Affori, o al 07.30-21 di viale Famagosta o di via Feltre.

A Torino stessa apertura straordinaria 08-20, così come nelle sedi di Roma.

Visitando il sito di Esselunga si possono verificare gli orari con l’elenco aggiornato dei punti vendita più vicini.

Famila

Tra i siti a fornire informazioni più dettagliate, Famila elenca regione per regione le città dove i supermercati saranno aperti per l’1 novembre 2024, nello specifico: Trieste, Udine, Gorizia, Varese, Milano, Mantova, Pavia, Lodi, Brescia, Cremona, Como, Bergamo, Monza e Brianza, Aosta, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Novara, Biella, Torino, Vercelli, Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, Treviso, Rovigo e Verona.

Per ogni località, sulla sezione dedicata alle aperture straordinarie, è possibile verificare gli orari di ogni negozio.

Lidl

Numerosi anche i supermercati Lidl aperti in tutta Italia.

Sul sito l’azienda precisa che “il servizio è in continuo aggiornamento, quindi durante i periodi festivi potrai conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie per organizzare al meglio la tua spesa”.

Md

Per quanto riguarda i discount Md, l’apertura riguarderà tutti i punti vendita anche se con orario ridotto, spesso soltanto di mattina.

Vale anche in questo caso la raccomandazione a controllare le informazioni sul sito.

Pam Panorama

Aperture straordinarie per il giorno di Ognissanti anche per la catena Pam Panorama, con orari anche molto diversi a seconda del punto vendita.