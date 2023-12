Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano: gli orari e dove sono

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: 123RF Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano

Ci sono supermercati aperti anche il giorno di Natale o durante le altre feste? Non esiste una regola generale, ciascuna catena può decidere in autonomia se aprire o tenere chiusi i propri punti vendita, ed è possibile che ci siano variazioni territoriali. Scopriamo le aperture speciali in tutta Italia.

Iniziamo dalle aperture straordinarie di Natale: sono davvero pochi i supermercati che rimangono aperti il 25 dicembre, seppure con orario ridotto. L’Esselunga tiene le saracinesche abbassate il 25 e il 26 dicembre, così come i negozi Coop (fanno eccezione solo alcuni punti vendita nelle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche, con orari specifici che si possono consultare sul sito ufficiale). Sia il Carrefour che il Conad non hanno una regola particolare: i vari negozi delle due catene osservano orari differenti a seconda delle città e delle regioni, quindi è importante fare riferimento ai siti ufficiali.

I punti vendita di Aldi rimangono chiusi per il 25 dicembre, mentre nel giorno di Santo Stefano sono aperti seguendo l’orario domenicale. Chiusura generica per i negozi MD e Famila, che tengono le serrande abbassate sia il 25 che il 26 dicembre. L’Iper tiene chiuso solamente il giorno di Natale, mentre i negozi sono aperti a Santo Stefano con l’orario consueto. I punti vendita Pam, invece, sono chiusi il 25 dicembre: per Santo Stefano, sono previste aperture speciali solo per determinati negozi della catena. Stessa situazione per il Penny Market, con alcune aperture solo il 26 dicembre.

Quali sono invece i supermercati che tengono sollevate le saracinesche il 31 dicembre e il 1° gennaio? L’Esselunga osserva orario ridotto l’ultimo giorno dell’anno, mentre inaugura il 2024 con le serrande abbassate. Stesso discorso per la Coop, che tuttavia a Capodanno ha alcune aperture speciali nei pressi delle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche. I punti vendita Carrefour e Conad, proprio come a Natale, hanno indicazioni diverse da città a città, quindi occorre consultare i siti ufficiali per scoprire eventuali aperture.

I negozi Aldi sono aperti con orario ridotto nel giorno di San Silvestro, mentre rimangono chiusi il 1° gennaio. Per quanto riguarda i punti vendita MD, alcuni seguono l’orario ridotto per l’ultimo dell’anno, mentre altri rimangono aperti secondo l’orario consueto. Saracinesche abbassate per tutti, invece, a Capodanno. Il Famila ha previsto orario ridotto per il 31 dicembre e chiusura generica per il 1° gennaio. I negozi Iper sono aperti a San Silvestro con orario ridotto (nella maggioranza dei casi) e poi chiusi a Capodanno. Infine, sia i punti vendita Pam che Penny. Market sono aperti il 31 dicembre con orario ridotto, mentre il 1° gennaio tengono le serrande abbassate.