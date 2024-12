Supermercati aperti l’8 dicembre 2024, dove fare la spesa per la Festa dell’Immacolata

Fonte: Ansa Molti supermercati resteranno aperti nonostante il giorno festivo: ecco quali sono

L’Immacolata è alle porte e con lei il dubbio: i supermercati saranno aperti? E se sì quali? Con la festa dell’8 dicembre, c’è chi opta per orari di apertura ridotti, chi invece preferisce rimanere chiuso tutto il giorno. Tuttavia, ci sono alcune grandi catene di distribuzione che quest’anno hanno deciso di mantenere i loro punti vendita aperti, con differenze da comune a comune, per garantire la comodità dei clienti, soprattutto durante il periodo natalizio.

Di seguito tutte le informazioni sui principali marchi di supermercati, così da organizzare al meglio la spesa per l’8 dicembre. Gli orari potrebbero variare da un punto vendita all’altro, quindi è consigliabile controllare sul web prima di uscire di casa.

I supermercati aperti

Diverse ragioni spingono i supermercati a mantenere i loro punti vendita aperti durante le festività. Soprattutto nei giorni che precedono le feste, infatti, cresce la domanda di prodotti alimentari e bevande, con la possibilità per i punti vendita di incrementare le vendite.

In occasione dell’Immacolata, Esselunga ha comunicato l’apertura straordinaria dei suoi punti vendita per l’8 dicembre 2024. L’orario previsto di apertura è dalle 8:00 alle 20:00, così da garantire la possibilità di effettuare gli acquisti necessari anche durante il girono di festa. Si consiglia tuttavia di verificare gli orari specifici di ciascun punto vendita, in quanto potrebbero esserci delle eccezioni locali.

Carrefour ha confermato l’apertura dei suoi supermercati (Iper, Market, Express) anche l’8 dicembre, con orari che possono variare leggermente da un punto vendita all’altro: apertura tra le 7 e le 8 e chiusura tra le 20 e le 21. Conad, invece, sarà aperto anche nelle grandi città come Milano, Firenze, Napoli e Roma, eletta migliore destinazione urbana del 2025.

Buone notizie anche per gli amanti di Conad: anche nei piccoli comuni sarà possibile trovare un punto vendita aperto. L’orario è generalmente dalle 8:30 alle 20:30, ma potrebbero esserci anche qui delle variazioni. Coop e Ipercoop lasceranno le porte aperte ai loro clienti, con un orario indicativo dalle 9:00 alle 20:30.

Se i negozi Pam garantiscono l’apertura solo nella giornata di sabato 7 dicembre, giorno in cui si festeggia Sant’Ambrogio, oltre ad esserci la Prima della Scala, appuntamento mondano molto atteso da milanesi e non. La maggior parte dei supermercati dell’insegna Lidl mantiene l’apertura per tutto il weekend con apertura alle 8 e chiusura alle 21.30. Discorso analogo per i punti vendita di Eurospin, aperti domenica con la seguente fascia oraria indicative: dalle 8.20 alle 20.30. MD ha comunicato ai suoi clienti orario di apertura dalle 8 alle 20.

Gli orari di apertura di Crai e Bennet potrebbero subire delle variazioni rispetto al solito. Crai mantiene generalmente l’orario dalle 8:00 alle 21:00, ma alcuni punti vendita potrebbero avere orari ridotti o essere chiusi. Come per gli altri supermercati, si consiglia di verificare con attenzione gli orari online. Bennet invece segue un orario standard dalle 8:30 alle 20:00, ma anche qui potrebbero esserci delle eccezioni a seconda del punto vendita.