Supermercati aperti il 1° maggio 2025: l'elenco dei marchi

Il 1° maggio 2025, giorno della Festa dei Lavoratori, molti supermercati e negozi d’Italia saranno chiusi per celebrare la ricorrenza. Diverse catene hanno deciso di mantenere aperti alcuni punti vendita, seppur spesso con orari ridotti o speciali. Non esiste una regola univoca: ogni marchio e ogni punto vendita può adottare una politica diversa.

Per sapere se il proprio supermercato di fiducia sarà aperto il 1° maggio, è consigliabile consultare i siti ufficiali o contattare direttamente il punto vendita. Di seguito, abbiamo raccolto le informazioni principali sulle aperture previste per le principali catene di supermercati in Italia.

Supermercati aperti il 1° maggio 2025

Non tutte le catene di supermercati si comporteranno allo stesso modo il 1° maggio. Alcune hanno annunciato la chiusura totale in segno di rispetto per la Festa dei Lavoratori, mentre altre garantiranno l’apertura, anche se spesso con orari ridotti o solo in alcune sedi.

Di seguito una panoramica delle principali catene e delle decisioni prese per il 1° maggio 2025. Per essere certi, resta sempre consigliato controllare direttamente sul sito ufficiale o contattare il punto vendita più vicino.

Aldi

Alcuni punti vendita Aldi saranno aperti con orari festivi, variabili a seconda delle città. È consigliato verificare online sul sito ufficiale.

Bennet

Molti supermercati Bennet saranno accessibili anche il 1° maggio. Per dettagli precisi sugli orari, si può consultare il sito o l’app Bennet spesa online.

Carrefour

Anche Carrefour lascia autonomia ai punti vendita: alcuni saranno aperti, altri chiusi. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale.

Conad

Ogni punto vendita Conad decide autonomamente. Diversi supermercati resteranno aperti, anche se con orari ridotti. È raccomandato controllare la sezione “Trova Negozio” online.

Coop e Ipercoop

Coop ha scelto di rimanere chiusa il 1° maggio 2025, in segno di rispetto della Festa dei Lavoratori. Si tratta di una prassi comune per il marchio, che da anni evita l’apertura durante i periodi di festa.

Crai

La gestione degli orari festivi dei punti vendita Crai è lasciata ai singoli esercenti. Si consiglia di consultare il sito per informazioni precise.

Despar

Anche per Despar vale la regola della verifica: i singoli punti vendita decidono se aprire o chiudere. Le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale.

Esselunga

Esselunga ha annunciato la chiusura completa di tutti i suoi punti vendita per l’intera giornata del 1° maggio.

Famila

Famila prevede aperture straordinarie in molti punti vendita, ma spesso solo al mattino. È importante verificare gli orari aggiornati.

Il Gigante

Quasi tutti i supermercati Il Gigante saranno aperti il 1° maggio, con orari che variano da negozio a negozio.

Iper

Per sapere se il proprio punto vendita Iper sarà aperto, si consiglia di consultare il sito ufficiale o contattare direttamente il negozio.

Lidl

Anche Lidl affida la decisione alle singole sedi. Alcuni punti vendita saranno aperti con orari ridotti, altri resteranno chiusi.

MD

Molti punti vendita MD saranno operativi, sebbene con orari ridotti. Tutte le informazioni si trovano nella pagina dedicata sul sito.

Pam Panorama

I supermercati Pam Panorama pubblicano online gli orari aggiornati dei singoli punti vendita.

Unes e U2

Molti negozi Unes e U2 saranno aperti, ma con modalità diverse: alcuni aperti solo la mattina, altri tutto il giorno, altri ancora chiusi.