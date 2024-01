Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: 123RF Supermercato

Come sempre accade durante le feste, e come visto anche in occasione di Natale, Santo Stefano e Capodanno, non esiste una regola generale per le aperture di supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. Anche quest’anno, ci sono supermercati aperti anche il giorno dell’Epifania, in molti casi con orario ridotto, mentre la quasi totalità dei negozi al dettaglio resterà chiusa.

Vediamo nel dettaglio dove possiamo fare una spesa last minute sabato 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania.

Esselunga

Esselunga ha comunicato ufficialmente che tutti i suoi punti vendita rimangono aperti nel giorno dell’Epifania. Occhio però agli orari, che variano da supermercato a supermercato. Per essere sicuri di non trovare chiuso, potete cercare direttamente sul sito cliccando sul market che vi interessa.

Coop

Il giorno dell’Epifania i punti vendita Coop seguono in molti casi gli orari della domenica, con aperture posticipate alle 9 e chiusure anticipate alle 20, ma la regola non è uguale per tutti.

Ad esempio, l’Ipercoop di piazza Lodi a Milano apre dalle 8.30 alle 20.30, a Torino il punto vendita di Galleria San Federico è aperto dalle 10 alle 21, a Napoli il negozio di via Arenaccia fa orario 7.30-22, a Bologna il punto vendita Due Torri apre dalle 9.30 alle 13.30.

Si differenziano invece i punti Coop di Firenze. Dopo le chiusure di tutti i supermercati per il 25 e 26 dicembre e per il 1° gennaio, anche per sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania, i punti vendita Coop.fi di Unicoop Firenze restano chiusi.

Conad

La catena di supermercati C0nad non applica una regola generale per le aperture nel giorno dell’Epifania. A Milano ad esempio, il negozio di piazza Duca d’Aosta davanti alla stazione Centrale rimane aperto con orario consueto domenicale dalle 7 alle 21, a Torino il Conad di via Nizza segue l’orario 9-20 come ogni domenica. Chiuso invece il supermercato di Napoli in corso Umberto I.

Pam

Neanche la catena Pam, diffusissima in tutta Italia, non applica una regola generale per tutti i punti vendita. Per sapere se il negozio più vicino a voi è aperto il 6 gennaio dovete controllare sul sito alla voce “negozi”.

A Milano ad esempio il punto vendita Vigna effettua una apertura straordinaria 9-21, idem a Torino il supermercato di corso Palestro. A Roma, il market Panisperna rimane chiuso, mentre Barberini è aperto 9-21. Chiusi il punto vendita di Napoli Fiumicello e pure il Vomero. Bologna IV Novembre apre dalle 9 alle 21.

Lidl

Regole diverse anche per i vari supermercati Lidl. Quella di via Ripamonti a Milano, ad esempio, tiene aperto come ogni domenica dalle 8.30 alle 21, stesso discorso a Torino, dove si può fare la spesa al supermercato di via Carlo Alberto negli stessi orari; a Palermo il negozio di via Roma è aperto dalle 8 alle 22 come ogni domenica, a Bologna in via Libia anche l’orario è quello della domenica, con serrande alzate tra le 8.30 e le 20.

Carrefour

I supermercati Carrefour il giorno dell’Epifania seguono orari diversi, quindi meglio controllare sul sito cercando il punto vendita più vicino.

A Milano ad esempio, il market di via Conca del Naviglio dovrebbe essere aperto dalle 9 alle 22, ma è lo stesso punto vendita a consigliare di telefonare per averne conferma; a Torino, il Carrefour di via Maria Vittoria rimane aperto il 6 gennaio dalle 8 alle 20, a Roma il negozio di via del Biscione dovrebbe seguire il consueto orario della domenica, dalle 7 alle 24, a Bologna il supermercato di via De’ Carbonesi fa orario ridotto come ogni domenica, dalle 10 alle 15.

Crai

Non c’è una regola univoca nemmeno per i supermercati Crai, che in alcuni casi restano chiusi il giorno dell’Epifania. Altri seguono l’orario classico della domenica, come quello di Milano via Maggi che rimane aperto 9-13.30 e 15-21, a Torino in via Cernaia invece il market dovrebbe restare chiuso, idem a Napoli in via dei Cimbri.

Despar

Per fugare ogni dubbio, Despar ha pubblicato un elenco con tutti i suoi punti vendita sparsi per l’Italia, ciascuno con i propri orari di apertura e chiusura durante la Festa dell’Epifania. Lo trovate alla voce “Aperture straordinarie 2023-2024”.

Bennet

I supermercati Bennet sono in molti casi aperti il 6 gennaio. Il punto vendita di Milano viale Corsica ad esempio tiene aperto dalle 8.30 alle 20.30, idem a Torino in via Giordano Bruno si può fare la spesa nella stessa fascia oraria.

Eurospin

Anche i supermercati Eurospin sono in larga parte aperti il 6 gennaio. Il punto vendita di via Fabrizio De André a Milano ad esempio è aperto dalle 9 alle 20, a Torino in via Cigna si può fare la spesa dalle 9 alle 19.30, a Napoli in via Einaudi solo la mattina dalle 8 alle 13.30.

Il Gigante

Il Gigante è aperto quasi ovunque in occasione della Festa dell’Epifania. Nella stragrande maggioranza dei casi l’orario di apertura è dalle 8.30 alle 20. Ma a Monza e Bergamo ad esempio chiude mezz’ora prima, alle 19.30.

MD

MD applica orari diversi. In via Rubens a Milano ad esempio il supermercato è aperto dalle 8.30 alle 20, a Roma aprono diversi negozi tra le 8 e le 8.30.

Famila

La catena Famila ha comunicato un’apertura straordinaria in diversi dei suoi supermercati in occasione della Festa dell’Epifania il 6 gennaio.

Sul sito si può trovare il dettaglio con tutti gli orari a seconda del punto vendita. A Bari ad esempio market aperti dalle 8 alle 20.30, idem a Salerno, a Trieste dalle 9 alle 19.30, a Padova dalle 9 alle 19.30.

Unes

Orari particolari anche per i supermercati Unes. Il punto vendita di via Morgagni a Milano ad esempio il 6 gennaio apre dalle 8 alle 18 con orario ridotto, possibile invece fare la spesa a Torino in via Donizzetti dalle 8 alle 20, a Modena 8-20.30.

Penny Market

Penny Market, insieme a Despar, è l’unico dei grandi della GDO a pubblicare un pdf con l’elenco completo e immediatamente consultabile con tutti i negozi aperti il 6 gennaio. In generale, gli orari variano dalle 8.30 alle 19.30, ma con qualche differenza.